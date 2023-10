Las tragedias de los hijos de los famosos: del caso Aliverti a los primos Pais

¿Qué pasa con los hijos de los famosos? El último caso, el de Benicio Gunot, hijo de Ernestina Pais, se suma a la lista que incluye a su primo Dante, hijo de Federica Pais; Felipe, el hijo de Roberto Petinatto; y el de Pablo García Aliverti, hijo del periodista Eduardo Aliverti.

Con mayor o menor gravedad, los cuatro casos revisten crímenes con una alevosía y una espectacularidad preocupante. Sí, pensarán ustedes, todos los días hay episodios criminales y no están involucrados hijos de famosos. Es un planteo válido, pero acá nos llaman la atención los que involucran a los famosos. ¿Hay algo en ser “hijo de” que despierta este efecto en los jóvenes?

El primer caso, cronológicamente, es el del hijo de Eduardo Aliverti. Pablo, el 16 de febrero de 2013, salió de bailar y atropelló a Reinaldo Rodas, un hombre de 53 años que iba en bicicleta a su trabajo. Lo más cruento de este caso es que Aliverti arrastró el cuerpo de Rodas sobre su capot por 17 kilómetros.

Hay testigos de la tragedia que causó el hijo de Aliverti

El joven fue detenido cuando llegó a un peaje con el cadáver de este hombre sobre su auto. Cuando le hicieron el dosaje de alcohol en sangre, el joven presentaba 1.45 gramos de alcohol en sangre. Casi tres veces más de lo que se permitía, antes de la implementación de la ley cero en rutas argentina.

“Acá estoy, en uno de los momentos más dolorosos de mi vida, producto de hechos que involucran a parte de mi familia y que tomaron estado público en las últimas horas”, publicó Aliverti padre el día del accidente.

Eduardo Aliverti dice que pasa el peor momento de su vida

“Pablo García es mi hijo. Sólo puedo decir que mis sentimientos y el de mi familia acompañan principalmente a los familiares de la víctima, que se está a disposición de la Justicia -ya actuante- en todo cuanto sea necesario para el esclarecimiento de esta desgracia igual de desgarradora que de irreparable y que nuestro objetivo es la estricta igualdad ante la justicia”, agregó Aliverti. En su momento, la querella pidió la pena de 15 años, pero la fiscal del Tribunal Oral Número 6 de San Isidro, María Inés Domínguez, consideró que cabría una condena de 4 años de prisión por el cargo de “homicidio culposo”. Aliverti había recibido esa condena, hasta que Casación la redujo medio año.

Lo cierto es que el hijo del periodista y locutor Eduardo Aliverti recién fue detenido en 2022, a casi 10 años del hecho, para hacer cumplimiento efectivo de la condena.

El segundo caso es el de Dante Casermeiro, hijo de la periodista y conductora Federica Pais. En el año 2019, Dante, que entonces tenía 19 años, fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras haber sido encontrado responsable de dos robos, junto a un cómplice, que también resultó ser “hijo de”. Octavio Laje es hijo de Guillermo Laje, hombre cercano a Martín Lousteau y que en 2020 asumió la presidencia del Banco Ciudad.

Dante y Octavio cayeron luego de haber asaltado a una chica. En febrero de 2019, una joven de 27 años denunció que había sido asaltada en la puerta de su casa por dos ladrones a bordo de una moto Suzuki AX100. Tras apuntarla con un arma y forcejear, le sacaron la cartera.

Octavio Laje y Dante Casermeiro, al ser detenidos (Fanton Osvaldo/Archivo).

Los delincuentes huyeron, pero tras el rápido accionar de la policía, fueron atrapados a diez cuadras, incautándoles las armas utilizadas, una navaja y un juego de llaves que sería de una víctima anterior.

Luego de una investigación, se estableció que eran los protagonistas de otro suceso perpetrado con un arma de utilería en un local de pesca y camping ubicado en la localidad bonaerense de Munro. Allí se apoderaron de entre 10 y 15 navajas.

Tras aceptar un juicio abreviado, Laje y Casermeiro reconocieron su culpabilidad. En aquel entonces, el hijo de Pais llegó a la etapa de juicio oral y público excarcelado, ya que después de pasar un mes y medio detenido, la justicia consideró que no había riesgo de que se fugara o de que entorpeciera la causa. Su madre asumió la tutela y tuvo que hacerse cargo de su conducta a futuro.

