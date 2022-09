Yoshva Montoya, el ganador de La Voz Argentina, se defendió de las críticas: “De verdad me hicieron sentir muy mal”

Yoshva Montoya resultó ganador de La Voz Argentina hace pocos días. El joven cantante sorprendió al declarar que a pesar del gran logro está pasando por un momento muy angustiante. Según su punto de vista, el público del exitoso programa televisivo quería que la ganadora fuera Ángela Navarro.

El ganador charló con la radio La Once Diez y expresó: “Yo quería que gane Ángela por su tremendo talento, pero también porque sé que mucha gente quería que ella gane y habría sido histórico que sea una mujer”, según Gente.

Yoshva Montoya y Soledad, ganadores en La voz Argentina 2022 (Telefe).

“Me sentí triste porque la gente mezcla que si somos hombres o mujeres, pero no tiene nada que ver eso con el canto”, afirmó más tarde Montoya.

Lali Espósito junto a su finalista, Ángela Navarro / Instagram

Por otra parte, el artista aseguró que para él todos habían ganado por haber sido parte de La Voz Argentina. Lamentablemente no puede disfrutar este especial momento por todas las críticas negativas que recibió. “Encima estoy lejos de mi casa y todo el mundo habla. Me duele porque no nos conocen, no saben cuánto trabajamos”, enfatizó muy emotivo.

En su cuenta de Twitter,Yoshva hizo un descargo: “Nunca le di bola a los comentarios negativos. Siempre seguí peleando por mis metas y luchando por que sabía que en el mundo hay gente buena y gente mala. Pero de verdad me hicieron sentir muy mal, yo también quería que gane mi compañera”.