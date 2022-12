La salud de Bruce Willis empeoró y la familia “espera por un milagro”

La familia de Bruce Willis comunicó, a principios de abril del corriente año, que el actor se retiraba del cine luego de haber recibido el diagnóstico de afasia, un trastorno cognitivo. Tras el anuncio, los más íntimos al actor, como la mamá de sus hijos, Demi Moore, estuvieron pendientes de él.

Tras empeorar su estado de salud, un medio de Hollywood aseguró que la familia de Bruce espera a que ocurra un milagro. Según informó Radar Online, una fuente cercana a los allegados de Willis aclaró que Demi Moore está cada vez más en compañía del actor y de su actual mujer, Emma Heming.

Bruce Willis y Emma Heming, en la premiere de "Huérfanos de Brooklyn".

“Ella está aprovechando todas las oportunidades que tiene para pasar tiempo con él. Si no está a su lado, llama por teléfono para que Bruce pueda escuchar su voz”, indicó un familiar sobre la actriz que pasó a la fama con la película “Ghost, la sombra del amor”. Además, el mismo informante aseguró que las hijas de Willis están convencidas de que es incierto el pronóstico de Willis en materia de salud en un futuro cercano. “Saben que no estará acá para siempre, así que están apreciando cada instante”, detalló el allegado a la familia.

La salud de Willis se deterioró a tal punto que el actor no puede entender lo que le hablan sus más cercanos. “Bruce no puede decir mucho, y no parece que esté captando mucho de lo que dicen los demás. Así que Emma realmente es su voz y la que le comunica las cosas a él”, detalló la fuente a Radar Online.

Hay días en los que Willis parece ser el de siempre, pero lamentablemente esos momentos “son breves y distantes entre sí” cada vez más. “Se está alejando cada vez más de todos y eso les rompe el corazón”, agregó el informante. Para esta Navidad, las mujeres que rodean a Willis “rezan por un milagro”.

Bruce Willis deja un legado en la actuación

Diagnosticado con afasia y con sus “habilidades cognitivas” reducidas, el actor decidió alejarse de la actuación. “Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que significa tanto para él”, comentó su hija Rumer.

“Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queremos compartirles que nuestro amado Bruce estuvo experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas”, escribió Rumer, junto a una imagen de Bruce.

La hija de Bruce Willis anunció en un posteo el retiro del actor. Foto: Instagram/@rumerwillis

La hija del actor aseguró que como resultado del problema que enfrenta su padre, Willis se “está alejando de la carrera que significó tanto para él”. “Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él”, compartió la hija del reconocido actor.

La afasia es una lesión cerebral que pudo haber sido causada por un ACV, un traumatismo de cráneo, meningitis, tumores, encefalitis o intoxicaciones por monóxido de carbono, entre otros problemas, según aclaran los especialistas. A nivel global, el accidente cerebrovascular es la causa más frecuente y grave que registra dicha enfermedad.