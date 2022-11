Laurita Fernández publicó en Instagram la primera foto a los besos con su novio Peluca

Laurita Fernández pudo dar vuelta la página de su complicado romance con Nicolás Cabré y se la ve radiante. La bailarina y conductora de “Bienvenidos a bordo” está de novia con su productor Claudio “Peluca” Brusca y ya no se esconden de los flashes.

Ambos están felices, su romance va viento en popa y dejan que todo fluya en el ámbito privado y el público. De hecho, fue la blonda quien subió las primeras postales románticas juntos.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen casi 5 millones de personas, Laurita subió tres fotografías donde se los ve súper enamorados y contentos por el presente que están compartiendo.

Laurita Fernández publicó las primeras fotos a los besos con su novio en Instagram

“Momentos Felices”, escribió junto a las tomas en las que se los ve a los dos de gris, es de noche y al parecer hace un poquito de frío porque ella tiene la capucha de su buzo puesto.

Ambos le sonríen abrazados a la cámara y en la última postal del carrusel aparece el beso romántico que sella la historia de amor que hace poquito comenzó.

Además, Estefi Berardi los encontró infraganti en la puerta del canal. Antes de entrar a la productora ambos se besaron junto al auto y ya no tienen motivo para no vivir un romance a pleno.

“Laurita y Peluca a puro chape en la puerta del canal. Están enamorados”, escribió la panelista de LAM sobre la historia que subió a su cuenta de Instagram.

Los detalles más íntimos de Laurita Fernández y “Peluca”

Juan Etchegoyen reveló algunos datos acerca de este nuevo romance de la farándula. “Hace rato que me vienen preguntando por el tema Laurita Fernández y Claudio Brusca, conocido popularmente como Peluca, bueno me metí en la historia de la pareja y tengo toda la data para contarles”, lanzó al aire de Mitre Live.

El nuevo novio de Laurita Fernández

“Es un noviazgo de dos meses prácticamente, obviamente están muy bien y me contaban hoy que cuando ella termine la obra de teatro en noviembre irán a las Cataratas, a Misiones porque ella quiere conocerlas, este será el primer viaje que hagan juntos”, contó.

Y añadió: “Seguramente en enero se irán de vacaciones, todavía el destino no lo decidieron, pero me decían que también hay proyectos laborales juntos para el 2023 y no solo en El Trece sino en un medio por streaming, Laura renunció a Metro para hacer eso el año que viene seguramente por las mañanas”, acotó el periodista.