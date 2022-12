“Loki 2″ y “Ahsoka”: de qué tratan los estrenos de Disney+ que prometen ser exitosos el próximo año

SIn dudas, fin de año se conforma por dos caras totalmente diferentes: cierre de una etapa y comienzo de otra. Estos momentos claves son más que importantes en el mundo cinematográfico ya que se dejan atrás los éxitos vividos y se abren las puertas a nuevos contenidos.

En este caso, el ojo se posa sobre Disney+ ya que en las últimas horas se ha dado a conocer un pequeño adelanto de lo que serían dos series muy esperadas para los consumidores de la plataforma.

Adelantos de los estrenos de Disney+ para 2023

En el video publicado se destaca la segunda temporada de Loki, la famosa serie de Marvel que trata la historia del hermano de Thor. Asimismo, se aproxima el lanzamiento de Ahsoka, una serie basada en el personaje de la serie animada de Star Wars.

Al comienzo del video, Pedro Pascal interpreta a Din Djarín y dice “¿Estás listo para una nueva aventura?” mientras una lluvia de imágenes llenan el anuncio. Además de los comentados adelanto, se dejan ver nuevos episodios de The Mandalorian y la película de Peter Pan.

Entre otras novedades que Disney+ presentó se encuentran Win or Lose, la primera serie de televisión creada por Pixar, cuyo tráiler ya fue lanzado hace unos días; la película Black Panther: Wakanda por siempre; y el próximo programa de Marvel que también estrenará en 2023, Secret Invasion. Otro estreno dado a conocer fue el de Peter Pan & Wendy, un film dirigido por David Lowery (The Green Knight). American Born Chinese, así como Crater, el corto derivado de Up Dug Days y el show animado de Star Wars, The Bad Batch, completaron el anuncio.

Último gran estreno de Disney+

Qué nuevos detalles se muestran de “Loki 2″ y “Ahsoka”

En el adelanto se muestra un gran primer vistazo de la segunda temporada de la serie protagonizada por Tom Hiddleston. Allí regresa como el Dios de las travesuras luego del encuentro con Kang.

Imagen del rodaje de "Loki". (Disney)

Una vez más, Owen Wilson es parte de la entrega como Mobius, el aficionado por las motos de agua. Como era de esperarse, acecha nuevamente los pasillos de la TVA de otro universo.

Por otro lado, desde el universo de Star Wars, se anticipa el spin-off llamado Ahsoka. Se trata de la serie protagonizada por Rosario Dawson como la Jedi, en su debut dentro de la franquicia.