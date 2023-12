La Sinfónica de la UNCuyo cierra el 2023 con un hit: cómo será el regreso de la Novena de Beethoven

Interpretar la Novena Sinfonía de Beethoven siempre es una fiesta: no solo porque habla de la pujanza artística de un lugar, uniendo orquesta, solistas y coros, sino porque con cada nueva ejecución, el poder beethoveniano nos lanza una chispa desde el más allá y nos ilumina con nuevas emociones.

Es la cita que propone la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo para cerrar su temporada 2023, en la Nave UNCuyo este sábado y mañana domingo, a las 20.30. La doble fecha tiene su razón, pues la “Novena” es del reducido conjunto de obras que siempre marcan “sold out”, con el público desbordando la sala.

A recuerdos frescos anteriores de la obra (ver recuadro), ahora sumamos el que nos ofrecerá Tobías Volkmann al frente de la orquesta. El joven brasileño le pone broche de oro a su primera temporada en Mendoza, con una pieza que lo acompaña desde siempre, que tuvo ocasión también de cantar y que incluso ya como director, nos cuenta, pudo estudiar y preparar junto a uno de los tótems de su oficio: el alemán Kurt Masur (1927 - 2015).

A la Sinfónica se suman el Coro Universitario de Mendoza dirigido por Silvana Vallesi y el Coro de Cámara UNCuyo, bajo la dirección de Diego Martín. Además, la soprano Mariana Rodríguez Rial, la mezzosoprano Gloria N. López, el tenor Marcelo Zelada y el bajo Christian Peregrino, miembro del coro estable del Teatro Colón de Buenos Aires, estarán en las partes solistas del último movimiento, popularizado como “Himno a la Alegría”.

El maestro brasileño es el nuevo director de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo

Volkmann se muestra entusiasmado por este año al frente de la Sinfónica: “Encontré en marzo una gestión profesional seria y una orquesta muy receptiva a mis ideas, involucrada en los proyectos que propuse y en el trabajo técnico-musical diario, lo que resulta en una Sinfónica que toca en alto nivel. ¡Estoy muy orgulloso!”, nos revela.

-La primera pregunta es obligada. ¿Cómo evaluás este primer año al frente de la orquesta como director artístico?

-Este primer año fue de múltiples éxitos. Ofrecimos al público mendocino 27 programas diferentes, con 32 presentaciones que incluyeron repertorios variados, de diferentes géneros en los más variados formatos. Nuevas ideas para acoger al público más joven y formatos innovadores para el repertorio tradicional, así como una gran participación de los grupos artísticos de la UNCuyo, que generaron especial interés por parte del público. Ideas nuevas como el “Por dentro de la orquesta” y “Más allá de las notas”, que proponen nuevas perspectivas de escuchar a una orquesta y al repertorio tradicional, tuvieron una excelente acogida. Por lo menos 10 conciertos tuvieron una ocupación de 100%. Tuvimos solistas de alta calidad, especialmente dos mujeres argentinas de mucho talento. Valorizamos nuestro talento local con la presencia de los solistas de la orquesta. Hicimos concursos exigentes y se incorporaron a la orquesta músicos de muy alto nivel. La calidad artística de OSUNCuyo se ha ido desarrollando cada semana, como se comprobará en esta Novena de Beethoven.

-Respecto a la Novena, ¿cuál es el desafío más grande de interpretar una obra tan conocida como esta?

-Además de ofrecer una presentación en el más alto nivel técnico y artístico, sin simplemente repetir el canon de las grandes interpretaciones anteriores, el desafío en una obra maestra como la Novena Sinfonía de Beethoven es llevar al público una interpretación coherente, basada en los valores humanistas del poema de Schiller, en la alegría que emana de cada frase en el cuarto movimiento y que nos llama a vivir una verdadera vida en fraternidad.

- ¿Cuál ha sido la relación con esta obra en tu vida, tu carrera y qué significa para vos desde un punto de vista musical y espiritual?

- Es una obra que estuvo en muchas etapas de mi vida. Antes de ser director de orquesta, yo me formé como artista cantando sobre el escenario. Ópera, conciertos sinfónico-corales, música vocal y especialmente la Novena son parte de mi formación. Además, es una obra que pude trabajar como alumno de uno de los grandes directores históricos del mundo, el alemán Kurt Masur (NdR: director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York entre 1991 y 2002). Poder dirigir la obra que puso voces a cantar en una sinfonía por primera vez en la historia, con palabras que nos llaman a expresar lo mejor de la humanidad, es un absoluto lujo. Además, es principalmente una misión, cuando miramos un poco afuera y observamos la involución en que vivimos, volviendo a una vida de conflictos, grietas, guerras, destrucción de la naturaleza e intolerancia.

