Las películas más vistas de Paramount+ en Argentina para hoy

Top 10 películas de Argentina

1. La ballena

Un solitario profesor de inglés con obesidad severa (Brendan Fraser) intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.

2.- South Park: Joining the Panderverse

El final de la vida familiar y querida de Cartman está predicho por sus sueños increíblemente inquietantes. Mientras la llegada de la inteligencia artificial trastorna su sociedad, los adultos de South Park también se enfrentan a sus propias decisiones personales.

3.- El rapto

Basando en el libro homónimo de Martín Sivak. El 5 de diciembre de 1990 un grupo de obreros que levantaba un hotel en el centro de Buenos Aires vio cómo Jorge Sivak se lanzaba al vacío sin darles tiempo a impedirlo. Dirigente estudiantil, guerrillero urbano, abogado defensor de presos políticos y él mismo preso político y exiliado, Jorge Sivak nunca abandonó la empresa familiar, un pequeño imperio creado gracias a la habilidad mercantil de su padre y a los fondos secretos del Partido Comunista. Quedó a cargo —sin don para los negocios— cuando su hermano mayor fue asesinado en el secuestro más sonado de la década de 1980: el Caso Sivak. Su hijo, Martín Sivak, que en el momento del suicidio tenía quince años, reconstruye una vida que brilló y se extinguió ante sus ojos.

4.- Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

5.- Luz negra

Travis Block, un agente del gobierno en la sombra que se especializa en eliminar operativos cuyas coberturas han sido expuestas, descubre una conspiración mortal dentro de sus propias filas que alcanza los niveles más altos del poder.

6.- The Equalizer 2 (El protector 2)

Robert McCall (Denzel Washington) garantiza una justicia inquebrantable para los explotados y oprimidos, pero ¿hasta dónde llegará cuando se trate de alguien a quien ama?

7.- Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones

Un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas. Adaptación cinematográfica del primer juego de rol de la historia, publicado por primera vez en 1974.

8.- South Park: Las guerras de streaming parte 2

Una sequía ha llevado al pueblo de South Park al borde del desastre.

9.- Frente al tornado

A medida que comienza un nuevo día en la pequeña ciudad estadounidense de Minninnewah, los residentes comienzan su día tan ordinario como el siguiente. La madre naturaleza, sin embargo, tiene otros planes para ellos. Los habitantes tienen solo 13 minutos para buscar refugio antes de que el tornado más grande registrado asole la ciudad, dejándolos luchando por proteger a sus seres queridos y luchando por sus vidas. Dejados para lidiar con las secuelas, cuatro familias deben superar sus diferencias y encontrar fuerzas entre sí para poder sobrevivir.

10.- Érase una vez en… Hollywood

Los Angeles, 1969. La estrella de televisión Rick Dalton, un actor en horas bajas especializado en westerns y el doble de acción Cliff Booth, su mejor amigo, tratan de sobrevivir a una industria cinematográfica en constante cambio. Dalton es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Tate, que acaba de casarse con el prestigioso director polaco Roman Polanski…

Orígenes de Paramount+ una de las plataformas preferidas de los usuarios

Paramount+ es una plataforma de streaming que nació en Estados Unidos en el año 2014 y que recientemente ha llegado a Argentina para ofrecer a los usuarios una amplia variedad de contenidos audiovisuales. Esta plataforma es conocida por ser el hogar de producciones famosas de la cadena Paramount, como las películas de la saga "Mission: Impossible" y "Transformers", así como las aclamadas series "The Handmaid's Tale" y "Yellowstone". Con su extenso catálogo, Paramount+ se ha convertido en una opción ideal para aquellos que buscan entretenimiento de calidad. Las producciones más famosas de Paramount+ han logrado captar la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Sus películas de acción y aventura, como "Mission: Impossible", han sido un éxito rotundo en taquilla y han dejado a los fanáticos con ganas de más. Además, las series originales de la plataforma, como "The Handmaid's Tale", han recibido elogios de la crítica y han generado un gran impacto en la audiencia por su trama intrigante y actuaciones destacadas. Los contenidos de Paramount+ no solo entretienen a los usuarios, sino que también les ofrecen la posibilidad de disfrutar de sus películas y series favoritas en cualquier momento y lugar. Con su amplia variedad de géneros y temáticas, esta plataforma se adapta a los gustos de cada usuario, brindando opciones para todos los públicos. Además, la calidad de imagen y sonido de sus producciones garantiza una experiencia de entretenimiento inigualable. En resumen, Paramount+ es una plataforma de streaming que ha conquistado a los usuarios con sus producciones famosas y su amplio catálogo de contenidos. Desde películas de acción hasta series de drama, esta plataforma ofrece entretenimiento de calidad para todos los gustos. Si sos amante del cine y las series, no podés dejar de explorar todo lo que Paramount+ tiene para ofrecerte