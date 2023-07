Máximo Calvo, ex amante de Ricky Martin, confesó intimidades del cantante que pocos saben

La vida amorosa de Ricky Martín no deja de dar nuevas informaciones y tras conocerse las infidelidades del ex de Jwan Yosef, Máximo Calvo aseguró haber compartido varios momentos con el artista.

El joven de aparentemente 22 años brindó detalles picantes acerca de cómo fue el encuentro intimo que tuvo junto a Ricky Martin, cuando y como lo conoció y que hicieron.

El joven habló de como fueron sus encuentros con el cantante.

En una nueva edición del noticiero del espectáculo, los periodistas a cargo dialogaron de manera exclusiva con Máximo que asegura que fue uno de los tantos amantes que tuvo Ricky Martin en los últimos años.

El chico nacido en Córdoba comenzó su relato expresando como lo conoció: “Yo a él lo vi solamente dos veces y la primera vez que lo vi, primero, yo el año pasado me dediqué un poco a viajar y a conocer . Fuimos a Los Ángeles, cuestión es que yo me quede en uno de los barrios de Los Ángeles que se llama Downtown y está bastante cerca de Beverly Hills”, indicó a modo de introducción.

Seguido de ello Máximo explicó que a partir de un paseo con un amigo en una prestigiosa tienda conoció a Ricky en persona, “Ahí no pasó nada solamente lo vi ese día” y agregó además que luego lo contactó por redes sociales en donde explicó: “arreglamos para vernos un viernes”.

Por otro lado, ante la sorpresa de la mesa de trabajo, Calvo comentó además que tuvieron su primera cita en un hotel: “Cuando entramos al hotel comimos sushi, después de la comida pasó lo que tenía que pasar”.

Asimismo, el tercero en discordia en la relación de Ricky con Jwan Yosef, reveló que el cantante “Es muy buena onda, muy ameno, charlar con él es súper divertido. En cuanto a su paternidad no me habló, en cuanto a su pareja yo le pregunté porque sabía que estaba en pareja, no me quiso dar mucho detalle, ni habló mucho”.

