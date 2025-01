Gran Hermano echó a Keila de la casa y las redes sociales se llenaron de memes

Gran Hermano se hartó de las quejas de Keila sobre el reality y tomó la decisión de que abandonara la casa.

De esta manera, la participante, quién fue la encargada de abrir la nueva edición de GH, se convirtió en la primera expulsada del ciclo.

La jugadora fue expulsada por el dueño de casa este jueves.

“Keila... Ya hablamos días atrás sobre tus reiteradas quejas con respecto a más de una cuestión. Me comentaste que no hay nada que te haga sentir bien. Sabés que dormís más de lo que te gustaría, que no te sentís a gusto con la estadía. El juego se te hace cuesta arriba”, comenzó el descargo del Big.

“Me angustia mucho a mí también, pero quiero que en este mismo momento te despidas rápidamente de tus compañeros y te dirijas a esa puerta giratoria sin tus valijas. Más tarde te van a dar todas tus cosas”, comunicó el dueño de casa mientras sus compañeros quedaron sin palabras al escuchar la noticia.

Keila no pudo contener las lágrimas y después de saludar a sus compañeros, se fue por el lugar que le había indicado Gran Hermano. “Lleguen a la final, por favor, lleguen a la final. Se lo merecen más”, lanzó Kiki durante su despedida.

Las redes sociales se llenaron de memes tras la salida de Keila

Tras el anuncio, los memes y reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar. Muchos usuarios coincidieron en que la joven concursante no parecía muy sorprendida por el anuncio. Incluso, dieron a entender que pareció algo consensuado con la producción.

La jugadora fue expulsada por el dueño de casa este jueves.

El foco estuvo puesto en que justamente Keila fue de las jugadoras que más expuso a la organización del reality y constantemente debía ser interrumpida, tanto en privado como en las galas en vivo para que no siga con sus teorías.

“Expuso a la producción hasta último momento, una reina”, “La eliminación fue cine”, y “Decía que no aguantaba más y que quería ver a su familia”, fueron algunos de los comentarios en la red social X.

La jugadora fue expulsada por el dueño de casa este jueves.

La jugadora fue expulsada por el dueño de casa este jueves.

La jugadora fue expulsada por el dueño de casa este jueves.