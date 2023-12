Las Pastillas del Abuelo vuelve a Mendoza: “El desafío es seguir haciendo canciones a la altura de nuestra obra”

Fieles a su estilo, Las Pastillas del Abuelo es una de las bandas nacionales que no abandona el rock y sigue cosechando público, después de dos décadas de camino.

La banda liderada por Piti Fernandez es uno de los grupos más convocantes y siempre vigentes. Con su Espíritu y Convicciones de siempre, el grupo supo recorrer este camino sin parar de Crecer y de Crear.

Por eso, con múltiples shows en todo el país cierran el año en Cuyo, con un show que los traerá esta noche nuevamente al Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com y Moicano Rockería.

20 años, un disco y muchos festejos

Como parte de la celebración de sus dos décadas de canciones, Las Pastillas del Abuelo se propuso celebrarlo no solo en vivo, sino con un disco especial, con el Podcast “La historia Oral” donde relatan en 20 cápsulas toda su historia, y editaron el primer vinilo de su carrera.

Piti Fernandez (Voz), Alejandro Mondelo (teclado), Santiago Bogisich (bajo), Bochi Bozzalla (guitarra), Fernando Vecchio (guitarra), Juan Comas (batería) y Joel Barbeito (saxo), se preparan para salir a la ruta nuevamente. Vienen de realizar un concierto en Uruguay y el 20 de abril de 2024 se presentará el Estadio de Ferro en Buenos Aires. Además de su segunda gira por España.

“Lo más cansador puede ser el viaje. Después el resto no es cansador, estamos muy acostumbrados y nuestras giras no suelen ser largas; nos vamos diez días como mucho y volvemos. Y salimos tres días después, yo por lo menos no lo siento tan cansador. La rutina es diferente a otras personas que tienen su negocio o van a la oficina, eso es variable. Pero lo disfrutamos mucho y seguimos con ganas. Nos sentimos privilegiados de poder hacer lo que hacemos y vivir de lo que amamos. Y parte del agradecimiento es no renegar mucho de lo que pasa. Además, en el escenario tenes que tener mucha energía y terminas extasiado, porque la energía que uno entrega y la que te vuelve del público es mucha. Y después te tomás tu tiempo para bajar de ese momento. Pero es hermoso”, comenta Bochi Bozzalla guitarrista de la banda.

El nuevo disco de Las Pastillas comprende un trabajo en etapa. Este año recopilaron cinco canciones en un EP “, con temas grabados con grandes colaboraciones. “Sabina y Piazzolla” junto a Kutxi Romero; “Dulce” con Abel Pintos; “Ama a Quien Llora por Ti” junto a Ciro y Los Persas; “Inmediatéz” con la colaboración de Germán Daffunchio y el último lanzamiento “¿Quién sabe?” con Rubén y Julieta Rada.

-Ya lanzaron el EP con versiones y nuevos temas, ¿planean grabar otro disco?

-Tenemos todo el disco listo. Cuando cumplimos veinte años nos propusimos grabar un disco con invitados. Ya lo grabamos, solo nos queda terminar unas canciones con algunos invitados. Y en la medida que vamos terminando cada canción las lanzamos. Sacamos cinco canciones que las lanzamos como un EP, pero nos quedan otras cinco canciones para terminar en el estudio. El año que viene lo tenemos cubierto, pero si seguimos ensayando firme, una o dos veces por semana, y vamos repasando los temas. Tratamos de cambiar las listas y refrescar algunas canciones que no tocamos.

-¿Buscan lo diferente en cada disco?

-Hay bandas o artistas que se proponen un cambio disco a disco. Creo que nosotros no es así, no nos proponemos cambiar de estética, sino tener una maduración en el tiempo, como compositores y como intérpretes. Pero musicalmente si bien tenemos más oficio, no nos vamos del género. Seguimos siendo una banda de rock y de canciones. Y con el tiempo logramos que esas canciones sean mejores y más efectivas. Para mí el desafío es seguir haciendo canciones a la altura de nuestra obra. Y en este disco nuevo de los veinte años, al tener tantas canciones en versiones acústicas o que solemos tocar en los shows, decidimos retomar esa obra; con canciones que nunca fueron grabadas y otras conocidas.

Las Pastillas del Abuelo se presentará en el Multiespacio Luján de Cuyo / Micaela Carbonari- Prensa MCLC

-La industria de la música cambió, ¿cómo han sorteado el cambio?

-A la hora de grabar el avance tecnológico hizo que lo artesanal sea más fácil y rápido. Después, las herramientas como la edición digital para que esté todo en tempo, eso depende de cada artista como lo usa, pero no deja de ser un instrumento enchufado y que lo uses para hacer una canción.

Cuando comenzamos ya estaba todo digitalizado, pero sí cambió de manera drástica es la manera en que la gente escucha música. Con las plataformas ya nadie escucha los discos. Lo que antes era pirata bajar música de internet, hoy está regulado. Hoy es muy difícil que puedas vender un disco, más allá que por una cuestión administrativa tenés que hacer una tirada y luego los vendes en los conciertos. Pero el que lo compra lo tiene de colección en la casa. Para eso está el Vinilo que es de colección, pero ya no hay tiradas y venta de discos.

Igual ya la gente no escucha discos sino listas de reproducción, un tema por vez. Por eso hoy haces la gira presentación de un disco, con seis adelantos que sacaste hace un año atrás. Y te vas acostumbrando a esos cambios.

-Tiene cientos de anécdotas en todos estos años, pero ¿Hay algún momento que recuerdes que te marcó?

-Anécdotas hay un montón y nos han pasado cosas desopilantes. Pero el tocar con grandes artistas es un placer, y en mi caso particular, como guitarrista mi mayor recuerdo fue conocer al Negro García López, el mítico guitarrista de Charly García, entre otros. Él siempre fue un referente para mí, y que haya pegado tanta buena onda con nosotros fue un gusto. Compartimos muchos escenarios, y una vuelta tocamos frente al Congreso mientras votaban la ley de glaciares. Y estábamos haciendo fuerza tocando en un escenario y el Negro estaba con su trío tocando, y cuando me ve, me invita a tocar, me da su guitarra y me invita a tocar el solo a su lado. Es un momento que no lo voy a olvidar más. Es un momento imborrable, pero trabajar con artistas que nos permiten compartir una canción con nosotros es un gusto.

La banda vuelve a Mendoza | Gentileza Martín Bonetto.

Para agendar: Las Pastillas del Abuelo en Mendoza

La banda de rock vuelve a Mendoza, para cerrar el año con un concierto, en donde repasa su discografía y sus recientes lanzamientos.

El show de las Pastillas del Abuelo es hoy sábado, a las 21.30 horas (apertura de puertas a las 19 horas), en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Acceso Sur y Quintana, Luján). Las entradas están a la venta en Tuentrada.com y Moicano rockería (Galería Caracol, Ciudad).