“La Voz Argentina” desde adentro: Francisco Escudero cuenta cómo vivió el reality y qué piensa de los ganadores

Francisco Escudero fue la promesa mendocina dentro del reality de “La Voz Argentina”. Oriundo de San Rafael, con una voz tremenda y muchísimo talento fue pasando de etapa en etapa, hasta que en cuartos de final fue eliminado por el voto del público.

El músico transitó todo el certamen dentro del team de Mau y Ricky y para él fue casi una escuela de la vida: desde ahí no solo aprendió sobre música sino sobre aspectos de la industria que a él le interesan.

Francisco Escudero pasó a la próxima etapa de La Voz Argentina y sigue representando a Mendoza.

Ya con el ciclo terminado, en el que Yhosva Montoya se consagró campeón de la temporada, Diario Los Andes habló con Francisco Escudero, quien hace un repaso de su experiencia y nos da detalles de los que fue el reality por dentro.

-Bueno, ahora que pasó un poco la euforia, ¿cómo viviste toda esta experiencia de “La Voz Argentina”?

-Creo que recién ahora estoy aterrizando un poquito de toda la experiencia. Pero, sobre todo, lo más importante que me llevo es la certeza de dedicarme a esto, porque vale la pena. Realmente da frutos, da resultados. Después de las devoluciones hermosas que recibí a lo largo de todo el programa, y tener obviamente la posibilidad de ir pasando etapas y de estar tan cerca de la final, que para mí es un logro inmenso, justamente representa esa certeza de que vale la pena apostar porque tiene sus frutos, da su resultado.

-¿Sin este tipo de programas se hace muy difícil vivir de la música?

-En realidad, depende de muchos factores, pero sí te puedo asegurar que este tipo de programas funciona como una plataforma increíble para cualquier persona, porque dan una exposición abismal y si uno sabe aprovechar eso puede realmente utilizar la herramienta para, no te digo inmediatamente después el programa vivir de esto, pero sí estar muchísimo más cerca de poder lograrlo. Obviamente, cualquiera que sea músico o artista en general sabe que no es nada fácil llegar a vivir de la música.

-Bueno, vos estabas trabajando no con una sino con tres bandas, ¿no?

-Exacto. Son cuatro mis proyectos artísticos y estaba muy enfocado con dos, muy firmemente, desde el verano. Pero yo, justamente, hasta febrero inclusive estuve trabajando en un hotel para poder solventar mi economía y después me largué a la pileta con esto de “La Voz” y por suerte se me dio bien, y ahora el panorama es totalmente distinto.

-¿Cómo era el día a día en el reality?

-Era un mundo aparte, lógicamente, de lo que estoy acostumbrado a vivir. Una pequeña burbuja de fantasía, pero de muchísimo trabajo. Era todo el tiempo estar inmerso en un mundo muy profesional con gente que se dedica a eso de hace muchos años, entonces la tiene súper clara. Tuve la oportunidad de estar atento para ver cómo trabajaban y absorber conocimiento, absorber experiencias. También me enfoqué en disfrutar porque uno lo vive una sola vez y dura muy poquito, en realidad. Yo fui al casting el 25 de enero y ya estamos transitando septiembre, básicamente se me fue un año con este sueño. Se pasa súper rápido.

Francisco Escudero cantó Heaven en La Voz Argentina

-¿Vos te mudaste a Buenos Aire para poder transitar todo lo que fue el reality?

-No. Yo siempre viví en San Rafael y el estudio se encargó de facilitarme los pasajes y todo lo necesario para poder viajar cada vez que era necesario.

-¿Qué fue lo más difícil que te tocó atravesar en el programa?

-Creo que lo más difícil fue la audición a ciegas y el primer vivo, que fue en dieciseisavos porque fueron dos instancias en las que yo no sabía a lo que me enfrentaba. Las audiciones a ciegas creo que fueron la parte más difícil de todas, con la parte en la que más nervioso estuve, y aun así también de las que más disfruté...

-¿Por qué?

-Porque una vez que ya estás en el programa tenés que ir afilando un poquito más cada performance para estar a la altura de los participantes que van quedando y ahí te das cuenta que en la próxima podrías ya no estar, entonces está esa presión de seguir rindiendo. Lo más difícil, creo que fue el segundo antes de entrar a las audiciones a ciegas, de subir al escenario. Ahí caí en la cuenta de dónde estaba y tuve que tener mucha fuerza para salir.

-¿Cómo lidiaste con esa presión de saber que en cualquier momento te ibas? ¿A qué te aferrabas?

-Creo que desde que pasé las audiciones a ciegas yo tenía muy claro que ya estaba ganando muchísimo, entonces para poder seguir me aferré a disfrutar lo que estaba haciendo y a seguir expresando lo que yo era. No me ponía mal la idea de quedar afuera. Por una cuestión de superación, obviamente yo quería llegar lo más lejos posible, pero al mismo tiempo también soy muy hogareño, entonces yo extrañaba mucho mi casa, San Rafael y a mis amigos.

-¿Cómo fue la relación con el jurado en general y especialmente con Mau y Ricky, que fueron tus coachs?

