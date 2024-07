Luciano Cáceres llega a Mendoza con “Muerde”: “Esta obra es de lo más complejo que hice”

Para Luciano Cáceres la actuación no era una opción en su vida, era el camino inevitable a tomar. Desde adolescente, el actor y director comenzó su formación en el teatro independiente y no paró.

En paralelo que protagonizó grandes éxitos en la televisión abierta como “Graduados”, “El Elegido”, “Los ricos no piden permiso” y la reciente tira “Buenos Chicos”, el actor y director nunca dejó su arma más cercana al oficio, el teatro.

Y en la actualidad, es artífice de un éxito comercial y en el teatro independiente. Por un lado, protagoniza la comedia “El Beso” junto a Luciano Castro y elenco. Y al mismo tiempo, cada domingo le pone el cuerpo y el alma a “Muerde”, el primer unipersonal de su camino artístico, que el próximo sábado 3 de agosto, tendrá una única función, en el teatro Plaza.

El unipersonal interpretado por Luciano Cáceres llega a Mendoza.

Su primer unipersonal, la autogestión y el amor por el oficio

A sus 47 años y un periplo interesante en la actuación, Luciano Cáceres se animó a ponerle el cuero a René, el personaje protagonista de “Muerde”, su primer unipersonal.

Escrita y dirigida por Francisco Lumerman, el actor interpreta a René, un hombre que fue abandonado en un taller de ataúdes cuando tenía diez años. Desde ese momento trágico, el personaje no tiene noción del tiempo, pero ahora está manchado de sangre y no entiende por qué.

“Muerde” es un thriller en solitario, casi policial, en el que René intentará averiguar de dónde vienen sus heridas; mientras Rosa, y su pasado lo acechan en todo lo que calló. Intenta controlar sus pensamientos, pero las palabras aúllan, golpean y perforan, como un clavo a la madera o los dientes a la carne. Sangre. Aserrín. Ladridos, y sus pensamientos se desatan sin vuelta atrás.

-Como es costumbre, estás con varios proyectos a la vez sin perder pisada en el teatro.

-Sí. En paralelo al cine o al teatro, también soy un autogestor de los proyectos, me formé en el teatro independiente y tengo esa capacidad, de no esperar que me llamen. Sino salir a la búsqueda y meterme en la aventura. Y “Muerde” salió de esta manera. Francisco, el director y autor se formó en los años ‘90 en la escuela de Alejandra Agüero, y nos formamos en el hacer por sobre todo, y te enseñaban a hacer teatro, desde barrer hasta clavar una madera. Y tener esa capacidad de poder gestar proyectos y ponerse hacer.

Y eso me viene acompañando desde los 13 años hasta acá. Este año cumplo 36 años de oficio, hermoso, inestable, con mucha incertidumbre, pero siempre con la capacidad de armar un grupo y que salís a escena siempre, sea para dos espectadores o mil personas.

“Muerde” ganó el Premio Estrella de Mar 2024 a Mejor Unipersonal y el Premio de Escuela de Espectadores de Buenos Aires 2023 a Luciano Cáceres. Además de tener grandes críticas del público y la prensa especializada, la obra apta para mayores de 16 años, brindó una serie de funciones en Madrid y los domingos se presenta en la sala Timbre 4 de Capital.

El actor interpreta el unipersonal "Muerde".

“Para la escala que nació este proyecto, en una sala de 75 espectadores, la función en Mendoza es todo un desafío. Ahora en una sala de 150 personas en Timbre 4. Y la gira que hicimos siempre se agotan las entradas, como lo fue la gira que hicimos en Madrid con una sala de 300 personas”.

-Pero a diferencia de “El Beso” que es una comedia, con este unipersonal también tenés la compañía del público que se atreve a vivir otra experiencia.

-Es un teatro que es una experiencia, no es un teatro predigerido, no quiere decir que el público no lo entienda, pero requiere de un compromiso y atención, de lo que cuenta el actor en el escenario, con un dispositivo escenográfico pequeño, pero muy potente. Y estoy muy contento.

Es una maravilla, porque se animan a otro tipo de experiencias y el público está más activo que nunca. La obra tiene pasajes de humor, pero luego se preguntan de que se están riendo. Y eso es lo interesante de la historia, que pasa por todos los estados.

El espectador pasa por muchos sentimientos, reacciones, sobre su abandono, la relación con el amor, que es ser distinto y marginal. A veces te causa identificación, porque muchos nos sentimos no ser entendidos en algún momento de la vida.

-Y después de muchos años de oficio te animaste a hacer tu primer unipersonal.

-Es una gran aventura, pero descubrí que tengo un gran equipo que me acompaña. Y grandes compañeros que son los espectadores, esta comunión que se genera con los espectadores presentes, que marcan el termómetro de la obra. Obvio que es un salto al vacío gigante, porque no tengo a nadie que me haga la segunda. Pero se genera algo hermoso con el público.

-También estás con “El Beso” que es una comedia.

-Los domingos tengo dos funciones en Buenos Aires, pero uno agradece la oportunidad, la formación y el transitar los géneros. Si bien el público busca más la comedia, tampoco es fácil hacer reír. Siempre se tira como que es un género más fácil, pero requiere de mucha eficacia, brillantes, estar bien para afuera, es algo más directo que tiene su complejidad. Esta obra es de lo más complejo que hice y requiere de mi instrumento afinado al mil, tanto por la voz, el cuerpo y lo emocional que sucede. Pero estoy agradecido de estar en simultáneo con dos espectáculos, pero esta obra tiene el valor agregado de la autogestión, el teatro independiente, de generar otras experiencias. Hay algo con el sabor de la tarea cumplida, del esfuerzo, de la formación que se modifica en estos proyectos. Poder llegar a lo masivo con estos proyectos que nacen de producciones independientes, sin pensar en el resultado económico. Y que generen ese interés es maravilloso.

