Los insólitos instrumentos con los que un artista callejero se ganó el corazón del jurado de Got Talent

Este lunes comenzó el decimotercer programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Para esta ocasión, un participante muy humilde se ganó el corazón de todos con su show.

Ramiro Soler es oriundo de la provincia de San Juan. Su actuación consistió en tocar objetos de la vida cotidiana y con ese sonido, crear música. Gracias a lo presentado, logró convencer al jurado y pasar a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso.

Así fue el gran show de Ramiro Soler

Ramiro Soler inició su presentación con unas breves palabras. “Un gusto, soy Ramiro Soler. Soy de la provincia de San Juan. Hago percusión con cosas utilizadas”, contó el joven, mientras organizaba sus objetos sobre el escenario y aclarando que ese proyecto se llamaba “Baldería”.

Mientras contaba su historia, enterneció a todos los presentes en la sala. Contó que muchas de las cosas que llevó, lo consiguió de diferentes lugares, mientras que uno en específico, se lo donó su madre.

Ramiro y su increíble show

Inmediatamente, comenzó el show. Poco a poco, la música se hizo la protagonista, con una melodía increíble y calurosos aplausos por parte de todos. Rápidamente, el jurado dio su devolución ante el oriundo de San Juan.

Florencia Peña tomó la palabra y dijo: “Me pareció muy creativo. Me pareció distinto, la verdad que entre en tu viaje. Me parece muy inspirado que lo hayas traído a Got Talent. Al final de cuenta es de creer en uno, creérsela. Te felicito”.

El siguiente fue Emir Abdul, quien expresó: “Ramiro, sos un artista. Empecé a conectar con vos y lo que estabas haciendo, que era mucha magia... Das el mensaje de ‘yo quería vivir de esto, y lo lograste, porque te lo propusiste. Ya está, tenés todo’”.

El participante de San Juan y su show

La Joaqui, como mucha emoción, continuó: “Si sos artista callejero, si has desarrollado este aprendizaje con utensilios que puede adquirir cualquiera, es porque te ha sido bastante complejo trascender en la música”, a lo que respondió: “Me encantaría vivir de la batería y no ir más la calle. Le tengo el mismo respeto que al escenario, pero bueno, con la batería no puedo vivir y con esto, sí”.

Por último, llegó el turno de Abel Pintos: “Es nobleza. No estoy seguro que hayas venido a mostrar un talento, pero me parece que viniste a dar un mensaje de superación y de creatividad. De ser noble con lo que haces...”.

Llegó el momento de la devolución. Los cuatro miembros del jurado dieron el afirmativo y el participante pasó a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso del mundo.

