La última entrevista a Jorge Lanata, 10 días antes de su última internación: “No me estoy por morir”

Jorge Lanata murió este 30 de diciembre luego de haber estado internado más de 6 meses en terapia intensiva. Diez días antes de su internación en el Hospital Italiano de Buenos Aires, el periodista brindó su última entrevista para el canal de streaming Bondi, en el programa que conduce Ángel de Brito.

Esta conversación, a través de videollamada, que tuvo lugar en un momento en el que el periodista aún proyectaba su regreso a la televisión y otros grandes proyectos, cobró relevancia tras la triste noticia de su fallecimiento.

Durante la nota, Lanata habló de su esperado regreso con “Periodismo Para Todos” (PPT), que estaba previsto para este año. Con un tono optimista, anticipó que el programa se preparaba para competir directamente con Susana Giménez y que planeaban incorporar parodias de figuras políticas como Javier Milei y Eduardo Adorni, quienes ocupan un lugar central en el panorama político argentino.

Lamentablemente, su estado de salud le impidió concretar este regreso que preparaba junto a su equipo de trabajo, el que estaba armando para su regreso a la televisión.

La miniserie de la vida de Jorge Lanata

Otro de los proyectos en los que trabajaba Lanata era la realización de una miniserie basada en su vida. En la entrevista, confesó que inicialmente no estaba convencido de la idea, pero como ocurrió con el libro, accedió.

“Un día vino Majul y me dijo ‘quiero que escribas tu vida’. Yo le respondí ‘mirá, no me estoy por morir’. Si lo escribo, prefiero que lo escriba otro. Y lo escribió él, pero el libro no lo leí”, reveló con su característico humor ácido.

Pese a que en el último año tuvo complicaciones de salud, el periodista se aferró siempre a la vida, por eso estaba convencido de que contar su vida en un libro o una miniserie, de alguna forma lo llevaba a ese lugar oscuro.

La miniserie, que se proyectaba estrenar en octubre de 2025, estaba en pleno desarrollo. Lanata contó que los guiones eran revisados y aprobados por su esposa, Elba Marcovecchio. “Ella es quien lee y aprueba los capítulos”, destacó.

El libro que Majul escribió sobre Jorge Lanata.

Lanata también reflexionó sobre cómo veía su figura pública y la forma en que los medios retrataban su vida y su carrera. Recordó un episodio en el que la revista Noticias inventó información sobre su salud, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica: nunca más leer lo que se escribiera sobre él.

“Desde esa vez, lo único que hago es ver las fotos, por una vanidad estúpida. Uno quiere ver cómo quedó, pero no leo nada de lo que escriben sobre mí”, confesó, dejando entrever su compleja relación con la prens

Jorge Lanata dejó un legado indiscutible en el periodismo argentino, pero también una lista de proyectos que no pudo completar. Su último encuentro con Ángel de Brito mostró a un hombre apasionado por su trabajo, que todo el tiempo buscaba renovarse en lo laboral.