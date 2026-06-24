La ciencia identificó por qué tenés algo en la punta de la lengua y no podés recordarlo

La ciencia identificó, mediante un estudio, el mecanismo cerebral que hace que un recuerdo intacto sea accesible un segundo y esquivo al siguiente.

Para la ciencia, el estado interno del cerebro puede controlar si esa huella se vuelve accesible en un momento dado.

Estás en medio de una conversación y de repente no encontrás la palabra. La sabés, estás seguro, pero no sale. Intentás forzarla y menos aparece. Después, media hora más tarde, aparece sola, sin que estuvieras pensando en ella. Ese momento tiene nombre para la ciencia y durante mucho tiempo se interpretó como una falla de la memoria.

Un estudio publicado en junio de 2026 en la revista Neuron dice que no es eso: el recuerdo está ahí, intacto. Lo que falla es el estado del cerebro en ese momento exacto. Y eso cambia bastante cómo se entiende la memoria. No es que algo se borró o se perdió. Es que el cerebro atraviesa fluctuaciones internas que abren y cierran el acceso a los recuerdos almacenados, de manera espontánea, en cuestión de segundos. Y el mecanismo que controla esa apertura y cierre involucra a un grupo de neuronas que la mayoría de las personas asocia con las alergias, no con la memoria.

frase olvidada Es frustrante, sí. Pero es también una noticia razonablemente buena: nada se perdió. WEB El descubrimiento: neuronas de histamina que abren y cierran el acceso a los recuerdos El equipo dirigido por el profesor Hiroshi Nomura, del Instituto de Ciencias del Cerebro de la Universidad de la Ciudad de Nagoya, identificó que las neuronas histaminérgicas (localizadas en el núcleo tuberomamilar del hipotálamo) no solo regulan el ciclo de vigilia y sueño, sino que también controlan el acceso a la memoria de un momento a otro.

Las fluctuaciones espontáneas lentas en la actividad de las neuronas de histamina del cerebro ayudan a controlar la accesibilidad de la memoria de un momento a otro.

Cuando la actividad de las neuronas de histamina era alta justo antes de una señal relacionada con un recuerdo, los ratones tenían más probabilidades de expresar la memoria aprendida. Cuando la actividad era baja, la misma señal resultaba menos efectiva.

de las neuronas de histamina era justo antes de una señal relacionada con un los tenían más probabilidades de Cuando la era la misma señal resultaba Lo que hace especialmente interesante este hallazgo es que el recuerdo en sí no desaparece ni se degrada. Los modelos cognitivos tradicionales a menudo atribuyen la falla de recuperación a la degradación permanente o erosión de un engrama, que es la huella física de un recuerdo.

ni se degrada. Los modelos cognitivos tradicionales a menudo atribuyen la a la o de un engrama, que es la de un recuerdo. Este estudio desplaza completamente ese paradigma, demostrando que el cerebro experimenta fluctuaciones continuas de estado interno que dictan si una huella de memoria perfectamente intacta puede ser accedida en cualquier segundo dado.

de estado interno que dictan si una huella de memoria perfectamente intacta puede ser accedida en cualquier segundo dado. Las neuronas histaminérgicas se proyectan hacia regiones cerebrales clave para la memoria: la corteza, el hipocampo y la amígdala. El equipo de Nagoya descubrió que estas neuronas exhiben ondas de actividad espontáneas y lentas que suben y bajan a lo largo de ventanas de decenas de segundos. frase olvidada Son fluctuaciones internas que el cerebro genera de manera autónoma. WEB Cómo funciona el mecanismo en la práctica El experimento que llevó a este descubrimiento fue diseñado con precisión. Los investigadores entrenaron a ratones para asociar un sonido con una recompensa de agua azucarada.

Los animales respondían con movimientos de lamido cuando escuchaban el sonido, lo que indicaba que habían aprendido y recordaban la asociación. Después se midió la actividad de las neuronas histaminérgicas justo antes de cada señal sonora. El patrón fue claro Cuando la actividad de esas neuronas era alta en el momento previo a la señal, la respuesta guiada por la memoria era más intensa. Cuando era baja, el mismo sonido generaba una respuesta más débil o nula, aunque el recuerdo seguía almacenado. frase olvidada WEB La sensación de tener algo en la punta de la lengua no es una señal de que la memoria falla. Es una señal de que el cerebro, en ese momento exacto, no está en el estado óptimo para abrir el acceso a lo que ya tiene guardado. El recuerdo existe.