Pablo Perillo: el doble de Bruce Willis argento que llegó a Hollywood y que ya no puede reemplazar más al actor

“Jodeme que Bruce Willis es de River”. Este debe haber sido el primer pensamiento de los que se cruzaron con Pablo Perillo en TikTok. Bajo el usuario @brucew007, el doble de Bruce Willis muestra su increíble parecido con el actor.

Pero la historia de Pablo, Bruce y el parecido, empezó hace muchos años. A finales de los ‘80, Pablo era vendedor de ropa y RR.PP de boliches. En paralelos, hacía teatro under. Una noche, en un boliche, una chica le comentó a un amigo que él era muy parecido a Bruce Willis, el actor de Duro de matar.

Willis recién empezaba y Perillo no le dio importancia al comentario. El tiempo iba pasando, la popularidad de Willis iba creciendo y las miradas de la gente se multiplicaban. Algo estaba pasando y el “Bruce argento” no iba a dejarlo pasar.

En el 2002, TNT organizó un concurso de dobles. Un amigo de Pablo lo convenció de participar y lo hizo. Pablo ganó (junto a la doble de Julia Roberts y Madonna) y viajó a Hollywood. Pisó alfombras rojas y fue a fiestas con celebridades. Los periodistas de medios internacionales le gritaban “¡Bruce!” y Mathew Perry, amigo del original, se lo confundió.

La popularidad de Perillo llegó al círculo íntimo de Bruce Willis y lo terminaron contratando como uno de sus dobles. Una de las anécdotas cuenta que Willis fue contratado para una publicidad de una bebida energética, pero como estaba filmando una película en Nueva York, el encargado de poner la carita en el spot fue nada más y nada menos que nuestro Bruce, el argento.

¿Se conocen? No. El trato de Perillo es con la productora de Bruce. Cuando pasó la cuarentena, Pablo fue convocado para participar de varias películas que el el actor estaba grabando.

“Asociando un poco, pienso que quizás ya pudo haber estado ahí con este problema de salud que le surgió, pero lamentablemente, al no tener las vacunas autorizadas para viajar a Estados Unidos y Canadá, no pude ir y me perdí de filmar. Luego surgió la enfermedad y quedaron pendientes trabajos que para mí hubiesen sido muy importantes. Iban a ser cinco films en total, uno con John Travolta en Maui Hawaii, Paradise City, y A day to Die. Esas son las dos pelis que iba a rodar, de las otras tres no recibí información, es confidencial. Después se tomó unas vacaciones hasta que decidió retirarse de la actuación. Tenía problemas de retención de texto, estaba muy disperso, le hicieron un tratamiento y ahí descubrieron la afasia. Él está descansando y uno siempre tiene la esperanza de que pueda recuperarse, eso es lo más importante, ojalá pueda continuar”, contó Perillo en una entrevista con La Nación.

Actualmente, Perillo explota su parecido en las redes sociales. En TikTok tiene casi 4 millones de seguidores y en Instagram más de 600 mil. Hace poco participó de una publicidad para un conocido antiácido efervescente. Con Bruce Willis sin trabajar por su diagnóstico de afasia, ¿cómo seguirá su futuro laboral?.