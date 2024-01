Miguel del Sel, desde Carlos Paz en exclusiva: “Nuestro humor es la gastada entre nosotros, no al público”

“Anoche colgamos el cartel de localidades agotadas”, cuenta Miguel del Sel sobre las funciones de “Miguel y Chino en Banda”, el espectáculo con el que volvió a hacer temporada de verano en Carlos Paz.

Sin la compañía de Dady Brieva, Miguel del Sel y el Chino Volpato decidieron volver a los escenarios con una propuesta distinta, con artistas invitados y con la chispa y estilo que supieron sostener con Midachi.

“Estamos haciendo una temporada muy buena, aunque el panorama no es fácil. Pero en Carlos Paz lo que no falla es el boca a boca. Más allá de que tenemos buena producción, es fundamental que la gente salga feliz del teatro y eso se da. Así que estamos muy contentos”, nos dice.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (Gentileza La Voz)

EL REGRESO DE LA GÉNESIS DE MIDACHI, PERO RECARGADO

Lejos de lo que piensan algunos, la relación con Dady Brieva no se rompió: al contrario, solo que por compromisos laborales, el actor decidió no ser parte de los festejos de los 40 años de Midachi, por lo que Miguel y el Chino le dieron forma a este nuevo show sin Dady.

“El show es muy bueno, con seis músicos en vivo, pantallas LED, trajimos a Idania Dowman que es una cantante panameña, es la mejor cantante de su país (la llaman la Dama del Jazz). Tenemos a Richard Laffite, un ilusionista que trabajó en el Cirque du Soleil, un hip hopero cordobes, Maurio Jortak, el Chino, yo y una banda de seis músicos en vivo”.

-¿Han pensado un espectáculo muy integral esta vez?

-Apostamos a hacer un show distinto, más allá que tiene nuestro toque, pero entra Idania a cantar y ya está paga la entrada. Realmente es un espectáculo para todo público y no hay descanso arriba del escenario: hay música, baile, humor, magia... Es un popurri muy bueno que el público disfruta.

-¿Fue una decisión en común de volver solo con el Chino sin Dady? ¿La química sigue intacta como en los comienzos?

-Totalmente intacta, más allá de que no está Dady. Estuvimos a punto de festejar los 40 años de Midachi el año pasado y no se dio, porque Dady tenía otros compromisos laborales. Entonces le metimos con el Chino a esta idea que tenía en mi cabeza. Por un lado, traer a Idania que la conocí cuando era embajador en Panamá. El Chino era amigo de Richard y después se fue agrandando el show con la incorporación de Mauricio, Maxi y la banda en vivo. Lo soñamos así y lo concretamos tal cual. Claro que tiene un recuerdo de Midachi de los dúos y La Tota, que está siempre con su programa de televisión y es un personaje infaltable.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (La Voz)

-Sin querer, la Tota se transformó en un clásico, que ahora es reina de los memes. ¿Es tu personaje preferido?

-Es increíble lo que pasa. Cuando entro con el personaje, explota el teatro, no se puede creer. Y también es increíble todo lo que sucede después, porque todo es improvisado con el elenco. Una Tota que en pandemia ayudó a estar entretenidos, porque la gente con los memes se reía. Pero no entiendo esa locura que provoca el personaje. Aunque es bienvenido, porque lo que quiero es hacer reír, que salga la risa, la diversión, y más en esta época complicada donde la risa es lo que menos tenemos que perder.

-Después de 40 años de carrera, ¿cambió de alguna manera para ustedes la manera de hacer humor?

-Para mí sigue todo igual. Hay un 80% de la gente que se ríe de las mismas cosas, y tenés dos extremos que no se identifican. Nuestro humor es la gastada entre nosotros, no al público. Con respecto a nuestro humor eso sigue igual, y la gente se sigue riendo, incluso hay malas palabras al igual que en otros espectáculos, pero una mala palabra bien puesta provoca carcajada y no molesta a nadie. El problema es cuando el humor es agresivo. Depende cómo digas las cosas, pero aunque algunas cosas han cambiado para bien, otras han sido exageradas en los cuestionamientos. Con nuestro humor hemos viajado a Colombia, Miami, Venezuela, Cuba, Perú, Chile, Paraguay, siempre funcionó y este show se adaptaría incluso más a otro público fuera de la Argentina.

Temporada 2024 en Carlos Paz. Miguel y Chino en banda. (Gentileza La Voz)

-¿Están proyectando alguna gira después de la temporada?

-Es la idea, con el Chino ya lo estamos hablando. La semana que viene lo hablaremos con el productor y tenemos que proyectar. Claro que tenemos que acomodar la agenda de los artistas, porque algunos viven afuera, y es una producción cara porque tiene una puesta grande, un equipo importante, entonces tienen que ser plazas donde te tiene que ir bien. Pero ese éxito después te asegura una buena temporada de verano.

