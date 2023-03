Marco Antonio Caponi: “Cuesta mucho encontrar originalidad en la cultura del algoritmo”

Rama es el personaje que lo devuelve al cine a Marco Antonio Caponi. Desde que surgió la posibilidad de actuar en “Asfixiados”, la película protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Julieta Díaz, no dudó.

Sabía que una historia que transcurría en un barco y donde su personaje era una especie de nexo entre la pareja protagónica, iba a estimularlo, por lo que no dudó en aceptar el proyecto.

La cinta dirigida por Luciano Podcaminsky llega a los cines del país el jueves 23 de marzo y tiene al mendocino en uno de los roles protagónicos.

“Comenzamos en el 2021 y terminamos en 2022. Por una cuestión técnica se demoró más. El barco tiene una réplica en un estudio 360 que es espectacular, teníamos que terminar de filmar en el estudio, porque sino íbamos a terminar congelados. No hay que contar los trucos de filmación, pero lo cuento porque es muy interesante cómo lo resolvieron. Porque todas las escenas de día están filmados afuera, pero hay ciertos planos que se han hecho con una pantalla 360 en el estudio”, comenta Marco Antonio Caponi, satisfecho por la experiencia de ser parte de la película, que cuenta con la participación especial de Natalia Oreiro.

La trama cuenta la historia de Nacho y Lucía, que después de veinte años de casados, una hija y carreras exitosas, hace tiempo que no están solos. La rutina aniquiló la intimidad. Se miran y a veces no se reconocen. Él se volvió un adicto a su productora y ella a su restaurante.

Este nuevo aniversario los enfrenta con el tema del tiempo: ¿cómo van a vivir sus próximos años? ¿Por qué siguen juntos? ¿Se desean todavía? Pasar unas vacaciones románticas en un velero de lujo le pareció una idea genial a Nacho, y Lucía aceptó. Sin embargo, mientras que en tierra firme cada uno hace su vida por su lado, en un velero no hay a dónde escapar, no hay treguas.

La película llega el jueves 23 de marzo a las multi salas del país.

El miedo les gana e invitan al mejor amigo (Marco Antonio Caponi) de Nacho y su nueva novia (Zoe Hochbaum). La joven pareja que parecerá salvarlos también los enfrentará a todo lo que les falta. Las primeras horas arriba de la embarcación prometen un entusiasmo que no se va a poder sostener.

“No había trabajado nunca con Leo y no lo conocía. Hoy somos muy amigos. Fue lindo trabajar con él, porque es una bestia de la actuación, porque hace todo y uno aprende mucho con quienes tienen tanto recorrido y técnica”, dice.

-Al margen del aspecto técnico y la fotografía de la película, los diálogos son muy atractivos entre los personajes.

-Sí. Cuando lees el guion podemos vislumbrar por dónde van los personajes. Es una historia divertida en muchos aspectos, tiene algo muy teatral, porque al ser en una sola locación hay algo de lo teatral. Con los diálogos nos hemos muerto de risa, hay mucho de nuestra impronta, que salió en el juego. Es un “dramedy” comercial, pero dentro de eso es difícil encontrar una buena historia.

-Con esta película volvés al cine y descansás un poco del trabajo en las series y plataformas.

-Esta película se estrena solo en cines y es una apuesta fuerte, para que siga haciéndose industria, porque las plataformas son una buena opción para que la película continúe. Pero la historia invita ir al cine y verla en pantalla grande.

El actor mendocino estrena la película "Asfixiados".

Apostar al teatro y proyectos para Mendoza

Con más de quince años de camino en la actuación, Marco Antonio Caponi es conocido por su trabajo en las novelas como “Graduados”, “Los vecinos en guerra” o la serie “Sandro”. Pero también ha consolidado su trabajo en el teatro porteño y actualmente, además de estrenar la segunda temporada de la serie “Iosi”, continúa en cartel con su unipersonal “Romance del baco y la vaca”.

“Estoy con mi unipersonal, y en breve voy a Mendoza. Y entre abril y mayo voy a filmar ‘Los Renacidos’, una película de Santiago Estévez y seguramente haré algunas funciones de teatro. También esperando el lanzamiento de la segunda temporada de ‘Iosi’. Y buscando nuevas opciones, porque ha cambiado mucho la industria, se ha globalizado todo y hay mucha competencia, y tampoco hay tantos proyectos. Entonces hay que estar vigentes todo el tiempo”, nos cuenta.

-¿Sentís esa competencia en la industria?

-Ha cambiado mucho porque ahora se hacen proyectos multiplataformas, de golpe se le da lugar a qué juego hacés en las redes, cuántos seguidores tenés. Y es una especie de híbrido. Por suerte, al haber hecho un camino, que tengo mi identidad, siempre tengo algún proyecto que me llega, no siento que pierda el trabajo, sí es más difícil la continuidad. Porque depende de las plataformas extranjeras o que surja una película nacional.

-¿Has vuelto a Mendoza?

