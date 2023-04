Mauro Icardi subió una foto picante con Wanda Nara y ella no lleva corpiño: la reacción de Damián Betular

Mauro Icardi volvió a subir una foto subida de tono con Wanda Nara, pero esta vez él también participa de la escena. El futbolista fue cuestionado por subir imágenes picantes de su esposa y en su último posteo compartió una en la que ambos protagonizan una escena hot en la cocina.

Como Wanda Nara está enfocada en las grabaciones de Masterchef, programa que conduce por Telefe, llevan un tiempo sin verse con Icardi, con quien se reconcilió y volvió a apostar al amor y a la familia.

Incluso, el jugador del Galatasaray fue como invitado a uno de los programas del reality de cocina, hizo de jurado y lo acompañaron las hijas de ambos, Francesca e Isabella.

Pero como ya pasaron varias semanas de ese encuentro y pese a que se mantienen en contacto permanente a través de videollamadas y mensajes, el futbolista quiso hacer público que extraña a su esposa y no dudó en hacerle saber lo enamorado que está de ella.

“Yo no tengo la culpa de que me gustes, la culpa es tuya por tener todo lo que me encanta”, escribió Mauro al pie de la imagen en la que él está recostado sobre una mesada y la empresaria recostada sobre él, pero sin corpiño.

En la imagen, ambos tienen el torso desnudo y solo llevan pantalones, por lo que la foto dio qué hablar. “Que tendré ? Miss you”, escribió Wanda, siguiéndole el juego a su marido y le dijo que lo extraña.

Wanda Nara y Mauro Icardi dejaron “mudo” a Damián Betular con su foto candente

Pero el comentario que no pasó desapercibido fue el de Damián Betular. El reconocido chef, que es jurado en el programa que Wanda conduce y con quien tiene una amistad, no tardó en opinar sobre la foto. “Mudo”, se limitó a comentar y desató decenas de comentarios de los usuarios.

“@dbetular en una época era más hot, vos me conociste ahora que lo más caliente que tengo son las cocinas de Masterchef”, fue la respuesta de Wanda al comentario de su compañero de trabajo, con el que hace una gran dupla.