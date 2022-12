La serie coreana que es furor en Netflix y debes ver antes que la eliminen

Netflix tiene un amplio abanico de producciones que son las mejores opciones para los fines de semanas o días de relax. Lo negativo es que muchas pasan un tiempo acortado y luego es difícil de encontrarlas.

Desde que Asia comenzó a apostar por el séptimo arte, series y películas se han posicionado siendo recomendadas por todos los usuarios. Es el caso de Hello, My Twenties, originaria de Corea del Sur.

Como sucede todos los meses, la plataforma de streaming anuncia todas las series y películas que serán eliminados, pese al pedido constante de los suscriptores para que esto no suceda. Esto se lleva adelante por el crecimiento de la competencia y las compañías que deciden no continuar prestando los derechos de distribución.

Aún quedan algunos días de ver el K-drama Hello, My Twenties y no querrás desperdiciar la oportunidad por su trama juvenil que ha copado las psiquis de todos los cinéfilos.

Esta entrega coreana se estrenó en julio de 2016 y gracias al éxito de audiencia fue renovado para una segunda temporada, la cual se emitió un año después con 14 episodios (dos más que la entrega anterior). De acuerdo a los datos de Good Data Corporation, el show obtuvo el primer lugar para los contenidos de televisión más comentados en la categoría de drama.

Esta es la serie coreana que es furor en Netflix.

De qué se trata Hello, My Twenties

La trama sigue a cinco amigas (Yoon Jin-myung, Song Ji-won, Kang Yi-na, Jung Ye-eun y Yoo Eun-jae), quienes se encuentran en la adolescencia y viven juntas en “Belle Epoque”, que significa “Un tiempo hermoso”. Cada una de ellas tiene una personalidad, antecedentes y problemas particulares, además de que creen que en la casa vive un fantasma, pero cada una lo ve de manera diferente.

Esta es la serie coreana que es furor en Netflix.

A medida que las jóvenes crean un vínculo y se vuelven más cercanas, buscan consuelo y empatizan con el dolor que enfrentan en su juventud, mientras comparten sus luchas, incidentes, relaciones, trabajos, amistades, esperanzas y sueños.

Hasta cuándo se puede ver Hello, My Twenties en Netflix

Hello, My Twenties estará en Netflix hasta el 17 de diciembre y por el momento no se ha comunicado si regresará en algún momento.

Tráiler de Hello, My Twenties