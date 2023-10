Luca Salvo: la intimidad del mendocino que se ganó los 3 millones en Los 8 escalones y es amigo de Charlotte Caniggia

Luca Salvo está tocado por una varita mágica. Hace unos cuatro meses se fue a Buenos Aires y al segundo día decidió que se quedaba a vivir allí. Al poco tiempo conoció a Charlotte y se convirtió, junto a su novio, en el estilista y amigo de la participante del Bailando.

Pero eso no es todo, un día decidió que se quería casar, le propuso matrimonio a Seba, su pareja, y para costear la boda se le ocurrió anotarse en el programa de Guido Kaczka. Fue con un look inspirado en los paisajes mendocinos y se ganó 3 millones de pesos.

Su peluquería, Mucho, ya cuenta con tres locales, dos en Mendoza y uno en Buenos Aires. Acá peinó a Cazzu cuando vino a la provincia en el marco de la vendimia de Capital. En su Instagram podemos cruzarnos con varias figuras, por ejemplo, la ex bandana Virginia Da Cunha, la siempre reina Julieta Navarro y Sabrina Rojas.

Luca es un tipo que sabe lo que quiere y está dispuesto a conquistar el mundo. Cuidado, que además de talento y trabajo, hay mucho de buena fortuna. Y de eso habló con Diario Los Andes, el día después de ganar en Los ocho escalones.

¿Qué te llevó a inscribirte en Los 8 escalones?

Justo hacía 2 días que me comprometí con mi novio en el show de The Weeknd, acá en Buenos Aires. Yo siempre le exigí que él tenía que ser quien me lo propuso, pero ese día me desperté en la mañana, escuché un tema que escuchábamos todas las mañanas de la banda y dije “chau, me voy a comprar los anillos”. Fui, compré los anillos y ese mismo día le propuse matrimonio. Entonces, bueno, hay que pagar y costear ese casamiento, así que me mandé para ver qué pasa y me llamaron al otro día.

¿Y de esto cuando pasó hasta que finalmente participaste de la grabación del programa?

Yo me comprometí un día, al otro mandé la solicitud, y al otro día estaba participando.

Una locura

Sí, la verdad que sí

¿Cómo fue el día de la grabación, estabas muy nervioso?

Yo fui con otras formas, por decirlo de alguna manera. El resto de los participantes habían estudiado un montón y estaban todos súper enfocados en recordar, aprender y repasar; y yo la realidad es que yo leí el temario muy por encima y no me puse a indagar en las categorías, ni nada por el estilo, como que yo soy un fiel creyente de que las cosas cuando tienen que suceder, suceden. Yo estaba muy tranquilo, demasiado tranquilo, fui a divertirme y se dio todo como se tenía que dar.

¿Cómo el Guido en vivo?

Guido es impecable. Él estaba siempre enfocado en las tomas y cuando veía alqo que no lo parecía, pedía por favor que lo corrigieran. Todo fue muy fluido, pero él súper serio para que la grabación quede impecable. Eso me llamó mucho la atención y creo que habla muy bien de él, porque gracias a ese enfoque, a la hora de grabar, es el éxito del programa.

¿Y los jurados?

Los jurados, amorosos. Todos super buena onda. Estaba Teté Coustarot que la amo, es una eminencia de la moda. Yo le dediqué mi vida a la moda, así que se lo grité. De hecho, en el canal de YouTube del 13 hay videos con apariciones mías, como cuando le grité potra a Evangelina Anderson.

Y hablando de la moda, ¿cómo fue la elección del look para participar?

Ese look siempre fue mi primera opción porque, como soy de Mendoza, quería llevar las montañas en mí, pero también mandé otros looks para que elija la producción. Yo amo y tengo todo hecho en conjunto, primero porque te simplifica y segundo, creo, que impone más. Cuando la producción vio mis opciones, eligieron ese.

No sabía que tenías que mandar lo que pensabas ponerte en la grabación...

Claro, te piden que vos mandes opciones y que vayas con 3 looks por las dudas. En base a eso, puede que te cambien de lugar y puede que te cambien de grupo en el último momento. De hecho, hasta último momento no sabes quién sale porque estaba el ganador del programa anterior, entonces la producción te dice “vos no salís”.

Ahora hablemos de tu vida en Buenos Aires, ¿hace cuanto que están viviendo allá?

Estamos acá hace cuatro meses acá y la verdad es que también fue mágico. Yo llegué a Buenos Aires y al segundo día decidí que me quedaba a vivir. Acá conocí a Charlotte Caniggia de casualidad porque un peluquero amigo que conocí en una fiesta no podía ir a maquillarla y peinarla, y me preguntó si podía ir. Fui y era para McDonald’s, y por nuestra energía y demás, ese mismo día ella le dijo su a su manager que si hacían eso que él sabía, que eran bailando, quería que nosotros la maquilláramos y la peináramos.

Así que vos sos su estilista en el Bailando

Sí, cuando hay programas, con mi novio le hacemos el pelo y el make up, pero hoy ya trascendió esa relación de peluquero y maquillador y somos íntimos amigos, muy amigos.

Sos como el Kennys (Palacios) de Charlotte

Sí (se ríe), ojalá a mí también me regalaran un auto

Todo lo que te viene pasando es mágico

Sí, la verdad que sí. Otra anécdota que tengo es que al tercer día que estaba acá caigo a un evento de Levis para hacerle el pelo y el maquillaje a Dj Mami y a la salida me cruzo con un hombre, al que le pregunto en dónde estábamos porque yo no conocía, y alguien me dice que es el dueño de Levis. Yo le pedí disculpas por importunarlo y me pregunta si me podía tocar el hombro. Le digo que sí, me agarra del hombro, me mira a los ojos y me dice “vos, a partir de hoy, vas a ser una persona exitosa”.

Wow, es un montón

La verdad es que ha sido todo increíble. Yo creo que estoy en el momento exacto, en el lugar exacto. Todo tiene que pasar como está pasando y vamos por muchísimo más. Siempre soñé con estar entre las cámaras, entre los famosos, hacer looks bien rebuscados para fotos. Es lo que siempre soñé y hoy se está dando todo y la verdad que estoy más que agradecido al universo y a las personas que me rodean, porque sin el universo ni estas personas, nada podría ser posible.

¿Y ahora qué se viene? La boda, ¿no?

Sí, primero, nos casamos; segundo, estamos al 100% con Charlotte porque queremos que gane, así que estamos apostando a eso. El casamiento va a ser en Mendoza en marzo o abril, en la bodega de mis sueños.

¿Qué otros proyectos tenés? ¿Se viene un nuevo local? Ya tienen dos en Mendoza

Nosotros armamos ya nuestro estudio privado acá en Buenos Aires, apenas llegamos. Ahora, honestamente, nunca pienso mucho en lo que sigue. Yo creo que todo va a ser cada vez más grande porque estamos preparados para eso, pero la realidad es que no tengo un paso pensado más que mi boda, y seguir haciendo lo que amo.

