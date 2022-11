Lucila “La Tora” Villar: “Si volviera a entrar a la casa de ‘Gran Hermano’ sería un poquito más cizañera”

Lucila “la Tora” Villar es la última eliminada de, hasta ahora, la edición más picante de “Gran Hermano”. En épocas anteriores había que esperar algunas semanas hasta que las cosas se empezaran a calentar y los participantes arrancaran a jugar. Acá, los pibes ya entraron jugando.

Pasaron 21 años desde el primer “Gran Hermano”. Ya no son inexpertos. Archivos de video y redes sociales son un buen manual de juego, que estos participantes supieron leer de manera perfecta.

Lucila fue de las que fueron al choque. Su carácter fue, quizás, su mayor enemigo. El dicho dice que “el que se calienta pierde” y un poco, desde la mirada del televidente, eso le pasó. También es cierto que fue la más auténtica.

Su apodo es perfecto. Estamos ante una mujer que irradia pasión y fuego. En la casa la vimos reír y llorar con la misma energía.

La vimos enojarse y querer con la misma intensidad. En las últimas horas, hasta el propio Alfa (con quien tuvo una feroz pelea) reconoció que la extraña y que la casa no es la misma sin ella.

Tal vez, en poco tiempo y si hay repechaje, con la cabeza fría y el poder que da el conocimiento, podamos ver a una Tora que vuelva a jugar para sacar caretas.

Por el momento, ella se dedica a disfrutar de este momento. Se nota que la está pasando bien ahora. Detrás del teléfono se deja ver esa sonrisa.

-¿Cómo fue volver a la realidad de golpe, tras tu salida de la casa?

-La realidad es que, de afuera, todavía no vi mucho. Estuve aislada en el hotel, sin celular, hasta el miércoles y recién a Berazategui, que es donde yo vivo, llegué el miércoles a la tarde. La gente con la que me crucé me pidió fotos y recibí mucho amor en Instagram. La verdad es que casi todo es amor. Me gusta mucho.

-¿Y esto de ir a la tele y visitar programas era lo que vos esperabas? ¿Te gusta?

-Para mí es una locura, imaginate que antes de entrar a la casa era Lu, la Tora, del gimnasio, mi laburo y pocos conocidos. Ahora, de repente, conocer a todas las personas que yo vi siempre por la tele, es una locura hermosa. Estoy muy contenta, tranquila, y muy bien acompañada, tanto por los equipos de los programas a los que fui como por la producción.

-¿Has tenido algún momento de paz y soledad para poder hacer un balance de todo lo que pasó durante tus días adentro de la casa?

-La verdad es que no. En el poco tiempo que tengo trato de analizar, de ver qué puedo mejorar. Qué me sirve a mí.

-¿Cómo la pasaste adentro de la casa? Algunos de los que salieron dijeron que hay dos “Gran Hermano” distintos, uno adentro y otro afuera. ¿Coincidís con eso?

-Sí, eso es verdad, porque adentro es un “Gran Hermano” y afuera es totalmente otro, pero lo que te puedo decir es que yo me divertí mucho y la pasé muy bien. Hice lo que quise, me enfoqué en divertirme y en estar con gente que quería divertirse conmigo. No me arrepiento de nada.

-Fue llamativo tu cambio dentro de la casa. De pasar de “Los toritos”, ese grupo que se armó frente a “los monitos”, a estar con Juan y el grupo de los que la gente iba echando uno a uno.

-En realidad, yo no lo vi como primero un grupo y después otro, porque las primeras semanas éramos mayormente un grupo que después se fue dividiendo, porque como en todos lados, uno elige con quien sí y con quién no tiene más o menos afinidad. Yo fui para donde me divertía, donde me identificaba. Yo no me identifico con alguien que no habla mucho, que no dialoga, pero sí con la gente que va más al frente, entonces me quedé con ellos por ese motivo, me sentía más identificada, más acompañada, más en casa.

-Lo que te sacudió en la casa fue lo que pasó con Alfa y con Coti. Después contaste que vos sufriste un abuso, ¿sabías que en algún momento eso iba a saltar e ibas a tener que enfrentarlo?

-Sí, siempre lo vi como algo posible. En la casa nunca quise usar eso, ni jugar ni nada, como estrategia. Si pasaba y veía que me afectaba mucho, lo iba a hablar, pero teníamos psicólogos y ellos nos ayudaron un montón. Yo, en la casa, no quería hablarlo, pero en un tape digo que fui una persona acosada y abusada, y obviamente, sabía que de lo que yo hablara, afuera me iban a preguntar y es un tema que ya tengo hablado.

-Decís que lo tenés hablado, pero ¿está sanado?

-Sí, obviamente que siempre se labura. Pocas cosas son las que se sanan. Se aceptan, me parece.

-Si tuvieses la posibilidad de volver a entrar, ¿volverías a la casa?

-Me encantaría volver a entrar porque la experiencia de “Gran Hermano” es única en la vida y me gustó mucho, mucho.

La Tora fue sancionada por Gran Hermano.

-¿Y cuál sería tu estrategia? ¿Irías por el mismo camino o cambiarías algo?

-Por el mismo camino no porque por algo estoy afuera. Cambiaría los modos, las formas. Sí seguiría siendo directa como siempre fui. No saltaría, quizás, con cosas que no me corresponden y ser siempre la defensora del pueblo. Sería un poquito más cizañera, pica nuca, ir de un grupo al otro.

-Un poco lo que están haciendo las otras participantes. No sé si lo has visto últimamente...

-Vi muy poco, pero justo eso sí lo vi.

-Bueno, entonces viste cómo quedó la placa de nominados.

-Sí, la vi. Hermosa. Estratégicamente, como juego, quedó muy linda.

Los nominados de Gran Hermano fueron anunciados.

-Para vos, ¿quién se va?

-Tini (Juliana), porque dentro de todo yo mostré el carácter que tengo. En el mes y la semana que estuve mostré siempre cómo era y de repente con Tini pasó que no. Juró por un hermano muerto, por la madre que se muera y hay códigos que en la vida no gustan. Creo que eso a la gente no le gustó ni un poco.

-Hace poco hablé con Juan Reverdito y contó que se sorprendió con el juego de “Disney” (Julieta Poggio). Con lo que pudiste ver desde afuera, ¿quién te sorprendió a vos?

-La verdad es que Disney me sorprende mucho, pero también me gusta mucho porque ella es así. La mina es alegre y si te tira alguna es sutil, pero espontánea. La está pasando bien porque se está divirtiendo. Creo que el mejor juego es ser uno, porque vos la podés caretear un tiempito, pero ya un mes no se puede caretear. Yo pensaba que la careteaba y no, ella es así.

-¿Y Daniela? Todo esto de la pareja con Thiago, ¿te parece creíble o es una estrategia?

-Para mí lo creneó todo Daniela, porque se ve eso. Siempre se vio que jugueteaba arriba y abajo de la sabana, y el otro enganchado. Si a vos te interesa alguien y no le querés hacer mal, no le hacés eso.

-¿En algún momento de tu niñez o de adolescencia te imaginaste este presente?

-No sé si esto de estar en los programas, pero sí adentro de la casa de “Gran Hermano”. Desde chiquita, siempre lo supe. Yo en el 2001 ya lo miraba y siempre dije que eso era para mí. Nachito siempre dice: “Lo que crees, creas”.

Al momento de despedirnos, le deseo suerte ante un posible repechaje. ¡Votame! se escucha del otro lado, entre risas. ¿Por qué no? Todos merecemos una segunda oportunidad.