Las películas más vistas de HBO en Argentina para este miércoles

Top 10 películas de Argentina

La monja II

En 1956 en Francia, un sacerdote es asesinado y parece que un mal se está extendiendo. La hermana Irene una vez más se encuentra cara a cara con una fuerza demoníaca.

2.- Justice League: Warworld

Hasta ahora, la Liga de la Justicia ha sido una asociación informal de personas con superpoderes. Pero cuando son arrastrados a Warworld, un lugar de interminables y brutales combates de gladiadores, Batman, Superman, Wonder Woman y los demás deben unirse de alguna manera para formar una resistencia imbatible capaz de llevar a todo un planeta a la libertad.

4.- Land of Gold

Kiren, un camionero punjabí de primera generación y un futuro padre ansioso, se encuentra con Elena, una niña indocumentada de 10 años que cambia sus expectativas de familia mientras la pasa de contrabando a través del país para encontrar un hogar.

5.- La monja

Cuando una joven monja se suicida en una abadía de clausura en Rumanía, un sacerdote experto en posesiones demoniacas y una novicia a punto de tomar sus votos, son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden. Arriesgando no solo sus propias vidas sino su fe y hasta sus almas, se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca, en una abadía que se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados..

6.- Jesus Revolution

La verdadera historia de un despertar espiritual nacional a principios de la década de 1970 y sus orígenes dentro de una comunidad de adolescentes hippies en el sur de California.

7.- Halloween: El final

Cuatro años después de los eventos de Halloween en 2018, Laurie ha decidido liberarse del miedo y la ira y abrazar la vida. Pero cuando un joven es acusado de matar a un niño que estaba cuidando, se enciende una cascada de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas.

8.- Scooby-Doo

Basada en los personajes de la serie Scooby-Doo, creados por Hanna Barbera. Dos años después de que un choque de egos obligase a Mystery Inc. a cerrar sus puertas, Scooby-Doo y sus avispados amigos son llamados individualmente a Spooky Island para investigar una serie de incidentes paranormales en el parque de atracciones. El propietario de Spooky Island, Emile Mondavarious trata de volver a unir a los jóvenes para que resuelvan el misterio antes de que su secreto sobrenatural ahuyente a la multitud de universitarios que lo frecuentan.

9.- Simulant

Faye intenta reemplazar a su esposo recién fallecido, Evan, con un simulador de Android (SIM). Aunque SIM Evan parece un Evan humano en todos los sentidos, Faye no siente el mismo amor por SIM Evan que por ella. SIM Evan intenta recuperar a Faye mientras que al mismo tiempo huye de un agente del gobierno que persigue a los SIM que se han vuelto "conscientes" y podrían ser una amenaza para la humanidad.

10.- Sing Street

Cuenta la historia de Cosmo, un niño de 14 años que crece en el Dublín de los 80 y tiene la intención de huir de su complicado hogar. Compone canciones con su banda, como una forma de lucha y publica controvertidos vídeos musicales.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y desde entonces se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. Sus producciones más famosas incluyen series como "Game of Thrones", "The Sopranos" y "Westworld", que han cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Estas producciones se caracterizan por su alta calidad y su capacidad para enganchar al público. Con tramas complejas, personajes memorables y una cuidada producción, las series de HBO logran transportar a los espectadores a mundos fascinantes y adictivos. Además, la plataforma también ofrece una amplia variedad de películas, documentales y programas de comedia, que garantizan horas de entretenimiento para todos los gustos. Los contenidos de HBO no solo entretienen, sino que también generan conversación y debate. Muchas de sus series se han convertido en fenómenos culturales, generando teorías, análisis y discusiones en redes sociales y foros de internet. Además, la plataforma se destaca por su apuesta por la diversidad y la inclusión, ofreciendo historias que representan a diferentes comunidades y rompen estereotipos. En resumen, HBO es una plataforma de streaming que ha logrado conquistar a millones de usuarios gracias a sus producciones de alta calidad. Con series como "Game of Thrones" y "The Sopranos", ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión. Sus contenidos no solo entretienen, sino que también generan conversación y reflexión, convirtiéndose en un referente en la industria del entretenimiento