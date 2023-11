Luciano Pereyra se presenta en Mendoza con Hasta el Alma Tour: “La excusa perfecta para volver a juntarnos”

Un nuevo año termina y eso es sinónimo del paso del huracán romántico por Mendoza. Luciano Pereyra vuelve a presentarse en un escenario local, y esta vez lo hace con la presentación de su último disco llamado “Hasta el alma” y en el marco del festejo por 25 años de carrera musical.

Luciano Pereyra presenta "Hasta el alma" en Mendoza.

El viernes 1 y sábado 2 de diciembre, a partir de las 21.30 horas, Luciano Pereyra subirá al escenario del Stadium Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú) para compartir dos noches mágicas y espectaculares junto a cientos de familias que nunca dudan en estar presentes en sus esperados shows. Hay entradas aún disponibles a la venta en Tuentrada.com y sus valores son: Platea lateral $10.725, Gold $12.155, Codo $14.300, Platino $17.875, Platea Media $21.450, Arena Lateral $25.025, Platea Central $26.812 y Arena $28.600.

Luciano Pereyra vuelve a Mendoza.

Hace 25 años, un joven nacido en Luján, provincia de Buenos Aires, se lanzaba hacia un sueño artístico con todo lo desconocido que eso conlleva. “Amaneciendo” fue el disco que lo catapultó a la fama, sobre todo al mundo de las baladas, aunque nunca dejó de lado su rama vinculada al folclore.

La primera presentación de Luciano Pereyra frente a un público específicamente suyo fue en el Teatro Ópera de Buenos Aires, apenas dos años después del lanzamiento de su disco. Con el correr de los años se afianzó de la mejor manera en la cultura argentina y hoy es uno de los referentes del pop melódico y romántico del país.

Luciano Pereyra presenta "Hasta el alma" en Mendoza.

En esta ocasión, y como es costumbre, Luciano vuelve a pisar la tierra del vino con la intención de compartir su nuevo proyecto musical junto a todas las familias que cada año lo abrazan con total cariño y adoración. En una charla con Diario Los Andes, el cantante aseguró que “este disco es la excusa perfecta para volver a juntarnos”.

El toque especial de “Hasta el alma”, lo nuevo de Luciano Pereyra

En varios momentos especiales de su vida artística, Pereyra se rodeó y pudo trabajar con colegas de la música que siempre siguió de cerca. Entre estos se destacan los casos de Mercedes Sosa, Alejandro Lerner, Abel Pintos y muchos más. Sin dudas, hoy son recuerdos mágicos para él.

Luciano Pereyra presenta "Hasta el alma" en Mendoza.

El disco “Hasta el alma” trae más de esas ansiadas colaboraciones musicales que solo tienen como objetivo llegar a lo más profundo de los corazones de los fanáticos, ya sea de uno u otro artista. Pedro Capó, Luis Fonsi y Mala Rodríguez no dudaron un segundo y aceptaron las propuestas de Luciano y así nacieron tres diferentes canciones que conforman este álbum y ya son un éxito en las plataformas. Se trata de “Sin haber dormido”, “Siesta de verano” y “Estás conmigo”, respectivamente.

“Que hayan estado estos grandes artistas y amigos en este disco me llena de alegría”, asegura luego de detallar que la canción con Mala nació hace más de dos años pero no salió a la luz por la pandemia. Por otro lado, confesó que Fonsi se enamoró por completo de la canción propuesta y rápidamente aceptó grabarla.

Luciano Pereyra presenta "Hasta el alma" en Mendoza.

Sobre el disco en general, Luciano Pereyra se mostró “muy contento” por acceder a través de él a nuevas canciones y un nuevo tour que le permita “tener muchas presentaciones en distintas ciudades”. Asimismo, sumó: “El proceso estuvo buenísimo porque durante un año estuvimos trabajándolo, escribiéndolo. Me encantó volver a hacer un disco de esta manera y estoy más que feliz con el resultado”.

Qué traerá Luciano Pereyra a Maipú

En esta ocasión, el intérprete de “Como tú” volvió a elegir a Mendoza dentro de las ciudades donde presentará este nuevo álbum y adelantó un poco de lo que se vivirá el 1 y el 2 de diciembre en el Stadium Arena Maipú: “Este disco es la excusa perfecta para volver a juntarnos, pero este año estoy celebrando 25 años con la música y hay canciones que forman parte de mi historia musical y no van a poder faltar en estos conciertos”.

Luciano Pereyra presenta "Hasta el alma" en Mendoza.

Es sabido que muchas de sus canciones ya son clásicos en el repertorio melódico romántico de Argentina, y en sus recitales no deben faltar. Algunas son: “Porque aún te amo”, “Tu Mano”, “Como tú”, “Una mujer como tú”, “Quédate conmigo”, “Enséñame a vivir sin ti” y “No es mi culpa”. “Hay canciones que no puedo ni quiero dejar de hacer”, declaró sobre ellas.

Más allá de estos clásicos en los shows, las nuevas canciones de “Hasta el alma” tampoco faltarán. Se trata de: “Si te vas”, “Hasta el alma”, “Siesta de verano”, “Princesa”, “Sin haber dormido”, “Se nos va la vida”, “Sobreviviré”, “Fanático”, “Si fuera tan fácil”, “Estás conmigo”, “Algo pasajero,” “Hoy le pido a Dios”.

Luciano Pereyra presenta "Hasta el alma" en Mendoza.

Antes de concluir la entrevista para Los Andes, Luciano Pereyra se mostró muy agradecido con el público de Mendoza que siempre lo acogió con amor desde los comienzos de su carrera y hasta la actualidad. “La familia mendocina siempre me recibió con mucho cariño. Siempre que voy a Mendoza es sinónimo de celebración porque realmente la pasamos increíble”, cerró.

Un poco de historia sobre Luciano Pereyra

En un mundo donde todo se mide en números, Luciano Pereyra tiene con qué defenderse. En los 25 años que tiene de carrera musical ha podido crear 14 discos, entre los cuales se encuentran: “Amaneciendo”, “Recordándote”, “Soy tuyo”, “Luciano”, “Dispuesto a amarte”, “Volverte a ver”, “Con alma de pueblo”, “Tu mano”, “La vida al viento”, “De hoy en adelante” y “Hasta el alma”.

Como si esto fuese poco, con el correr de los años pudo consagrarse con diversos premios que celebraron su música, tal como lo hacen sus fanáticos. Por un lado, ha recibido premios como Gaviotas de Plata y Oro en el Festival Viña del Mar y hasta nominaciones al Latin Grammy.

Por otro lado, sus fans contribuyeron al éxito del artista y han logrado agotar decenas de shows como el Estadio Vélez, 22 Luna Park, 16 Gran Rex, 15 Teatro Ópera, 2 Movistar Arena en Chile y 2 Antel Arena de Montevideo. Asimismo, en el último tour visitó ciudades de España, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay.

Show de Luciano Pereyra en Mendoza

Fechas: 1 y 2 de diciembre

Horario: 21.30 horas

Lugar: Stadium Arena Maipú (Emilio Civit 791, Departamento de Maipú)

Entradas: Tuentrada