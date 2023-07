Luciana Salazar confesó lo que le tiene prohibido a su hija Matilda y sorprendió a sus seguidores

Luciana Salazar es una de las mujeres más mediáticas de nuestro país y hace de su vida en redes sociales una caja de sorpresas. A diario confiesa sus vivencias y sus anécdotas junto a sus seguidores que no dejan de sorprenderse.

El pasado miércoles, la modelo jugó a responder preguntas con sus enorme fandom, que ya cuenta con más de 2 millones de personas de todo el mundo y confesó muchas cosas que no se sabían, como, por ejemplo, lo que refiere a su hija, que llegó al mundo hace cinco años.

Luli Salazar confesó las prohibiciones alimenticias que le hace a su hija.

Un usuario le consultó por la alimentación de Matilda y Luli respondió sin problemas que lleva una dieta estricta. “¿Cómo es la alimentación de Matu? ¿Tiene algunos permitidos?”, quiso saber el seguidor de Luciana Salazar.

La respuesta de famosa de 42 años no tardó en llegar y le contestó: “Algunos, como todos los niños, pero come muy sano”. Por último, reveló qué alimento está terminantemente prohibido en la vida de la niña: “En casa las golosinas no existen, solo en los cumples”.

Esta confesión se relaciona a la que tuvo cuando fue entrevistada por la revista Caras hace un tiempo. Ahí, Luli Salazar había dado los motivos por los cuales le parecía importante que su hija mantuviera una dieta delicada.

“Desde que comenzó a comer a los seis meses, le doy una alimentación supersana para cuidarle los dientes del efecto de la azúcar. Además, nunca le dolió la panza ni se descompuso. No le doy cosas que puedan dañarle el hígado”.

“Come mucho pescado, zapallo, verduras y frutas. Y solo toma agua, no le doy gaseosas. Si bien le encantan los hidratos... los fideos, le doy de forma moderada. A su vez, come algunas vainillas y masitas dulces que le fascinan”, apuntó Salazar detallando lo que si come Matilda.

