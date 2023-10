Lucas Castro: “Con Mirtha Legrand tenemos un vínculo muy bonito”

Una de las sorpresas que dejaron los Martin Fierro Federales fueron las cinco estatuillas para Mendoza, entre ellas la de Mejor Conducción Masculina para el jovencísimo Lucas Castro, figura mañanera de la pantalla de Canal 7 que con apenas 30 años ya cuenta con buen rodaje televisivo. Participó en “Estricta” como notero, como coconductor en “Vinos y Placeres”, y su rol de conductor en “Mejor de Mañana” junto a Clara Ceschin, una de las duplas más frescas y con mejor dinámica de la televisión actual.

La 33ª edición del Martín Fierro Federal que distinguió a lo mejor de la radio y la televisión de las provincias argentinas, para sus programaciones emitidas durante el 2022, se realizó por primera vez en la ciudad de Bahía Blanca, y tanto conductores como equipos de producción viajaron a aquella provincia para presenciar en el Salón Sueños la entrega de los premios bajo la conducción de Horacio Embón y Adriana Salgueiro.

La alegría mendocina no cesó y ante cada anuncio se renovaba con una nueva entrega. “Muchas gracias al hermoso equipo que tengo y gracias al canal”, dijo Lucas Castro, sorprendido al recibir el galardón por su labor profesional como conductor de la mañana, minutos antes de subir nuevamente a recibir la estatuilla para “Vinos y Placeres”, en representación de los realizadores y como parte del equipo de trabajo. “Estamos tratando de posicionar y mostrar a Mendoza como el gran polo de industria vitivinícola que es, así que estamos muy felices por este reconocimiento”, subrayó.

Lucas estudió tres años de arquitectura antes de decidirse por la carrera de Locución en la Universidad Maza, donde rápidamente destacó por su calidad en la conducción y manejo dentro del set.

Así, pronto logró posicionarse como un posible candidato para cualquier tipo de realización audiovisual y ante la primera oportunidad no dudó en presentarse para trabajar como pasante en la productora Aire, responsable de la realización del programa “Estricta”, donde se desempeña hasta hoy como entrevistador.

En 2017 terminó de cursar la Licenciatura en Comunicación Social y gracias a los contactos generados y el trabajo que venía realizando, Canal 7 lo convocó en 2021 para la conducción del programa que finalmente le valió el premio Martín Fierro. Además, desde el año pasado mantiene el programa de radio “Dos en Una” por Fm Una 96.1, perteneciente a Grupo América y en sus ratos libres toma, desde hace tres años, clases de teatro en forma virtual.

Pero además, quizá el dato más colorido acerca de este conductor que no deja de sorprender es su “amistad” con Mirtha Legrand, que surgió de manera casi fortuita hace varios años, que se mantiene en la actualidad y de la que dan cuenta infinidad de fotos con la “La Chiqui”.

En diálogo con Los Andes, Lucas Castro cuenta la emoción y sorpresa por el premio recibido, habla de sus trabajos y de cómo la vida lo llevó a vincularse con la Diva indiscutida de la televisión argentina.

Lucas Castro también trabaja en la productora Aire, junto a Juan Pablo Candisano.

-¿Cómo estás viviendo este momento de oro en tu corta trayectoria profesional?

-Es un momento súper especial. Tomo distancia para poder tomar un poco de dimensión porque en nuestro rubro es uno de los premios más importantes, sobre todo “labor en conducción masculina” que es un reconocimiento individual fuerte. Te digo lo mismo que dije cuando lo agradecí, y es que si pude ganar este premio es porque tengo un equipo -aunque decirlo parece cliché- pero de verdad lo siento así porque me puedo desempeñar y aprender y sin dudas “Mejor de Mañana” ha sido una escuela para mí, porque más allá de que venía trabajando desde hace cinco años con “Estricta”, es otro formato al ser grabado. El vivo te da otra dinámica y te centra de otra manera como conductor, y en tres años recibir este premio es fuerte. Yo lo tomo como una señal de que voy por buen camino, no lo siento como un mimo al ego, sino como la posibilidad de seguir mejorando.

Los ganadores de la edición 2023. Adelante, Lucas Castro y Ornella Ferrara con los galardones que obtuvo Canal 7.

-Al tomar consciencia del premio, ¿qué se genera dentro tuyo?

-Al principio traté de mantener un equilibrio, pensando que tenía posibilidades de ganarlo pero también hay gran porcentaje de que no se dé, y trataba de no ilusionarme. Pero cuando llegó el momento de la ceremonia estaba muy nervioso. De hecho, no comí nada en toda la noche hasta que llegó la terna, que fue la penúltima. Después de que lo recibí obviamente estaba muy emocionado, pero creo que con el paso de los días voy cayendo. Lo que mayormente puedo capitalizar es que me he sentido muy querido y reconocido por mis amigos, mis pares, los colegas y uno se da cuenta cuándo la alegría es genuina. También creo que el premio sirve para centrarse un poco, porque uno es muy crítico consigo mismo.

-¿Te esperabas la nominación?

