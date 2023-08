Por primera vez, Ricky Martin habló de su separación y de la posibilidad de volver a formar pareja

Ricky Martin rompió el silenció tras su divorcio de Jwan Yosef, con quien estuvo en pareja más de seis años y con quien tiene dos hijos en común. El cantante accedió a una entrevista con Telemundo Puerto Rico, en la previa de uno de sus shows sinfónicos, y respondió todo, sin filtros.

La separación del artista fue una noticia que recorrió el mundo, luego de que él hizo pública la ruptura a través de sus redes con un contundente comunicado. Ahora dio detalles de su divorcio, que reveló que viene desde antes de la pandemia, y de su futuro amoroso.

“Esto no es de ahora, nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico”, reveló el artista y sorprendió al contar el tiempo que llevaban pensando en separarse.

“Nos miramos a los ojos y sonreímos, nos abrazamos y repasamos nuestros buenos momentos, así como los malos y lloramos juntos, pero también nos reímos”, aseguró y explicó: “Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido”.

“Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos”, sostuvo. Y, en esa misma línea resaltó: “Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo. Por eso es como que ¿se van a divorciar, se van a separar, ¿cómo? porque nosotros resolvíamos las diferencias con una buena conversación en nuestra habitación”.

Ricky Martin habló de su separación. Captura del video.

Además, contó que cuando sus hijos se enteraron de esta noticia, su primera reacción fue muy madura. “Cuando les dijimos fue: ¿Papá tú estás bien? ¿Estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien”, fue la actitud de los chicos.

Ricky Martin habló de su futuro amoroso y fue sincero sobre una posible nueva pareja

La periodista no lo dudó y le preguntó sobre la posibilidad de volver a formar pareja y si está en sus planes casarse nuevamente. “Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación”, respondió Ricky.

ARCHIVO - Ricky Martin, y su exesposo Jwan Yosef en la gala MoMA Film Benefit. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

“No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”, dijo el artista.

Jwan Yosef, el exesposo de Ricky Martin.

