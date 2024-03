Mario Pergolini reveló por qué no usa WhatsApp: su respuesta inquietó a muchos

En el programa de anoche “Noche al Dente” de América TV, Mario Pergolini , creador de Cuatro Cabezas y figura destacada en los medios, compartió detalles sobre su vida y sus preferencias tecnológicas, revelando por qué no utiliza WhatsApp .

Durante la conversación con Fernando Dente, Pergolini recordó sus días en la televisión y sus experiencias con colegas como Andy Kusnetzoff . Al abordar la sección del programa donde el invitado elige canciones que le dejaron una huella en su vida, Pergolini mencionó que Deep Purple y su canción “Burn” marcaron un momento clave. También destacó su conexión con Les Luthiers y la canción “Lazy Daisy”.

Otra de las canciones que destacó el comunicador fue “Yo soy tu amigo fiel” de Toy Story. “‘Cuál es’ terminaba con este tema y fue durante 19 años primero en radio. Nosotros teníamos todas las mañanas, 700 mil personas escuchando”

Sin embargo, el tema se desvió hacia el ámbito tecnológico cuando Pergolini admitió: “No tengo WhatsApp, hay una especie de esclavitud ahí”. El reconocido comunicador explicó su postura, señalando que percibe WhatsApp como una herramienta que genera una “charla eterna y todo el mundo piensa que ya no puede vivir sin él”, y añadió: “Y los jefes creen que pueden decirle al otro algo a cualquier hora porque es solo WhatsApp”.

Finalmente, Pergolini se refirió a una red social que sí usa: “Tengo Instagram, pero no dejo que pongan comentarios”. “¿Y Tinder?”, quiso saber Dente. “Tinder no se tiene, Tinder se consulta”, cerró entre risas el ex dirigente de Boca.

Pergolini recordó el éxito de CQC

“En este estudio hacíamos CQC”, le dijo Mario a Fer Dente, apenas comenzó el programa. Al momento de hablar sobre su adolescencia comentó: “Me empecé a encontrar con otras personas, como Diego Guebel, con quien formamos Cuatro Cabezas. CQC fue un hitazo en Italia, en Brasil, en Francia, en Israel, en Estados Unidos no lo terminaron produciendo si bien lo habían comprado. Fue una de mis parejas creativas, con Diego nos seguimos viendo al día de hoy. Vendimos la compañía en un momento tremendo, le dije que yo me quería ir y le aseguré que no iba a hacer nunca más televisión, y me pidió que si lo llegara a hacer le lleve la propuesta a ellos. Pero terminé CQC, me fui del estudio, me subí al auto y no volví nunca más”.