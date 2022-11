Habló por primera vez el nuevo novio de Laurita Fernández: “Soy un pollerudo”

Laurita Fernández se la vez muy feliz con su nuevo amor. Recientemente, Claudio “Peluca” Brusca, reveló detalles sobre como nació el amor entre ellos.

Durante una entrevista en Nosotros a la mañana, el productor de Bienvenidos a Bordo contó el bello momento que vive junto a la productora: “Nos llevamos increíblemente bien, le tengo mucho cariño y me fascina todo lo que hace”.

El Pollo Álvarez lo criticó por tomar mate con un “unimate” y la respuesta dejó a todos riendo. “A mí me lo regaló Laura, y como yo soy muy pollerudo, lo llevo. El unimate va... y aparte me lo regaló porque dice que no puedo cebar mate manejando. ‘Usá esto que para cuando vas a jugar te sirve’, me dijo, y la verdad es que me empezó a ser práctico y nada... salí de entrenar y lo llené y vino. Lo llevo orgulloso”, confesó el productor entre risas.

CÓMO NACIÓ EL ROMANCE ENTRE LAURITA Y PELUCA

“Creo que todo comenzó hará unos meses... yo no miraba a Laura, como no miro a nadie con el que trabajo con esos ojos, porque no hay nada más raro para un conductor, conductora, columnista o cualquier persona, que detecte que vos la estás mirando de una manera... rara, yo no quería esa situación”, comenzó diciendo.

“Hasta que en un momento... nosotros grabamos muy tarde Bienvenidos a bordo, acá en la productora a veces son las 22, 22.30 y te sentís como solo, y Laura... me daba cosa porque si iba, y no, quedaba como el nabo de la historia, hasta que un momento después de varios centros dije ¡pará! y me mandé. Le dije ‘te quiero ver’ y así fue”, contó

“Yo le tengo una fe bárbara a esta pareja, cuando vos estás con alguien en las que todas las charlas tienen algo en común, no hay competencia o situaciones difíciles, nos complementamos”, dijo.