Mauro Icardi le contestó con todo a Moria Casán: “El agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”

Días atrás se desencadenó la guerra mediática menos pensada: Mauro Icardi y Moria Casán. Esta se dio luego de que la actriz le tire piropos al esposo de Wanda Nara.

Lo que Icardi no soportó fue que Moria lance frases sobre su esposa y madre de sus hijas. Además, la vedette aseguró que para el futbolista “cualquier agujero es poncho” para referirse a su supuesta infidelidad que lo tuvo de protagonista.

La frase de Casán generó la inmediata reacción del futbolista que desde sus Instagram posteó historias, avisándole que el único poncho que se pone es el mismo hace 10 años, refiriéndose a Wanda.

Moria volvió a contestarle al atacante del Galatasaray turco y no dudó en tratarlo de sometido, de superado y le recordó el “ChinaGate” y le dijo que “El agujero asiático con cannabis lo mareó”.

Mauro Icardi atacó a Moria Cásan por sus frases contra él.

De este modo, apenas Mauro Icardi leyó los últimos dardos de la ex vedette hacia su persona, se cansó y salió con los tapones de punta. “Moria querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote “diva”, pero con tu nivel de respuesta demostraste a la altura que estás”,

Icardi continuó y puso en su lugar a la madre de Sofía Gala: “Lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas” y agregó: “Dicho esto, te aclaro que no soy ni sometido, ni cholulo camuflado de superado porque hice y deshice en mi vida lo que quise cagándome en todo y todos siempre. Te lo puede contar WN que me conoce “.

El último ataque – por el momento- de Icardi también reza que: “También soy amoroso, dedicado, apasionado, atento, comprensible, amable y generoso, por citar algunos, con la gente que amo y me rodean. Te mando un beso, ahora que me conoces un poquito más y colorín colorado este cuento se ha acabado”.

Antes de publicar, el deportista rosarino sumó una posdata: “No hablemos de Cannabis que todos sabemos que sos más de la “Blanquita”, y menos de agujero, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”.