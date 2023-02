Laurita Fernández y su novio Peluca Brusca van más allá y darán un importante salto en sus vidas

Al parecer habría llegado un momento muy importante para la vida de Laurita Fernández y su novio, Peluca Brusca. Según el periodista Juan Etchegoyen la pareja armaría su nidito de amor juntos, según Ciudad Magazine.

Lo cierto es que la bailarina y el productor decidieron vivir bajo el mismo techo, lo cual harían en la casa que la modelo construyó en un country de Pilar.

Laurita Fernández y Peluca Brusca de vacaciones

“Laurita Fernández y Peluca Brusca darán en los próximos días un gran paso en su relación y quiero contarles que la pareja ha decidido convivir”, comenzó diciendo el conductor del programa de Mitre Live.

Por otro lado, el comunicador profundizó su información: “Esta data me había llegado hace unos días y recién hoy puedo asegurarlo, me llegaron testimonios de vecinos que me decían que Claudio estaba llevando cosas de su casa a otro lado y ese sitio es ni más ni menos que la casa de la conductora en Pilar”.

Laurita Fernández y "Peluca". (Instagram Laurita Fernández)

“Es un gran paso en la pareja porque ella le propuso a él mudarse a su casa y él aceptó feliz”, agregó Etchegoyen.

Con respecto a cuándo será el momento de dar este gran paso, Juan explicó: “En los próximos días, el productor ya se instalará por completo en la casa de su novia y vivirán juntos, están súper enamorados, a full”.

Finalmente, el periodista concluyó: “Como te digo, esta información está confirmada y seguramente en estas semanas ya veremos imágenes de ellos en esta hermosa casa que compró y construyó la blonda cuando estaba de novia con Nico Cabré”.

Así es la fabulosa casa de Laurita Fernández donde vivirá con su nuevo novio

Hace pocas horas se conoció que Laurita Fernández compartirá su casa en un country de Pilar con su novio Peluca Brusca.

La vivienda fue adquirida por la bailarina cuando estaba en pareja con Nicolás Cabré pero el amor se terminó y ella se quedó con el inmueble. Ella lo remodeló a su gusto y en las redes compartió todo el proceso y resultados.

A mediados del 2021, la conductora empezó los trabajos en la propiedad que en la actualidad compartirá con su nueva pareja.

Laurita Fernández muestra con orgullo cómo quedó su nueva casa

Primero fue la cocina que tiene todos los lujos y comodidades como una súper mesada de un material especial que no se ralla al cortar encima con filosos cuchillos. Y por supuesto, mucha tecnología.

Laurita Fernández abrió las puertas de su increíble cocina.

Los muebles escogidos por la modelo fueron de madera clara, para que combinen con el estilo minimalista que escogió y los detalles de la cocina en oro, como la grifería.

Las alfombras están presentes en varios ambientes de la casa y los colores predominantes son los claros y luminosos. La decoración minimalista se nota en cada postal y el ambiente relajado también.

El living de la nueva casa de Laurita Fernández

