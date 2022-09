El ejemplar gesto de Soledad Pastorutti con Yhosva, ganador de La Voz Argentina

Yhosva Montoya, el joven de 23 años que ganó la cuarta temporada de “La Voz Argentina”, se prepara para encarar una carrera como solista de la mano de la discográfica Universal y $2.000.000 como premio. En ese marco de expectativa y emoción, reveló un gesto que tuvo su coach Soledad Pastorutti (tricampeona en el ciclo de Telefe).

La promesa que La Sole le hizo a Yhosva, ganador de La Voz Argentina

“Ahora tengo ganas de sacar mis canciones en todas las plataformas. Sole me dijo que me iba a ayudar. Yo vengo trabajando en la música desde chiquito, pero son cosas que se van a dar a su debido tiempo. mientras uno siga haciendo cosas para que suceda. Ojalá que pueda grabar pronto y que la gente tenga algo mío para escuchar”, contó Yhosva Montoya a Teleshow tras ganar “La Voz Argentina”.

También, el chubutense expresó su deseo de hacer colaboraciones con Nahuel Penissi y Abel Pintos, entre otros artistas del rubro.

Yhosva Montoya y Soledad Pastorutti festejaron tras el triunfo en "La Voz Argentina".

Además, La Sole invitó a Yhosva para que la acompañe en su recital el 29 de octubre en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, algo que ya hizo con otros exparticipantes de “La Voz Argentina” como Francisco Benítez (campeón 2021), Luna Suárez y Magdalena Cullen, entre otros.

Sobre el desafío de meterse en la industria, Yhosva se muestra esperanzado, ya que otros exintegrantes del equipo de Soledad dan fe del ejemplar gesto y las promesas cumplidas de la jurado.

“Ella me dijo que iba a estar siempre, es más, los compañeros del año pasado me escribieron y me dijeron que no me va a soltar la mano”, confió Yhosva.