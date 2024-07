Bruce Willis ya no puede hablar y preocupa su estado de salud

Bruce Willis, el reconocido actor de 69 años, fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa, en febrero del año pasado.

Recientemente, su esposa Emma Heming utilizó sus redes sociales para concienciar sobre la grave condición que enfrenta el actor, revelando una noticia que ha conmocionado al mundo del espectáculo: Willis ha perdido la capacidad de hablar y leer.

Emma Heming y Bruce Willis

Ante el impacto de la enfermedad, Emma Heming inició campañas informativas y de asesoramiento sobre la demencia frontotemporal. Además, compartió la noticia de que el basquetbolista Spencer Cline y su cuñado están llevando a cabo un viaje en bicicleta por los Estados Unidos para recaudar fondos en apoyo a esta causa.

Glenn Gordon Caron, guionista de la serie “Moonlighting” y amigo cercano de Bruce Willis, confirmó en una rueda de prensa durante el relanzamiento del proyecto que el actor ya no puede leer debido al avance de su enfermedad. “Sé que está contento de que la serie vaya a estar disponible, aunque no pueda expresarlo”, mencionó Caron al periódico New York Post, corroborando la situación descrita por Emma Heming. Además, destacó que Willis depende por completo de su esposa e hijas en esta etapa.

El notable declive de Willis incluye la pérdida de habilidades lingüísticas que antes caracterizaban al actor, quien solía ser un lector voraz. A pesar de estas dificultades, Caron enfatizó que Bruce Willis sigue siendo él mismo en esencia.

En su última publicación en Instagram, Emma Heming compartió un mensaje que resonó entre los seguidores del actor de ‘Duro de Matar’: “Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Los apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes”, indicando claramente que Willis ya no puede comunicarse verbalmente.

Esta noticia sobre el protagonista de películas como “Duro de matar” y “Sexto sentido” generó un profundo impacto en la comunidad del entretenimiento e inspiró un renovado esfuerzo por parte de sus allegados para aumentar la concienciación sobre la demencia frontotemporal.

