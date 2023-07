Laurita Fernández reveló cuál fue la letal frase que le dijo su novio productor el primer día en “Bienvenidos a Bordo”

Laurita Fernández pasó por “Noche al Dente”, el programa de Fernando Dente, y contó qué fue lo primero que le dijo Claudio Brusca el primer día que se hizo cargo de la conducción de “Bienvenidos a Bordo”, ciclo que conducía Guido Kaczka por canal 13 y que le legó a Fernández para hacerse cargo de lleno a “Los 8 escalones”.

Laurita contó que el primer día que llegó estaba muy nerviosa. Si bien ya había hecho la conducción del Bailando del 2020 junto a Ángel De Brito, esta vez estaba ella solita frente a un tanque que venía funcionando muy bien, pero con su cambio de horario, no tuvo el mismo éxito.

Resulta que cuando llegó, le pidió a Brusca, productor del programa, la rutina. Una especie de guion en el que está detallado cómo se organizan los bloques, qué va primero y el orden de los juegos. La repuesta de Brusca descolocó a Laurita, ya que el hombre le dijo que no había rutina, que “sienta el programa”.

Sorprendida por la respuesta, Fernández le dijo que ella no trabajaba así y ahí fue cuando su actual pareja le confesó: “mirá, yo no te elegí”. “Eso no está bien” alcanzó a señalar Fer Dente ante tal fuerte confesión.

“Peluca”, el gran amor de Laurita Fernández

Los giros de la vida hicieron que Claudio Brusca se trague sus propias palabras, porque el hombre sí terminó eligiendo a Laurita Fernández como su compañera y amor.

Y es que entre programa y programa nació el amor entre Laurita y “Peluca”, tal como es conocido en el medio. La pareja cultiva el bajo perfil, pero en sus redes dejan ver cómo se quieren y titulan muchas de sus fotos juntos con la leyenda “Momentos Felices”.

En enero de este año, la feliz pareja pasó algunos días en República Dominicana, más precisamente en TRS Hotel, un hospedaje que tiene mucho canje con famosos argentinos.

“Peluca” acompaña a Laurita a todos lados y la relación, que ya tiene un año, va viento en popa. ¿Habrá casamiento?

