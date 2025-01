Las redes sociales se llenaron de memes por el ingreso de Katia a Gran Hermano

Casi una semana pasó desde que Gran Hermano decidiera eliminar a Keila del juego por sentir que no estaba aprovechando al máximo la experiencia, la producción decidió buscar un reemplazo y este lunes presentaron a Katia Fenocchio, más conocida como La Tana o la Barbie Bandida, quien no tardó en generar reacciones y memes en las redes sociales.

La nacida en La Matanza, es tatuadora, peluquera, delivery y tiene gran popularidad en las redes sociales por lo que se la puede considerar influencer en las redes sociales.

La Tana ingresó este lunes a la casa más famosa del país.

A su más de 20 mil seguidores y a su círculo más cercano le prometió darlo todo en el juego y para comenzar con su cometido, tuvo un ingreso icónico, conduciendo su propia moto desde el estudio de Telefe hasta dentro de la casa.

Acompañada de sus amigos motoqueros, la nueva ingresante a Gran Hermano 2025 promete llegar a la casa para ganar el reality: “Voy a entrar y voy a ganar... ¡Voy por todo!”, expresó.

Tras el ingreso de la nueva jugadora, las redes sociales generaron una ola de memes.

Lo cierto es que su llegada a la casa más famosa no tardó en generar repercusiones dentro del reality pero también afuera y fueron varias las reacciones en las redes sociales, donde no tardó en volverse tendencia y también fue generadora de muchos memes, sobre todo resaltando su parecido a La Tora, ex concursante de GH o su amor por las motos.

yo sin licencia de conducir siguiendo la caravana de katia #granhermano #ghxtora

pic.twitter.com/OyZ3tkSbMH — Lu (@rockandfulbo) January 7, 2025

Quien es Katia “La Tana”, la nueva participante de Gran Hermano 2025

La nueva jugadora del reality, tiene 33 años, vive en La Matanza y es madre soltera de una adolescente de 15 años, por la que da su vida para que no le falte nada. En cuanto a su profesión reveló que corta el pelo, vende medias, trabaja como delivery con la moto rosa con la que entró a la casa de Gran Hermano y es tatuadora

En cuanto a su personalidad, Katia reveló que es amante de los tatuajes - se le han podido ver muchos en diferentes partes del cuerpo- y comentó que siempre fue rebelde y que lo único que la hace feliz hoy en día es el dinero. Además, no ocultó su preocupación por no saber controlar su necesidad de tener relaciones constantemente.

