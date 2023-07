Lali Espósito confesó a qué jugador de la Selección besaría: la respuesta fue inesperada

Lali Espósito continúa cosechando éxitos en el mundo de la música y protagonizando entrevistas que generan furor en las redes sociales. En las últimas horas, se viralizó una antigua entrevista de la cantante en la que revela con qué jugador de la Selección Argentina se daría un beso.

El objetivo de la entrevista era poner a Lali en situaciones incómodas con preguntas atrevidas, y sus respuestas provocaron risas tanto en ella como en quienes la vieron. La primera pregunta que le hicieron fue: “¿Cuál es tu crush famoso?” y sin dudarlo, respondió que Miley Cyrus, aunque aclaró que tiene varios.

Dado que Lali fue la encargada de interpretar el Himno Nacional en la Final del Mundial de Qatar 2022, era inevitable preguntarle sobre el tema, pero la pregunta que le hicieron fue totalmente inesperada: “¿A cuál de los futbolistas de la Selección Argentina besarías?”. La actriz de “Casi Ángeles” no pudo contener la risa ante esta pregunta.

“Estamos jugando, aviso porque todos tienen esposas y después pasan cosas”, aclaró Lali antes de responder, dejando en claro que se trataba de un juego y no de algo serio. Después de pensarlo unos segundos, dijo: “Yo besaría al Fideo porque lo amamos al Fideo”, haciendo referencia a Ángel Di María.

La salud mental de Lali Espósito

En otro contexto, Lali Espósito fue invitada al podcast de Juanpa Zurita y, fiel a su estilo, habló con sinceridad sobre diversos temas y reveló que tuvo que disminuir un poco su ritmo de vida para cuidar su salud mental.

“Sinceramente... Lamentablemente, he pasado por momentos de ansiedad bastante dramáticos. No lo he contado, pero esto merece todo tu espacio para hablar de ello”, comenzó Lali, para luego agregar: “Soy una persona que trabaja, trabaja, trabaja, y siempre parece que estoy bien”, comenzó diciendo.

Pero no es real que uno siempre esté bien, y además, en la vida personal suceden cosas que uno tiene que ir sorteando. El trabajo te distrae, y eso está bien a veces”, explicó Lali.

Como cierre, Lali reflexionó: “Hoy me di cuenta de lo importante que era preservar mi salud mental y emocional frente a muchas cosas, que además son con las que trabajo”.

“Tengo que cuidarme, mimarme y agradecerme todo lo que mi cuerpo y mi voz soportan. Tengo que agradecerme a mí misma, tengo que hacerlo por mí misma al final del día. También es importante pedir ayuda. No soy una heroína”, finalizó la entrevista.

