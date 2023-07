Lali Espósito posó con un bikini muy diminuto y casi se le escapa todo

Con el paso del tiempo, Lali Espósito ha demostrado ser una de las mujeres más talentosas del país. Actualmente, la actriz se encuentra dando una gira por diferentes lugares de Europa, como parte del “Lali Tour”. Entre esos países se encuentran: Suiza, España, Italia y Polonia.

En las últimas horas, las redes sociales estallaron tras la última publicación hecha por la cantante argentina en su red social de Instagram. En una de las imágenes, se la puede ver a ella luciendo impecable, con una bikini negra apretada que hace resaltar sus atributos, lentes de sol, un pañuelo marrón y una cadena dorada en su cuello.

Lali Espósito posando frente al espejo

Lali Espósito se puso un jugado bikini y dió de qué hablar

La belleza y el estilo muy marcado de Lali no pasó desapercibido. Miles de usuarios a través de redes sociales, elogiaron a la cantante, demostrándole mucho afecto. “Estás hermosa”, “Sos bellísima”, “Reinaaaaaa”, “Bestia”, fueron algunas de las opiniones hechas por los internautas.

También hubo reacciones por parte de otros famosos. Una de ellas fue la cantante la Joaqui, que le escribió: “Si no me das tu corazón te lo robo”. La ex participante de Gran Hermano, Daniela Celis, también reaccionó al contenido publicado por la compositora, comentando: “REINOTA”.

Lali Espósito envuelta en una polémica con el streamer Coscu

Recientemente, se hizo viral un video del streamer Coscu hablando en vivo con sus fans acerca de sus preferencias físicas en relación con las mujeres, poniendo a Lali Espósito como la mujer que cumple con los requisitos que a él le gusta.

La cantante argentina, a través de su cuenta oficial de Twitter, respondió a los desafortunados comentarios del también youtuber diciendo: “Cuando sos gil, normalmente sos muy gil”. Y luego incluyó el fragmento de una de sus canciones: “Si te crees tan pi…, comparemos las pi…, yo la pongo sobre la mesa KO”, finalizó Lali.

Coscu y los terribles mensajes hacia Lali Espósito.

Seguí leyendo