El maestro brasileño es el nuevo director de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo

-Cambiando de tema, ¿hay algunas ideas para la temporada del año que viene que puedas adelantar?

-La próxima temporada tendrá aún más de lo que se vio este año: muchos colores, variedad de repertorio, nuevas ideas, perspectivas distintas para escuchar a la orquesta, vínculos afectivos y los brazos de la Sinfónica abiertos a recibir su querido público.

-Casualmente, este fin de semana estrena en el Cine UNCuyo la película “Maestro”, una de las favoritas del año, enfocada en la vida de Leonard Bernstein. ¿Por qué crees que llama tanto la atención últimamente la figura de los directores de orquesta?

- Creo que es una “casi coincidencia”. La verdad es que si estuviéramos hablando de películas sobre futbolistas, políticos burlescos, empresarios exitosos, modelos, chefs de cocina, influencers u otras figuras más adoradas en el mundo contemporáneo, no nos llamaría la atención que en 2023 dos películas sobre directores de orquesta estuvieran en los cines. “Maestro” es sobre una persona real, uno de los más impresionantes músicos de la Historia, no solo como director, sino también como compositor. “Tar” es sobre una persona imaginaria (o no tan imaginaria…), en un momento histórico que finalmente ve más mujeres en el podio. Una persona que reúne todas las cualidades y defectos del director-personaje popstar, mimado, egocéntrico, talentoso, arrogante y manipulador. Algo que uno ve en… futbolistas, políticos burlescos, empresarios exitosos, modelos, chefs de cocina, influencers. O sea, es una película sobre lo que el ser humano idealizado suele ser en nuestro mundo del imperio de la imagen.

La “Novena” en Mendoza

Ya es costumbre para la Sinfónica de la UNCuyo interpretar la “Novena” de Beethoven en doble fecha, para cubrir la demanda de público melómano y también neófito, que no quiere perderse de escuchar en vivo una obra tan presente en la cultura popular.

En 2018 también hubo doblete, cuando la Sinfónica actuó bajo las órdenes de Rodolfo Saglimbeni, y a finales de 2017 no hizo falta, puesto que Gustavo Fontana dirigió a la Filarmónica en la explanada de Casa de Gobierno en el concierto de cierre de temporada de ese año.

A finales de febrero de 2020, una explosión de alegría invadió la Nave otra vez, cuando Saglimbeni dirigió la apertura de temporada de ese año, tan significativo para la música y a la vez tan frustrado y trágico. Nada hacía pensar lo que vendría.

El lector recordará que pocos días después se declaró la cuarentena de Covid-19, lo que paralizó las actividades de todas las orquestas del mundo, que habían delineado sus temporadas alrededor del 250° aniversario del nacimiento de Beethoven.

La Sinfónica de la UNCuyo tuvo suerte, porque sí pudo tributar al genio de Bonn en el concierto inaugural, el 28 y 29 de febrero. Más tarde ese año, en julio, en medio de la pandemia, cuando el streaming y el rescate de archivo se había vuelto una parte esencial de los organismos paralizados, el Coro Universitario de Mendoza subió a YouTube la actuación de 2017 a la que nos referíamos. Puede verse en excelente calidad en esa plataforma, por si el lector quiere ir preparándose para este regreso triunfal del himno beethoveniano a Mendoza.

La ficha

Orquesta Sinfónica de la UNCuyo

Coro Universitario de Mendoza, dirigido por Silvana Vallesi

Coro de Cámara UNCuyo, dirigido por Diego Martín

Dirección general: Tobías Volkmann

Solistas: Mariana Rodríguez Rial (soprano), Gloria N. López (mezzosoprano), Marcelo Zelada (tenor) y Christian Peregrino (bajo)

Programa: Ludwig van Beethoven: Sinfonía nº9 op.125 en Re menor “Coral”

Fecha y hora: Sábado 9 y domingo 10 de diciembre, a las 20:30

Lugar: Sala Roja de la Nave UNCuyo (España y Maza, Ciudad)

Entradas: www.entradaweb.com.ar. Su valor es de $3000 general y $2500 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as. También se pueden comprar personalmente en boletería de la Nave UNCuyo, sábado y domingo de 18 a 21.

El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público en la sala.