Las primeras bandas femeninas de rock de Mendoza vuelven a los escenarios y tocan por primera vez juntas

A comienzos del dos mil, las bandas de rock integradas netamente por mujeres se contaban con los dedos de una mano. Viuda e Hijas de Roque Enroll fue en los ‘80 el emblema que demostró que las mujeres, reuniéndose y enfrentando el patriarcado del rock, podían lograrlo.

Pero a pesar de que la escena del rock nacional ya contaba con figuras como Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Gabriela Epumer, Patricia Sosa y Celeste Carballo, entre otras, en Mendoza eran pocas las mujeres que se animaban a armar su propio proyecto musical.

Fue a finales de los ‘90 donde surgen Glamour e Indira, dos bandas conformadas por mujeres mendocinas que, sin querer, inscribieron un capítulo fundacional en el rock local, alzando el poder femenino como bandera.

Por aquellos años, ambas agrupaciones no se conocían y cada una hizo su camino. Hoy, después de veinte años cumplirán el anhelo de compartir escenario y hacer su música en el show “Históricas”, que tendrá cita mañana domingo en Chacras de Coria.

Rock femenino y libertario

Sin pretensiones más que hacer la música que les gustaba, Glamour nació en 1999, integrada por Alicia Montón (batería), Gisela Torino (guitarra), Ana Prieto (bajo y coros), Luz Azcona (teclado y coros) y Cecilia Salinas (voz). Poco tiempo después se sumaron Mariana Päraway (guitarra y coros) y Emilia Greco (teclado y coros).

En 2001 grabaron su único disco homónimo y hasta 2004 tocaron ininterrumpidamente en distintos escenarios de la provincia. Sus canciones, de cadencia incisiva, combinan el punk, el bolero y el rock, filtrados por la irreverencia que caracterizó su estilo.

Después de quince años, la pandemia y el aislamiento las volvió a reunir y comenzaron una nueva etapa como banda. “Con Glamour hicimos una gran juntada virtual durante la cuarentena, e incluso algunas de la formación original no habían charlado nunca con las de la formación nueva. Y decidimos hacer dos videos, con dos temas que grabamos en el estudio de nuestro único disco”, comenta Cecilia Salinas, voz del grupo.

Tras esa experiencia virtual, la reunión era un hecho y en marzo de este año volvieron a las tablas en el Mendorock. A partir de ahí, la posibilidad de continuar con el proyecto se hizo tangible y aunque algunas de las músicas que participaron en los inicios no participen de este concierto, el espíritu del grupo sigue intacto.

“Aunque Luz y Ana están en Buenos Aires, decidimos armar algo con las que estábamos acá, con otras versiones de nuestras canciones. Ha sido muy hermoso para nosotras revisar nuestra historia a partir de estos dos encuentros. Y nos permitió volver a plantarnos en el escenario”, confiesa.

Mirando hacia atrás, la historia de Glamour no es casualidad para el rock mendocino. Sin buscarlo conscientemente, el sexteto de mujeres logró algo pendiente en la música, que fue la unión de las mujeres en el escenario.

“Creo que es importante nuestro trabajo en la música mendocina, porque para muchos fuimos una especie de fenómeno en ese momento, y que ya no lo sea me parece genial. Fue un momento fundancional, no sólo porque éramos todas mujeres, sino por la música que estábamos haciendo, con una libertad total y una actitud disruptiva sin planearla. Siendo nosotras, haciendo y dando nuestro mensaje. Creo que fue un fenómeno más allá de lo musical, porque tomamos un espacio que no existía”, apunta la cantante.

Para el concierto de mañana, en formato cuarteto, Gisela Torino, Cecilia Salinas, Mariana Päraway y Emilia Greco interpretarán versiones de los temas de su único disco, que incluye “Mambruna”, “Tapush” y boleros que serán interpretados bajo su impronta, con algunos juegos vocales y buen sonido.

Al mismo tiempo que nacía Glamour, también surgió Indira, otra de las bandas de rock mendocina integrada por mujeres. Bajo el estilo rock mestizo, se sumaron a la escena con una propuesta sólida que recorrió los escenarios locales y también traspasó la frontera.

“Indira se formó allá por los 2000 y se separó en 2004, pero siempre siguió la idea latente. Varios años después decidí rearmar la banda convocando a las integrantes originales y algunas aceptaron y otras no. Y luego sufrimos diferentes transformaciones, que al día de hoy soy la única integrante original y somos un trío de rock, conformado por Julieta López en voz y guitarra, Paula Casciani en el bajo y yo en la batería”, cuenta Gisela Levis, baterista y fundadora de la banda.

El trío de rock tuvo diferentes etapas y este fin de semana se reúne en el escenario con Glamour.

Tras varios cambios, finalmente en 2017 grabaron su primer disco, “Yo”, que se encuentra disponible en las plataformas. Y en la actualidad grabaron dos temas, que serán parte de un próximo material.

Pero recorriendo un poco la historia de cada una de las músicas y las bandas, en sus inicios ambas agrupaciones no se conocían y tampoco pensaban en concretar un proyecto juntas. Realidad que cambió completamente con el paso del tiempo.

“La realidad es que nunca concretamos un show juntas, era algo pendiente. Sobre todo porque éramos dos bandas conformadas por mujeres que no hacíamos lo mismo, en una época donde no había bandas de mujeres. Y en esa época tampoco se pensaba en juntarse para fortalecer los proyectos musicales. Con el correr de los años y la deconstrucción, la mirada cambió y al no vernos como competencia, ahora militamos por el espacio, la visibilización, cada una con su identidad. Era un encuentro pendiente y se llama ‘Históricas’ porque tiene que ver con repensarnos en aquellos años, y encontrarnos después de tantos años y compartir”, apunta Levis.

Actualmente, Indira prepara la grabación de un videoclip y nuevos temas, como parte de sus próximos proyectos.

“Es una etapa distinta, con sonidos y aportes nuevos. Ahora estamos por grabar un videoclip del tema ‘Lo que serás’, con la participación de Lula Bertoldi de Eruca Sativa. También grabamos otra canción y estamos con shows y nuevo material para el año que viene”, anticipa.

La Ficha

HISTÓRICAS. GLAMOUR E INDIRA EN VIVO

Día y hora: domingo 11 de diciembre, a las 22.30.

Lugar: Medrano Bar (Pueyrredón y Dr. Edmundo Correas, Chacras de Coria).

Entrada: $700. Reservas: 297 4168213.