-Siempre vuelvo, a ver a mis viejos, mis hermanos, pasear un poco. Y quiero hacer un festival de teatro en Mendoza. En cuanto pueda sentarme con eso, me voy a meter de lleno e iré más seguido. Quedé muy sorprendido con el crecimiento, porque estuve dos años sin ir con la pandemia y no podía creer lo que ha crecido en todos los aspectos.

-En la industria audiovisual hay un renacer, con varias películas que nacen aquí o se filman en Mendoza.

-Sí, totalmente. Tiene muy buena calidad técnica y artística. Y empezó al pasar eso, las posibilidades de producción independiente y las plataformas son un terreno posible. Creo que estamos en una zona donde está cambiando el paradigma y estamos en el medio, en muchos aspectos. De golpe pasa eso, que desde la independencia logra hacer, y pasa eso, que no estás esperando que te llamen. El cine es una industria maravillosa y está buenísimo que se siga apostando. Y que exista esa posibilidad como estilo de vida. Cuando me dicen: “Voy a filmar a Mendoza”, me da una felicidad extra.

-En ese sentido surgió una posibilidad que no existía cuando vos decidiste irte a Buenos Aires.

-No. Yo me vine a Buenos Aires porque allá no había nada, no era ni siquiera posible pensarlo. Y hoy conozco gente que se va a vivir allá, porque hay posibilidades. Estoy escribiendo un proyecto para hacer un largometraje en Mendoza. Y cuando te conectás con gente para hacer algo allá, se suben al barco automáticamente. Todos quieren ir a trabajar unos días a nuestra ciudad. Es mucha la diferencia con Buenos Aires, no te creas que uno disfruta mucho. Uno queda atrapado en las grandes ciudades, de los ritmos ansiosos, de los estilos de vida. Vas a otra ciudad y sentís el cambio.

-Seguís en el teatro con tu unipersonal, ¿qué desafío te planteas en lo artístico?

-Estoy trabajando para poder expandir los proyectos. Al estar globalizado, se está dando mucho la posibilidad de trabajar en España, en México. Además Argentina es un polo audiovisual increíble y está buenísimo que se dé en más lugares. Pero mi camino está en la búsqueda de concretar proyectos personales. Tengo ganas de crear algún contenido, seguir preservando la cultura del teatro, me gusta hacer un teatro que responda a dificultades, a decisiones artísticas, a proyectos que conserven la totalidad y no valgan por lo comercial. Hoy es una manera de encarar la vida artísticamente. Y que me vaya bien, que le vaya bien a mi mujer, que la familia esté contenta, que todo marche (ríe).

-¿Significa un riesgo apostar por tu visión artística y no solo hacer lo que te ofrece el sistema?

-Los algoritmos se encargan de mostrar lo que la gente quiere ver. Y es un concepto que detesto, porque es una máquina de reproducir lo mismo y cuesta mucho encontrar originalidad en la cultura del algoritmo. Y hay un montón de contenido, pero el cual realmente te convoca y te atrapa. Necesitamos más Leonardo Favio, más románticos. Grandes apuestas, búsquedas, todo eso que no es fácil. Porque el sistema es más amplio que el individuo romántico que quiere resistir a todo. A mí me gusta apostar por ese lugar, porque siento que es un lugar de nicho.

-¿Y cómo vivís tu obra?

-Me pasa eso que te decía con mi obra: quizá no tiene diez funciones por semana, pero no me interesa ese número, sino hacer lo justo y necesario para que no pierda la calidad el espectáculo y que uno no pierda esas ganas de hacerlo. Ahora me fui a España con la obra y entré en algunos festivales. Y me veía ahí y pensaba: “¡Qué bueno, porque me trajo acá mi apuesta!” Lo que pasa es que es difícil sostenerlo en un mundo capitalista, si no tenés una base que te dé la posibilidad de hacerlo. Hay que transitar en esas aguas distintas, pero yo soy muy testarudo, y si no hago lo que quiero, no lo hago. Y tengo que aprender (ríe).

-¿La clave está en combinar estos dos polos?

-Obvio. Lo que pasa es que el mercado te exige un montón de cosas que no quiero negociar. Yo no tengo 30 años y las redes sociales y todo ese juego, tiene potencia en chicos de 20 y 15 años. Y hay algo de eso, la popularidad, la fama que es muy grande. Y yo trabajo de actuar, pero es difícil mantenerse vigente solo como actor. Pero son apuestas, porque el camino del actor que hace cine, teatro, es más de nicho, pero tiene otra calidad.

-¿Qué te interesa como profesional hoy?

-A mí me interesa actuar en buenos proyectos, no mostrar otra cosa. Es como la música de antes y ahora. Está el que le gusta cantar con autotuning y el que le gusta componer, crear melodías, cantar. Son distintas maneras, a mí no me satisface la búsqueda del objetivo numérico por sí solo o de estar en la hiper productividad, si no tiene una profundidad. Yo estoy con el objetivo de crecer en cine, la tele siempre fue amiga, pero hay proyectos que te exigen más y hay que seguir trabajando.