Las Pastillas del Abuelo vienen a Mendoza para celebrar sus 20 años: dónde y cuándo será el show

Las Pastillas del Abuelo está celebrando 20 años. Un número muy especial para la banda, que encierra mística y rituales.

Quien nos va a contar esto es el Bochi, que gentilmente accedió a hablar con Los Andes.

La banda formada por Piti Fernández en voz, Alejandro Mondelo en teclado, Santiago Bogisich en bajo, Bochi Bozzalla en guitarra, Fernando Vecchio en guitarra, Juan Comas en batería y Joel Barbeito en bajo, llega el 29 de octubre al Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo y las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Tuentrada.com.

Hoy son una de las bandas más convocantes de la escena del rock, pero una vez fueron una banda formada por pibes llenos de sueños y con hambre de comerse cuanto escenario se cruzara por delante.

La banda celebra sus 20 años y toca el 29 de octubre en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo

Antes de su llegada a nuestra provincia, hablamos con el Bochi, quien empieza remarcando las expectativas que tienen sobre esta visita: “Estamos muy contentos con toda la gira que venimos haciendo. Tengo el grato recuerdo del año pasado, que fuimos para esta misma fecha, más o menos. Después de toda la pandemia, después de todo ese lío, fue el primer show donde la gente podía estar tranquilamente parada y haciendo pogo, sin barbijos ni gente apuntándole con láser para que se siente”, dice.

Y agrega: “Tocamos en un lugar hermoso donde nunca habíamos tocado, así que ahora volvemos a tocar al mismo predio. Siempre Mendoza nos trató súper bien. Está la frase por ahí que dice que Mendoza es Pastillera, y la canta la gente. En este marco de los 20 años vamos a ir con un show que va a recorrer un poco toda la carrera, vamos a tocar los temas nuevos que estamos sacando. Así que estamos súper contentos”.

- Hablando de temas nuevos, acaban de lanzar una canción...

- Exactamente, sacamos “Inmediatez” con Germán Daffunchio (vocalista de Las Pelotas) y también sacamos una balada que se llama “Dulce”, en colaboración con Abel Pintos, que salió hace un mes. Ahora estamos trabajando en futuras nuevas canciones que saldrán en los meses próximos.

- ¿Y van a ser así, colaboraciones con otros artistas?

- Sí, todas las canciones que vamos a sacar, con motivo de los 20 años, van a ser con colaboraciones.

- ¿Temas inéditos o algunos de los de antes?

- Ninguna canción está oficialmente editada en algún disco. Estos dos temas, “Inmediatez” y “Dulces”, son temas totalmente inéditos y después, también dentro de los temas que estamos trabajando, va a haber alguno que otro tema que por ahí la gente ya conozca y que nunca hayamos grabado en un disco...

- Como “El Sensei”...

- Por ejemplo. No te digo que vaya a estar ese, pero sí esas canciones que la gente ya conoce, que nosotros no tocamos habitualmente y que no tienen una versión oficial grabada.

- Qué particularidad esa, ¿no? Que explotan temas que ustedes no editan en discos.

- Esos temas forman parte de esas primeras canciones que nosotros hicimos cuando no teníamos ni siquiera el primer disco grabado, entonces por ahí hay versiones acústicas o de algún show en vivo que terminaron en internet. Después, con el correr de estos 20 años, hemos seguido haciendo canciones y le han ganado espacio quizás a esas otras canciones que quedaron inéditas y que la gente conoce y les gusta. Entonces por eso, más allá de trabajar canciones nuevas y de cero, hemos elegido algunas de esas para hacerles una versión oficial.

- Con el diario del lunes y mirando para atrás, ¿se imaginaban algo de este presente cuando recién empezaban?

- No sé si lo imaginábamos. Siempre estuvo en nuestra intención, desde que empezamos a tocar, que esto fuera nuestro medio de vida, o sea que pudiéramos vivir de lo que hacíamos. Desde ese lugar te diría que sí, que lo imaginábamos, que lo soñábamos, que lo queríamos y que lo buscábamos. Pero la gente que nos vino a ver, los shows que hicimos y los lugares donde tocamos, los países a donde viajamos, las giras que hicimos... Eso no lo podíamos saber, pero sí queríamos que esto fuera nuestro medio de vida, nuestro trabajo, nuestro sustento. Y eso lo logramos.

- Si pudieras hacer un balance rápido, ¿qué es lo más grato y lo menos grato que les dejaron estos 20 años de carrera?

- Yo creo que no nos han dejado grandes sabores amargos. Básicamente, muy pocos o ninguno, y si hay algo de amargura en algún lado se revierte con todo lo otro que sí nos trajo: primero, una experiencia fabulosa, porque generó una hermandad entre nosotros, nos hizo familia. Y segundo, la experiencia, los amigos que hemos hecho, las relaciones, la música, la gente que hemos conocido. Fundamentalmente, toda la experiencia de estar en gira desde hace tanto tiempo es alucinante y es súper positiva siempre.

EL 20, UN NÚMERO MÁGICO PARA LAS PASTILLAS

-Para celebrar estos 20 años, publicaron material audiovisual inédito.

-Sí, teníamos un montón de imágenes de archivo y registros y metimos un poco de mano ahí. Son los 20 años y el número 20 para nosotros tiene una simbología importante.

-¿Por qué?

-Porque el 20 significa la fiesta en la quiniela y desde nuestros inicios se denominó “La 20″ al primer grupo de seguidores de la banda. Entonces es como que el número 20 está siempre ahí rondando y dando vueltas. Los temas nuevos van saliendo los 20 de cada mes, hicimos un podcast y salió un 20 y este archivo de video con imágenes inéditas, también salió un 20. Los shows que hacemos en Buenos Aires, en el Luna Park, son los días 20, tocamos el 20 de septiembre, tocamos el 20 de octubre y tocamos el 20 de diciembre. Jugamos con el 20 y parte de los regalos que le hacemos a la gente los hacemos los 20.

- ¿Sabés qué es de la vida de esos primeros seguidores que integraban “La 20″?

-Ese primer grupo de seguidores está ahí y todavía anda. Aparecen cada tanto. Algunos trabajan con nosotros.

-¿Lo del 20 lo practican en su vida afuera del escenario?

-Algunos sí, yo no soy muy cabulero. Algunos no pueden consigo mismos y sí lo practican. Aparece un 20 y se vuelven locos.

Después de hablar con el Bochi era casi inevitable no ir a chequear este dato del número 20 en sus redes sociales y sí, en su cuenta de Instagram los grandes anuncios y lanzamientos se han hecho los 20 de cada mes.

La importancia del número 20 en la banda

¿El anuncio de su Podcast 20 pastillas, la historia oral? El 20 de agosto. ¿El lanzamiento del video del tema Inmediatez con Germán Daffunchio? El 20 de junio. ¿El lanzamiento de ‘Dulce’ con Abel Pintos? Sí, el 20 de septiembre.

El día del recital en Mendoza no es 20, pero está cerquita, y Las Pastillas lo van a dar todo sobre el escenario, como lo hacen siempre. Como lo vienen haciendo desde hace dos décadas, poniendo a todos a saltar en un pogo único y postpandemia en el que la fiesta es para todos.

LAS PASTILLAS DEL ABUELO EN MENDOZA

Multiespacio Cultural Luján de Cuyo

Sábado 29 de octubre

21 h

Entradas por TuEntrada.com