Luciano Cáceres interpreta el unipersonal que llega a Mendoza.

La falta de ficción nacional, un fenómeno de época

Como uno de los actores más conocidos de los últimos años por su trabajo en televisión, Luciano Cáceres no mira con buenos ojos el parate que significa la falta de producciones audiovisuales nacionales, tanto en la televisión como el cine.

-¿Extrañás la televisión y la posibilidad de hacer ficción nacional?

-De alguna manera no la extraño tanto porque la última ficción que se hizo, yo participé. Pero si se extraña porque es una industria que está parada. Y a nivel cinematográfico y audiovisual se está haciendo muy poco. Algo para las plataformas, y siempre la resistencia de lo independiente, en todo los ámbitos que se generan cosas. Con el deseo que se active pronto, porque no es solo trabajo para los actores. Nosotros somos la cara visible y pareciera que somos los únicos, pero detrás de cámara hay quinientas personas en la técnica y demás. Primero es el rodaje pero luego la edición y el trabajo de pre producción.

Que las plataformas estén filmando generan trabajo y eso es necesario, pero la producción local, original hace que se cuentan nuestras historias, nuestra idiosincrasia, nuestra temática, identidad, que no siempre es lo que quiere contar una plataforma internacional. Yo tuve la suerte de estar en la última tira que fue “Buenos Chicos”, y pasa que la gente que va al teatro en Mar del Plata por ejemplo, toda la gente me hablaba del programa. Porque en Buenos Aires se mide un rating, pero en todo el país se ve la televisión abierta.

-¿Tenés algún deseo de hacer un personaje en particular?

-Hice de todo, los villanos, los buenos. A mí me encanta todo, creo que pasa algo con la edad, que son los personajes que dieron la vuelta o el peso de los años. O aparecen personajes que tienen otro recorrido, que va más allá de la juventud. Y estoy a la espera de esos roles, con otras temáticas que me interpelan de otra forma.

Tuve mucha suerte en este camino, hice muchas películas, mucha ficción y teatro, y espero que eso continúe. Porque cada personaje te hace entrar en un mundo distinto, de conocer un oficio diferente, o por ejemplo una película que hice el año pasado, que tenía que hablar en hebreo antiguo, y filmar en Jerusalén fue increíble. Este oficio te mete en mundos que jamás imaginaste conocer. Pero siempre hay algo que te despierta y te hace conocer cosas tuyas. Incluso hay que ponerse en la piel de los malos y entender el motor de esa maldad, empezás a entender otras cabezas, sin justificar ninguna situación. Pero eso te lo permite el oficio que es muy generoso.

La fuerte conexión espiritual de Luciano Cáceres con su mamá fallecida

-¿Tuviste épocas de vacas flacas que no te llamaban para trabajar?

-Siempre sucede que no sabés lo que viene, es uno de los oficios con más incertidumbre. Pero siempre estoy con ganas de hacer algo, siempre en la búsqueda de nuevos materiales. Yo no lo pienso como carrera, no hay a donde llegar, ni porque correr. Esto es un oficio, como el que labura la madera o el hierro. Uno tiene que estar atento a lo nuevo, a la nueva dramaturgia, siempre hay que formarse y estudiar. Y en el caso de la autogestión, las ganas primero y luego ver los recursos que tenés para generar ese proyecto. Las cosas con trabajo, el compromiso y el esfuerzo de un grupo se logran. Yo agradezco que luego de 36 años pueda estar en el teatro y tenga los mismos nervios que al comienzo. Que no hago las cosas de taquito, que no me acostumbro al público, sino que busco que se sume nueva gente.

-¿Te sorprende la nueva dramaturgia?

-Sí. Para mí esto tiene dos caminos paralelos. Por un lado la formación, porque esto se viene pensando hace miles de años. Por eso conocer los clásicos es un atajo. Y ahora veo muy buenos autores sobre los grandes temas, que son los que nos interpelan a todos. Ya están escritos, pero hay otros puntos de vista. Y la otra pata fundamental es el hacer, porque lo que te da el escenario es único, por eso la prueba constante de enfrentarse al público, es algo muy potente, donde sos y haces. Pero si no hacemos, no somos.

-¿Cómo te llevas con la tecnología y las redes sociales?

-A mí me cuesta, pero al mismo tiempo es una cercanía permanente con el público, el mensaje después de cada función, poder comunicar lo tuyo. Y al mismo tiempo es un delirio virtual que no saber con quién estás hablando, quién está del otro lado. Pero yo recibo mucho cariño y no estoy pendiente de lo otro. Y si ves algo más elaborado, es porque alguien me ayuda o mi hija que me ayuda con la realización de algún contenido, que lo tienen más incorporado. Mi generación tuvo que entrar tardíamente a esta era, pero genera mucha cercanía y difusión. A veces pasa que tenés empapelada la calle con un espectáculo y la gente se entera porque lo publicaste en redes. Y es clave, es una herramienta que si la utilizas bien es muy útil.

Para Agendar: Luciano Cáceres llega con “Muerde”

El actor Luciano Cáceres protagoniza el unipersonal “Muerde”. En el marco de su gira nacional, el thriller policial tendrá una única función en Mendoza.

Será el sábado 3 de agosto, a las 20 horas, en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro.