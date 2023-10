Las películas más vistas de HBO en Argentina para este 30 de octubre

¡Atención, cinéfilos y seriéfilos! Si sos de los que disfrutan de invertir su tiempo de ocio en ver los mejores contenidos, no podés perderte esta noticia. El streaming está en pleno auge y HBO se posiciona como uno de los líderes indiscutibles en la industria del entretenimiento. ¿Querés saber cuáles son las películas más vistas en Argentina en este día? ¡No te pierdas nuestro ranking exclusivo! Sumergite en el mundo del cine desde la comodidad de tu hogar y descubrí las historias que están cautivando a miles de espectadores. ¡Prepará las palomitas y disfrutá del mejor contenido en HBO!

Top 10 películas de Argentina

Justice League: Warworld

Hasta ahora, la Liga de la Justicia ha sido una asociación informal de personas con superpoderes. Pero cuando son arrastrados a Warworld, un lugar de interminables y brutales combates de gladiadores, Batman, Superman, Wonder Woman y los demás deben unirse de alguna manera para formar una resistencia imbatible capaz de llevar a todo un planeta a la libertad.

2.- Missing

Cuando su madre desaparece estando de vacaciones en Colombia con su nuevo novio, la búsqueda de respuestas por parte de June se ve entorpecida por la burocracia internacional. Atascada en Los Ángeles, a miles de kilómetros de distancia, June utiliza toda la tecnología a su disposición para intentar encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Pero cuanto más profundiza en su búsqueda, su investigación digital levanta más preguntas que respuestas… y cuando June revela secretos sobre su madre, se da cuenta de que nunca la conoció realmente. Secuela de 'Searching' (2018).

4.- Elephant

Recreación de la matanza perpetrada por dos adolescentes en el instituto Columbine. Es un día cualquiera de otoño y todos los estudiantes hacen su vida rutinaria: Eli, camino de clase, convence a una pareja de rockeros para hacerles unas fotos. Nate termina su entrenamiento de fútbol y queda con su novia Carrie para comer. John deja las llaves del coche de su padre en la conserjería del instituto para que las recoja su hermano. Pero ese día no será como los demás..

5.- Flipped

Corre el año 1957. Juli y Bryce, dos niños de siete años aparentemente muy distintos, son vecinos y compañeros de clase. Juli se enamora de Bryce, pero él no siente lo mismo y durante seis años tratará de evitarla. Cuando, en 1963, siendo ya adolescentes, van a la escuela secundaria, las cosas cambian: Bryce empieza a mirar a Juli con otros ojos.

6.- Love Again

Mientras intenta superar la pérdida de su prometido, Mira Ray envía una serie de mensajes románticos a su antiguo número de teléfono… sin tener en cuenta que el número había sido reasignado al nuevo teléfono de trabajo de Rob Burns. Rob, periodista, queda sorprendido por la honestidad de los mensajes de texto. Cuando le asignan la tarea de escribir un artículo sobre la megaestrella Celine Dion, él le pide ayuda para averiguar cómo conocer a Mira en persona… y conquistar así su corazón.

7.- Minions: El origen de Gru

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto —un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado—, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

8.- La carretera (The Road)

En un futuro quizá no lejano, en un sombrío mundo post-apocalíptico, un padre (Viggo Mortensen) trata de poner en lugar seguro a su hijo (Kodi Smit-McPhee). El planeta ha sido arrasado por un misterioso cataclismo y en medio de la desolación un padre y su hijo viajan hacia la costa para buscar un lugar seguro donde asentarse. Durante su travesía se cruzarán con los pocos seres humanos que quedan, los cuales o bien se han vuelto locos, o se han convertido en caníbales..

9.- Junto con los Dioses, los dos mundos

Tras morir de forma inesperada, el bombero Ja-hong es llevado al más allá por tres guardianes. Sólo si pasa una serie de juicios durante y demuestra que es inocente en su vida, es apto para reencarnarse. Sus tres guardianes le apoyarán y le defenderán.

10.- Matrix Resurrections

En un mundo compuesto por dos realidades, lo cotidiano y lo oculto tras ella, Thomas Anderson se ve obligado de nuevo a ir tras el conejo blanco. Dicha elección continúa siendo la vía de acceso a Matrix, que esta vez es más poderosa e intrincada que en ocasiones anteriores.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y desde entonces se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. Sus producciones más famosas incluyen series como "Game of Thrones", "The Sopranos" y "Westworld", que han cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Estas producciones de HBO se caracterizan por su calidad y originalidad. Cada una de ellas cuenta con guiones bien elaborados, actuaciones destacadas y una producción impecable. Además, la plataforma se ha destacado por abordar temáticas diversas y arriesgadas, lo que ha generado un gran impacto en la audiencia. Los contenidos de HBO no solo entretienen a los usuarios, sino que también los enganchan y los hacen reflexionar. Las historias complejas y los personajes profundos permiten que los espectadores se sumerjan en mundos ficticios y se identifiquen con las situaciones que se presentan. Además, la plataforma ofrece una amplia variedad de géneros y estilos, lo que permite que cada usuario encuentre algo que le interese. En resumen, HBO ha logrado posicionarse como una de las plataformas de streaming más exitosas gracias a sus producciones de calidad y su capacidad para entretener y enganchar a los usuarios. Con series icónicas y temáticas diversas, la plataforma continúa sorprendiendo y generando expectativa en el público