Por su parte, Laje estuvo bajo arresto domiciliario, y a la vez, internado en un centro terapéutico por su adicción a las drogas. Hoy, ambos están en libertad.

El caso más espectacular, en el sentido más completo de la palabra, fue el de Felipe Pettinato, hijo de Roberto Pettinato, y hermano de Tamara y Homero. La noche del 16 de mayo, el departamento del joven se incendió. Esa fatídica noche, Melchor Rodrigo, médico neurólogo y amigo de Pettinato, falleció calcinado.

Así quedó el departamento de Felipe Pettinato tras el incendio.

Hubo teorías de todo tipo y especulaciones en torno a la relación ambos. Lo que más intrigó a los investigadores es que estando los dos en el mismo departamento, Melchor quedó calcinado, mientras que Felipe Pettinato no tuvo un solo rasguño, sólo sufrió intoxicación por el humo que respiró.

Melchor Rodrigo el reconocido neurólogo que falleció en el incendio en el departamento de Felipe Pettinato.

Las dos principales líneas investigativas son tres: el incendio accidental; que no haya sido un accidente, pero sin la intención de matar a Melchor; y la última, y más complicada para Pettinato, la de la presunción de homicidio.

A más de un año de la tragedia, Felipe Pettinato recuperó la “libertad” tras haber estado internado en la Fundación EIRA y queda a la espera del juicio por la muerte de su amigo.

Cuando pasó lo de Dante Casermeiro, hijo de su hermana Federica, Ernestina Pais tuvo una actitud que llamó la atención y dejó en claro que las cosas en la familia no estaban muy bien.

Cuando sus seguidores le preguntaron por el caso de su sobrino, Ernestina dijo algo así como que ella hacía cinco años que no lo veía y que ella no lo había criado. Hoy, la vida se cobró revancha y es ella quien tuvo que atravesar un doloroso, y peligroso momento familiar.

El domingo pasado, la periodista y conductora de la Tv Pública tuvo un enfrentamiento con Benicio, su hijo mayor. El joven estaba en la casa del padre y cuando éste le cortó el wifi, salió hecho una furia para la case de la madre. Una vez allí habría habido una pelea que incluyó golpes y mordeduras.

Ernestina y Benicio Guyot

Alejandro Guyot, el ex de Ernestina y padre del joven habría sido quien llamó a la policía. La mujer no solo no quiso hacer la denuncia, sino que además fue, al otro día, a la comisaría a justificar el accionar de su hijo.

El parte policial habla de lesiones leves, que según la propia Ernestina se hizo a sí misma tras tropezar con una escalera. Desde entonces, la conductora no ha vuelto a pronunciarse sobre el episodio y en sus redes sociales todo está como si nada hubiese pasado. En tanto, el padre del joven, al ser consultado por los medios, lo único que dijo fue: “ya está todo bien”.

Claro que estos no son los únicos casos. A la lista se suman Carlos Nahir Menem, hijo del ex presidente Carlos Saul; Marcos Teruel, hijo de Mario Teruel de Los Nocheros; y hasta Lucía Celasco, la nieta de Susana, que tiene en su haber un delito menor.

En el caso de Carlos Nahir, que saltó a la fama después de su paso por la casa de Gran Hermano, fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por la unificación de dos condenas. La primera es de tres años por tentativa de robo en perjuicio de quien era su novia, mientras que la segunda era de un año y seis meses por portación de arma de guerra y disparos, en la localidad de Moreno cuando junto a un amigo arremetieron a los tiros contra la casa de un vecino de esa ciudad. Carlitos Nahir pasó los primeros seis meses detenido, y luego se le otorgó la prisión domiciliaria, condena que terminó cumpliendo en la casa de su hermana, Zulemita Menem.

Los hijos de Carlos Menem separados por la herencia y acusaciones de posibles estafas.

Marcos Lautaro Teruel fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado. La denuncia la realizó una joven de 16 años que aseguró haber sido abusada en reiteradas oportunidades por Teruel, cuando ella tenía 10 años e iba a la casa del acusado a jugar con un familiar.

Comienza el juicio contra el hijo de Mario Teruel de "Los Nocheros"

¿Qué pasa con los “hijos de”? ¿Habrá una especia de pensamiento mágico en el que se creen a salvo de todo? Sí, ya lo dijimos, todos los días se cometen crímenes, pero que el perpetrador sea conocido o familiar, lo hace más interesante para el ojo del público que no perdona una.

