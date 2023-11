Las películas más vistas de Google en Argentina para este día

¡Hola, gente! ¿Cómo están? Hoy les traemos una noticia que les va a encantar. ¿Sabían que el streaming está en pleno auge? Sí, así como lo escuchan. Cada vez más personas invierten su tiempo de ocio en ver los mejores contenidos en Google. Y no es para menos, ¡hay tantas opciones para elegir! Desde películas de acción hasta comedias románticas, pasando por emocionantes series de suspenso. ¡Para todos los gustos!



Y si sos de los que siempre quiere estar al tanto de lo más visto, tenemos una sorpresa para vos. Te invitamos a que mires el ranking de las películas más populares de este día en Argentina. ¡No te lo podés perder! Vas a encontrar grandes sorpresas y seguro vas a querer sumarte a la conversación con tus amigos.



Así que ya sabés, si querés disfrutar de un buen rato de entretenimiento, no dudes en sumergirte en el mundo del streaming. ¡Te aseguramos que no te vas a arrepentir!

Top 10 películas de Argentina

1. Sound of Freedom

Narra la historia de Tim Ballard, un exagente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida, sumergiéndose en el submundo del tráfico de personas a lo largo de hispanoamérica, a intentar salvar las vidas de cientos de niños.

2.- Oppenheimer

Película sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica. Basada en el libro 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer' de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

3.- Barbie

Largometraje "live-action" basado en la popular línea de muñecas Barbie.

4.- Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno

Ethan Hunt y su equipo del FMI, se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esta tesitura y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan.

5.- Fast & Furious X

Durante numerosas misiones más que imposibles, Dom Toretto y su familia han sido capaces de ser más listos, de tener más valor y de ir más rápido que cualquier enemigo que se cruzara con ellos. Pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido: un terrible peligro que resurge del pasado, que se mueve por una sangrienta sed de venganza y que está dispuesto a destrozar a la familia y destruir para siempre todo lo que a Dom le importa.

6.- Contrarreloj

Un ejecutivo de un banco recibe, mientras conduce a sus hijos a la escuela, una amenaza de bomba dentro de su auto, el cual explotará si se detienen o salen del vehículo antes de conseguir una elevada suma de dinero. Remake de la película española de 2015 "El Desconocido".

7.- Gran Turismo

Un jugador adolescente de Gran Turismo gana una serie de competencias de Nissan y luego se convierte en un verdadero piloto de carreras profesional.

8.- Los mercenarios 4

Cuarta entrega de la saga Los Mercenarios. El veterano mercenario Barney “Esquizo” Ross (Sylvester Stallone) y su equipo de estrellas, formado por los hombres más duros (Jason Statham, Dolph Lundgren, 50 Cent, Megan Fox…), afrontan un nuevo desafío, en una trama cargada de acción. Para superarlo y salir airosos, deberán recurrir a su ingenio, experiencia y a la fuerza bruta que los caracteriza.

9.- Transformers: El despertar de las bestias

Cuando surge una nueva amenaza capaz de destruir todo el planeta, Optimus Prime y los Autobots deben unirse a una poderosa facción conocida como los Maximals. Con el destino de la humanidad en juego, los humanos Noah y Elena harán lo que sea necesario para ayudar a los Transformers mientras se involucran en la batalla final para salvar la Tierra.

10.- El último viaje del Demeter

Basado en un solo capítulo, el Captain's Log, de la clásica novela Drácula de 1897 de Bram Stoker, la historia se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter, que fue fletada para transportar carga privada (veinticuatro cajas de madera sin marcar) desde Carpatia a Londres. La película detallará los extraños eventos que acontecieron a la tripulación condenada mientras intentan sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una aterradora presencia a bordo del barco. Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba totalmente en ruinas. No había rastro de la tripulación.

Orígenes de Google una de las plataformas preferidas de los usuarios

Google, la plataforma de búsqueda más utilizada en el mundo, tiene sus orígenes en la Universidad de Stanford, en California. Fue creada por Larry Page y Sergey Brin en 1998, con el objetivo de organizar la información en línea y hacerla accesible para todos. Desde entonces, Google ha evolucionado y se ha convertido en una empresa líder en tecnología, ofreciendo una amplia gama de servicios y productos. Entre las producciones más famosas de Google se encuentra su motor de búsqueda, que permite a los usuarios encontrar información de manera rápida y eficiente. Además, Google ha desarrollado aplicaciones como Google Maps, que ofrece mapas detallados y direcciones para llegar a cualquier lugar del mundo. También cuenta con YouTube, una plataforma de videos en línea donde los usuarios pueden compartir y ver contenido de todo tipo. Los contenidos de Google no solo ayudan a los usuarios a encontrar información, sino que también los entretienen. Por ejemplo, YouTube ofrece una amplia variedad de videos, desde música y películas hasta tutoriales y vlogs. Además, Google Play Store ofrece una gran cantidad de aplicaciones y juegos para dispositivos móviles, que mantienen a los usuarios entretenidos durante horas. En resumen, Google ha revolucionado la forma en que accedemos a la información y nos entretiene con sus diversos contenidos