El programa de Jorge Lanata, al borde del cierre: “Si no hay perspectiva de continuidad, ya está”

La periodista Jésica Bossi afirmó que abandonará el programa Lanata sin Filtro, que conducía desde la ausencia de Jorge Lanata hasta la actualidad. De esta manera, se asentaron aún más las posibilidades de que el ciclo concluya el próximo año, tras más de medio año de internación del comunicador.

“Lanata sin Filtro” y sin Lanata

Al respecto, Bossi explicó que en el equipo “hay decisiones personales que toma cada uno y se comunicarán (...). En mi caso, decidí cerrar un ciclo -después de- ocho años en Radio Mitre -con-, Lanata sin Filtro. Termino en diciembre, después vacaciones y se verá”. La periodista explicó que la decisión está ligada a cuestiones de “salud, la situación de Jorge -Lanata-, también con un balance personal y con una decisión profesional sobre qué hacer el año que viene”.

Y agregó: “Me parece que ya está, en términos míos y del ciclo de la segunda mañana”. “Es mi salida del programa, claramente”, sentenció la comunicadora a la vez que se proyectó con la mira en el próximo año: “Estoy cerrando algunas cosas”. No obstante, en retrospectiva sobre el programa reflexionó: “Hice lo que Lanata siempre me pidió. Siempre digo ‘al pie del cañón’, ‘soldado de Lanata con todo lo que él me pidió’ y se cierra un ciclo”.

“Estaba para Lanata sin Filtro y si no hay perspectiva, eventualmente, de continuidad, ya está”, concluyó la periodista respecto a su carrera. En cuanto a las decisiones de producción y el posible fin del ciclo, la comunicadora señaló: “Se está armando una nueva programación y, por supuesto, tengo la mejor relación con la radio y las autoridades”.

“No estoy cerrando la puerta de la radio. Simplemente digo que en febrero no voy a estar en la segunda mañana. Es una decisión personal”, remarcó Bossi. No obstante, trascendió que su compañero Gonzalo Sánchez atraviesa una situación más definida y su renuncia es inminente.

“Lo de Gonzalo Sánchez es un hecho. Después, el resto del equipo, son decisiones que deben comunicar ellos. Por mi parte, termina diciembre y termino yo”, concluyó.

