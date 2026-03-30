30 de marzo de 2026 - 11:36

El argentino que conquistó a la audiencia sueca en la nueva edición de Love Is Blind

Tras perder a sus padres a los 18 años, Fabian emigró a Suecia. Hoy es una de las figuras más destacadas de un éxito global en la pantalla de Netflix.

Fabian en los famosos pods del reality show.

Fabian en los famosos pods del reality show.

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@fabiaanpatterson
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Fabian Patterson, un argentino de 37 años radicado en Estocolmo, se convirtió en el centro de atención de la audiencia global tras su participación en la tercera temporada de Love is Blind: Suecia. Su historia, marcada por la superación personal y la vulnerabilidad, lo posiciona como uno de los perfiles más honestos y respetados del experimento.

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Fabián nació en Argentina, pero su vínculo con su tierra natal es complejo. A los 18 años sufrió un golpe devastador: la pérdida de sus padres en un accidente. Este hecho cambió el rumbo de su vida para siempre. Intentó estudiar medicina durante dos años, pero el peso de los recuerdos lo impulsó a buscar nuevos horizontes lejos de su país.

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Fabian en la sala com&uacute;n de los hombres en las instancias primarias del reality.

Fabian en la sala común de los hombres en las instancias primarias del reality.

Un pasado de resiliencia y vocación en el extranjero

Su travesía lo llevó por México, Chile y Perú, antes de cruzar el océano hacia Londres. Allí trabajó como asistente de enfermería, oficio que perfeccionó antes de visitar a unos amigos en Suecia. En ese viaje se enamoró de la cultura escandinava y decidió establecerse definitivamente en Estocolmo. Actualmente, se desempeña en el Hospital Södersjukhuset, donde trabaja en la primera línea de cuidado de la salud.

La participación de Fabián en el programa no fue una decisión sencilla. Al presentarse ante las cámaras, admitió sentir una mezcla de valentía y nerviosismo, cuestionando si su honestidad emocional encajaba con el estereotipo de la masculinidad latina. Esta apertura mental fue, precisamente, lo que cautivó a los espectadores y a sus potenciales parejas en el set.

Cómo funciona el experimento que lo hizo conocido

El éxito de este tipo de dinámicas reside en la eliminación total de los estímulos visuales durante los primeros diez días. Al estar confinados en cabinas individuales donde solo pueden escucharse, los participantes se ven forzados a profundizar en conversaciones con potenciales parejas que, en la vida cotidiana, tardarían meses en ocurrir.

Este mecanismo psicológico acelera la intimidad emocional, permitiendo que secretos profundos y traumas compartidos se conviertan en el cimiento de la relación antes de conocer el rostro del otro.

El desafío de buscar una conexión real en Suecia

Durante su estancia en las famosas "pods", Fabián conectó de manera especial con Ellen O’Reilly. Para ella, la vulnerabilidad del argentino resultó encantadora, ya que dejaba traslucir sus verdaderas intenciones desde el primer contacto. Fabián no dudó en compartir sus heridas más profundas, incluyendo los hechos que lo llevaron a dejar su país natal hace casi dos décadas.

Su paso por el reality lo muestra como un hombre paciente y respetuoso, alguien que prioriza la comunicación honesta por sobre la presión del compromiso. A pesar de los nervios iniciales, su capacidad para escuchar y su deseo genuino de encontrar una compañía estable lo destacaron como un perfil atípico dentro de los formatos de citas tradicionales.

Además de su vocación de servicio, Patterson dedica su tiempo libre a correr maratones y a cultivar un círculo íntimo de amistades que considera su familia en el extranjero. Su historia en la pantalla de Netflix no solo puso el foco en su búsqueda personal, sino que también visibilizó la vida de un argentino que, tras enfrentar la adversidad extrema en su juventud, logró reconstruirse en una cultura totalmente diferente sin perder su esencia.

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