-Los jurados son excelentes personas. Mau y Ricky, en particular y con quienes más tiempo pasé, son personas súper cálidas, muy predispuestas a enseñar y compartir, no solamente en cámara sino fuera de cámara también. Considerando que son gente que está muy metida en la industria a un nivel gigante, digamos que es justamente el motivo por el que yo los elegí, para aprender de esa faceta de ellos, de estar en lo más moderno de la industria.

-¿Y con los participantes hay buena onda de verdad o es medio como una guerra puertas adentro?

-Desde mi experiencia, lo vivimos muy bien y casi que formamos una familia. Los vínculos se fortalecieron muchísimo con la gente del interior, estábamos muchísimo tiempo juntos en el hotel, entonces no había forma de no conocer a la otra persona casi a fondo, sus experiencias, sus anécdotas de vida, y compartir, porque era lo que nos quedaba en los tiempos libres que teníamos. Era eso o estar solos, entonces realmente casi que de forma automática formamos un vínculo súper fuerte, que son los vínculos que nos llevamos, creo que para muchísimo tiempo, después de este ratito que duró el programa.

-¿Cómo fue la experiencia de cantar en el Movistar Arena?

-Creo que ese fue el cierre definitivo de la experiencia, fue la última vez que canté en el formato de “La Voz” y fue un cierre magistral porque creo que es a lo que aspira todo músico, a estar en un estadio de ese tipo, cantando para miles de personas que lo están viendo a uno, con una técnica impresionante, con muchísima gente trabajando detrás. Fue una experiencia increíble que no creo que hubiera podido vivir tan rápidamente si no hubiera sido por el programa.

-Recién te pregunté por lo más difícil, pero no quiero dejar de preguntarte por lo más grato que viviste vos en todo el certamen.

-Lo más grato creo que fue el estar pendiente de las devoluciones que me daban los jurados, que era, básicamente, la respuesta a todo el trabajo que se hacía desde los ensayos, a las decisiones que yo tomaba con las canciones, a las elecciones de canciones. El cierre de cada canción con la devolución de los jurados, que no solamente eran positivas y me dejaban ver la parte buena de lo que había hecho, sino que también muchas veces fueron críticas muy constructivas hacia mi forma de encarar en la música y que me enseñaron también muchísimo, te aseguro que lo más grato fue eso.

-¿Cómo sigue tu camino ahora? ¿Volvés con tus bandas o pensás seguir solo?

-Creo que un poco de todo. Voy a tratar de mantener el abanico abierto a las posibilidades que tengan que llegar y recibirlas siempre con la mente abierta y trabajar muchísimo para poder acercarme más a al sueño de poder vivir de la música.

-¿Todo eso desde Mendoza o tenés en mente mudarte a Buenos Aires?

-Por ahora estoy acá en San Rafael, instalado acá, así que estaría abierto a las posibilidades, pero no tengo ningún plan de irme por ahora.

Francisco y la final de “La Voz”

El final del reality más visto de este 2022 no escapó a la polémica. El ganador fue Yhosva Montoya cuando todos daban por ganadora a Ángela Navarro. Esa noche, Marley anunció al ganador, la cámara alcanzó a tomar la cara de sorpresa de Soledad y Yhosva, y los papelitos y la alegría duraron tres segundos hasta que los créditos le dieron paso al estreno de “¿Quién es la máscara?”: a otra cosa mariposa, acá ya no hay nada más que ver.

La otra polémica viene de la mano de los participantes enojados. Aquellos que dejan el certamen y prenden el ventilador del horror que ellos vivieron. El año pasado fue la uruguaya Jessica Amicucci, que se peleó en vivo con la mendocina Esperanza Careri y dejando para la historia el meme de “¿Puedo decir algo? Este año, Julia Ferrón y Emanuel Cerrudo dispararon fuerte contra todos los Montaner. Acusaciones de mentiras, malos tratos y amenazas.

-¿Estás conforme con el final de “La Voz”?

-La verdad es que estoy muy conforme. No era el único que tenía muchas ganas de que Yhosva (Montoya), no solamente llegara a la final, sino que además ganara. Yhosva es uno de los chicos del interior al que le tomamos muchísimo cariño. Él se lo merece un montón porque hace un montón de años que labura fuerte la música y es una persona excelente, además súper humilde y nunca perdió de vista al objetivo, nunca perdió su forma de ser y su esencia, así que creo que lo merece, pero con creces realmente.

- ¿Qué opinión tenés sobre los participantes que salen del programa enojados y empiezan a disparar contra todos?

-La verdad es que nunca estuve presente cuando esas esas cosas sucedieron, porque no era cercano ni a Julia ni a Emanuel. No puedo realmente constatar la información que ellos dicen y, de todas formas, yo no tengo nada parecido que decir al respecto. Mi opinión sobre ellos es lo que pude conocer en el programa, que realmente fue muy poco y de hecho me enteré por ahí más de cómo pensaban y de cómo se expresaban justamente por estas notas que ya hemos visto que han salido públicamente.