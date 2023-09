Got Talent: el show del contorsionista que dejó boquiabierto al jurado y generó pensamientos picantes en La Joaqui

Este lunes comenzó el decimotercer programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Para esta ocasión, un contorsionista dejó boquiabierto a todos en la sala con su show.

Lautaro es un joven de 20 años que es oriundo de Merlo, provincia de San Luis. Para su actuación, hizo un show que provocó un resultado favorable, para pasar a la siguiente ronda del programa de talentos más popular del mundo.

Así fue el increíble show de Lautaro

Lautaro comenzó su show con una breve explicación. Primero, comenzó con su presentación: “Estoy nervioso. Soy de Merlo, zona oeste. Vivo de lo que hago, por suerte. Tengo 20 años y me siento muy feliz. Hago contorsiones”.

Inmediatamente, inició el show del participante. Durante varios minutos, demostró su capacidad arriba del escenario, moviéndose de un lugar a otro, mostrando su contorsionismo. Poco a poco, se ganó el aplauso del público y el jurado quedo boquiabierto.

El show de Lautaro

La primera devolución la dio Abel Pintos: “Qué locura nene...”. Ante las pocas palabras, Florencia Peña continuó: “Abel está pasando por muchas cosas. Se está deconstruyendo y esto lo afectó. Tenés un instrumento que es maravilloso. Además, tenés una sensualidad y una cosa muy sexy a la hora de mostrar”.

El siguiente fue Emir Abdul: “Qué loco porque siempre quise ver contorsionismo en vivo. No me gustó mucho la coreo... Tenés algo a favor, y es que si vos no te creyeras que sos bueno, sería un desastre, pero fue increíble de ver”.

Lautaro y su show con el contorsionismo

El comentario de La Joaqui que despertó risas y murmullo entre los presentes

Por último, llegó el momento de La Joaqui, quién comentó sin tapujos: “Muy espectacular lo que haces. Por otro momento pensé que bien me ría en el amor si doblara la pata así”.

Rápidamente, la sala se llenó de risas y mucho mormullo. Entonces, casi instantáneamente, la cantante de RKT justificó sus palabras, mientras estaba avergonzada: “El amor es taboo, la verdad. Maravilla haría con esa elasticidad. Es muy impresionante lo que hacés. Tenes una capacidad muy distinta”.

Momento en que La Joaqui soltó el comentario

En el momento de la devolución, obtuvo las cuatro afirmaciones por parte de todos los miembros del jurado, lo que le permitió avanzar a la siguiente ronda del programa de talentos más importante del mundo.

