Del creador de "La ley y el orden": llegó a Netflix una nueva serie true crime con casos terribles

La producción sigue historias verídicas en una ciudad muy importante de los Estados Unidos: desapariciones, asesinatos y secuestros.

La nueva producción del creador de "La ley y el orden".

Se trata de la segunda temporada de “Homicidio: Nueva York”, una producción que propone un recorrido por casos reales ocurridos en Manhattan, con un enfoque que combina investigación, contexto social y reconstrucción detallada de los hechos. A diferencia de otras propuestas del género, la serie pone el foco no solo en el delito, sino en cómo cada caso refleja las particularidades de la ciudad.

Cambios entre la primera y segunda temporada Uno de los principales cambios respecto a su primera entrega es la forma en que organiza su narrativa. En esta nueva etapa, los episodios dividen las historias según distintas zonas de Nueva York, lo que permite mostrar cómo el entorno influye en el desarrollo de las investigaciones y en el impacto de cada crimen. Así, la serie construye una mirada más amplia sobre el funcionamiento del sistema judicial y policial en contextos diversos.

Embed - Homicide: New York | Season 2 Official Trailer | Netflix La estructura sigue un recorrido claro: desde el hallazgo inicial del crimen hasta su resolución legal. Sin embargo, el interés está puesto en los detalles. Entrevistas, pruebas, archivos y testimonios se articulan para reconstruir cada caso paso a paso, resaltando la importancia de las primeras horas en cualquier investigación.

Otro de los puntos fuertes es su decisión de prescindir de recreaciones ficcionadas. En lugar de actores, la serie trabaja exclusivamente con material real: imágenes de archivo, grabaciones de seguridad y relatos de quienes participaron directamente en los casos. Detectives, fiscales y familiares aportan distintas perspectivas, generando una narrativa que se siente más cercana y cruda.