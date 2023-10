Louis Tomlinson vuelve a Argentina: cuánto cuestan las entradas

Indudablemente, Argentina está ingresando a la lista de países que muchos artistas quieren visitar con sus giras. Este año hubieron muchos shows impresionantes y el venidero parece muy prometedor.

Lous Tomlinson vuelve a Argentina.

En las últimas horas, se dio a conocer que Louis Tomlinson se presentará en el país nuevamente, pero esta vez será con la gira “Faith in the future world tour”. El evento está planificado para el 18 de mayo en el estadio Vélez de la Ciudad de Buenos Aires.

Su increíble gira ya pasó por varias ciudades europeas y también por Estados Unidos. La espectacular puesta en escena es una característica que hace batallar a los artistas para poder hacer sold out en sus fechas y es algo que Tomlinson ya sabe.

La más reciente visita de Louis Tomlinson al país tuvo lugar en 2022 durante su gira de presentación del álbum “Walls”. Las entradas para sus conciertos se agotaron varios meses antes de su actuación.

Cómo y a cuánto comprar los tickets para el show de Louis Tomlinson en Argentina

Para el show de mayo del 2024, las fanáticas del británico podrán hacerse de las entradas a través de la página web de livepass.com.ar. Ahí habrá una preventa exclusiva y otra general, como es costumbre.

Los clientes de BBVA podrán acceder a una preventa a partir del jueves 2 de noviembre a las 12:00. En cuanto a la venta general, esta comenzará el 6 de noviembre a las 12:00 o tan pronto como se agote el stock disponible en la preventa.

Las entradas para el concierto de Louis Tomlinson en el Estadio Vélez Sarsfield varían en precio, comenzando desde 38 mil pesos para la Platea Alta y llegando hasta 96 mil pesos para la Platea Preferencial, sin incluir los cargos de servicio adicionales.

Adicionalmente, los precios para otras secciones son los siguientes: el Campo Delantero tiene un costo de 91 mil pesos, el Campo con Acceso a Cabecera se encuentra a 62 mil pesos, y la Platea Baja tiene un valor de 71 mil pesos. Estos precios no incluyen los cargos de servicio que puedan aplicarse.

“Bigger Than Me”, “Out Of My System”, “The Greatest”, “Written All Over Your Face”, “Lucky Again”, “Angels Fly”, “Holding On To Heartache” y “Common People” son algunas de las canciones que formarán parte de la presentación de su trabajo en Argentina.