SU PASO POR LA POLÍTICA Y LAS EXPECTATIVAS EN EL PRESENE

Durante seis años, Miguel del Sel decidió sumarse a la política. Fue candidato a gobernador por Santa Fe en dos oportunidades, la cual también representó en el Congreso como Diputado, y durante el gobierno de Mauricio Macri fue designado Embajador de Panamá.

Así fue hasta 2017, cuando decidió abrirse y volver a la actuación. Aunque no es ajeno a la situación social y política del país. Siempre crítico, solo quiere que le vaya bien a la Argentina, pero no deja de reconocer el nivel de corrupción y pobreza que hay en la actualidad.

-¿Cómo ves la actualidad en la Argentina?

-Complicado, incertidumbre, tristeza. Uno quiere que a la gente le vaya bien. Yo deseo que al pobre le vaya bien, que salga de la pobreza, que se eduque, que trabaje. Eso tendrá que volver. Viste cuando decimos: “Mi papá decía estudiás o trabajás”, eso tiene que pasar. Los chicos tienen que ir a la escuela y los padres a trabajar. Ya no se puede seguir al ritmo de una Argentina con una corrupción tremenda y vagancia. Los países funcionan trabajando y estudiando, no hay otra alternativa. Y siendo buenas personas, porque cuando te gobiernan los corruptos, derraman hacia abajo corrupción. Cuando gobiernan bien, se derrama otra idea de país, otra idea de sociedad, en la cual confío, que es en la que crecimos. No hay alternativa en eso. Ahora es que tenemos un problema económico difícil, con precios exagerados en algunos casos. Una botella de agua no puede costar igual que un litro de nafta. Pero cuando empiecen a acomodarse los precios, y los vivos desaparezcan, porque los hay, tanto empresarios, la gente, los gremialistas. Cuando se sincere todo, se va a acomodar.

-¿Le ponés tu cuota de confianza al gobierno de Milei?

-Yo quiero que les vaya bien, después me fallan como a todos. Pero al que gobierna deseo que le vaya bien. No es fácil estar al frente de una Argentina complicada. Pero creo que hay mucha gente preparada y espero que sea exitoso y dentro de un tiempo todo mejore. Es el deseo que tengo siempre. Vivo en Santa Fe, mis hijas viven en Santa Fe, trabajo como cualquier hijo de vecino, quiero vivir tranquilo, que no me roben, que no me maten o maten a nadie por un celular. Sueño con un país sin rejas, sin alarmas y caminando tranquilo por la calle, como en otros lugares del mundo, aunque allá también es complicado, con guerras, enfrentamientos.

-Después de tu experiencia en la política, ¿es un ciclo cumplido o pensás volver?

-Cumplí mi etapa, le di seis años de mi vida a la política. Yo hice las cosas bien, no me beneficié en nada, no cobré nada, ni me quedé con ningún vuelto. Me fue muy bien cuando fui diputado y embajador en Panamá. Me quedé con la espina de no gobernar Santa Fe, porque me hubiese ido muy bien, estaba Mauricio de Presidente y hubiese hecho muchas cosas por la provincia. Seguramente hubiese sido un gobierno transparente y honesto. Es lo que me tocó, ayudé y cumplí. Creo que sorprendo porque vuelvo a actuar, voy haciendo lo que deseo. Por ahí soy de los pocos que vuelve a lo que es. Los políticos en general se quedan ahí y no vuelven a dar clases o a su actividad profesional. Yo con total tranquilidad dejé la política y volví a actuar. Creo que ahí está demostrado cómo lo hice, y la política es servicio, no servirte a vos. Siempre es hacer el bien, para eso uno se mete en política. Si no, armá una banda y salí a robar. Viste cuando te dicen que ayudan a los pobres, y después terminan en un barco con mujeres.

-Si en un futuro te ofrecen volver a la política o un cargo público, ¿aceptás?

-La verdad, no sé. Ya soy grande, tengo 66 años y el esfuerzo que exige es importante. Tenés que visitar pueblo por pueblo, la gente te pide y tiene muchas necesidades. Realmente tendría que tomar una decisión firme, más allá que siempre voy a colaborar con lo que me pidan y siendo solidario con el que gobierna. Hablo de Santa Fe porque es mi provincia y donde vivo, pero no creo. Después de la pandemia había que volver a actuar, porque nos dejó a todos por el piso. Y para salir al escenario tenés que estar bien anímicamente, bien de ánimo, porque sino no podés transmitir alegría. Y eso es lo que transmitís, tenés que estar bien físicamente y anímicamente.

Los humoristas crearon "Miguel y Chino en banda", el espectáculo de la temporada en Carlos Paz.