-No, nunca. Presentamos el material que requiere Aptra como programa y los trabajos individuales como conductores, pero yo sinceramente me olvidé, lo liberé, y me enteré trabajando. Estaba cubriendo un evento para “Estricta” y me llama Julián Imazio (conductor de “Noticiero 7″) para felicitarme. No lo podía creer porque más allá de fantasear con esta situación, llegar a tenerlo, y quizás tan pronto -porque llevo siete años trabajando y es poco tiempo para un reconocimiento tan tan importante- me sorprendió.

Lucas Castro y Mirtha Legrand se conocen desde hace casi doce años

-Desde que recibiste la nominación hasta el momento en que abren el sobre y dicen tu nombre, ¿tenías expectativas o también lo liberaste?

-Creo que también fue un equilibrio: Por momentos disfruté pensar “qué lindo, estoy nominado, qué bien se siente”, y en otros momentos lo liberaba justamente para equilibrar en mi mente esa euforia. Siempre fui muy consciente del reconocimiento que es estar nominado, que de entre todas las personas del país te elijan en una suerte de podio de tres, es muchísimo.

Lucas Castro y Clara Ceschin hacen el programa Mejor de Mañana, por Canal 7

-¿Cómo pensás que sigue tu carrera después de este premio?

En lo personal, a nivel ego, no me modifica. Un amigo me dijo “un premio no te define”, y aunque es un lindo reconocimiento hay que mantenerse en eje. Pero a mí no me cambia la dinámica que tengo de trabajo ni el esfuerzo que hago. Al contrario, creo que me redobla la apuesta y me obliga a trabajar y esforzarme un poco más. Tampoco considero el trabajo que no sea en equipo, creo que esa es la fórmula para cualquier aspecto del ámbito laboral. A largo plazo no descarto proyectarme a Buenos Aires, pero ahora me siento cómodo acá en Mendoza y viene seguir creciendo.

Lucas Castro y Mirtha Legrand conversan de películas viejas

-¿Cómo surgió tu amistad con Mirtha Legrand?

-Esto se dio hace once años de manera muy casual, evidentemente le caí bien y de a poco fuimos forjando esta suerte de cercanía y sin dudas para mí ella es un referente, más allá de que como público se pueda coincidir o no con su forma de pensar. Pero es admirable su profesionalismo, sus ganas de trabajar, de seguir vigente y actualizarse. Creo que las nuevas generaciones tenemos que honrar a quienes abrieron paso en nuestro rubro. Nunca se me ocurrió decirle algo para trabajar con ella más allá de que me encantaría esa posibilidad, pero soy extremadamente prudente. Ya con escucharla o recibir algún consejo es suficiente.

Lucas Castro ganó el Martín Fierro con apenas siete años de trayectoria

-¿Cómo se conocieron?

-Fue en el verano de 2011, yo estaba en Mar del Plata. Ella estaba de vacaciones, no haciendo el programa y pensé: “Tengo que llegar de alguna forma, tengo que conocerla”. Como tengo una gran facilidad con el dibujo pensé encararla por el lado del retrato y hacérselo llegar de alguna forma. Por esas casualidades coincidí con Carlos Rotemberg en un teatro, y me mandé. Creo que hay que ser un poco jugado, siempre prudente, pero un poco dado. Le dije que quería conocerla y él me puso en contacto con Elvira, que es su mano derecha desde hace 40 años. Así fue como llegué al Costa Galana para tener un primer contacto y entregarle un retrato. Como me quedó el vínculo con Elvira, a los meses volví a Buenos Aires y le escribí para consultarle si podía presenciar el programa que ya estaba al aire. Después, se fue repitiendo cada vez que yo viajaba a Capital o Mar del Plata y tenía oportunidad de charlar con ella en la previa.

-¿Qué es lo que más te atrae de ella?

-Lo que siempre me sorprendió es que fuera extremadamente accesible a la charla, a la respuesta, a un intercambio. Así se fue dando el vínculo hasta que un día me dieron la dirección de la casa para hacerle llegar los regalos, después el teléfono fijo, ahora por WhatsApp. Obviamente yo empecé a pensar siempre en los detalles para los debuts, para el cumpleaños le envío flores a la casa, que siempre me saluda al aire por mi cumpleaños y si no está al aire me llama al celular, también compartimos fotos de películas viejas… tenemos un ida y vuelta muy simpático. No podría decir “amigos” porque un amigo es alguien que podés llamar a las tres de la mañana si tenés un problema, pero con Mirtha tenemos un vínculo muy bonito desde hace más de doce años, que obviamente quiero, respeto y cuido un montón.

-Que se acuerde de mandarte un mensaje por tu cumpleaños es un montón.

-A mí me conmovió mucho cuando murió Goldie, su hermana, fue el 1 de mayo del 2020 y yo cumplo justo un mes después y no se me ocurrió recibir un mensaje en un contexto de pandemia, con la hermana que había fallecido. Y a las 20 recibí un mensaje de Mirtha para saludarme y charlar un poco. Me preguntó cómo estaba y fue súper emotivo para mí porque yo no soy una figura ni tengo una relación tan cercana como para tener ese reconocimiento. Valoro demasiado los gestos que ella tiene. Por eso la puedo conocer un poquito más desde otro lado y estoy seguro de su humildad y generosidad. Es accesible y simpática, le gusta aggiornarse con la tecnología, su equipo es de gente jóven. Este verano coincidimos en un restaurante en Mar del Plata y comimos juntos. Es todo un personaje.