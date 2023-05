La pregunta de la China Suárez a Nico Cabré que hizo que abandonara el vivo: “Se corta”

Eugenia Suárez vive un presente laboral como no tenía hace mucho y muestra de ello es también su felicidad por emprender viajes que le sirvan de relax mientras trabaja, como el que está haciendo por Brasil.

El pasado martes, ya instalada en el país carioca, la China decidió hacer un vivo con su hija Rufina, con la intervención de Nico Cabré, su ex novio y padre de la pequeña.

La ex Casi Ángeles suele realizar vivos en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 6 millones de personas, pero esta vez logró que se sume el actor, quien no se mostró muy cómodo con la situación.

Todo marchaba bien hasta que llegaron las preguntas por parte de los seguidores de la China Suárez. Ni bien empezó la transmisión, alguien le comentó “volve con Nico” y él, lo leyó rápidamente y al darse cuenta vaticinó lo que les esperaba: “Bueno, ahí arrancaron”.

Distinta fue la reacción de la China que eufórica respondió “noooo” y comenzó a reírse a carcajadas. Sin embargo, Nico Cabré prefirió cambiar de tema y le preguntó: “¿Dónde estás? ¿Están en el hotel?”. A lo que ella respondió afirmándolo.

Sin encontrar un clima que le ayudara a seguir conectado, Cabré preguntó si la finalidad de la trasmisión era responder preguntas. De inmediato, la China les dijo a sus seguidores de manera irónica: “A partir de ahora pueden hacerle preguntas a Nico que las va a contestar”.

“Nico se muere del embole… Acá dice: ‘Nico se muere del embole’”. A lo que ella lo refutó: “Mentira, te reíste de todos mis chistes”. “¿Bueno y esto dónde termina?”, quiso saber el padre de Rufina.

Los seguidores de la China incomodaron a Nico Cabré con sus preguntas

La pregunta que hizo incomodar a Nicolás Cabré

Cerca del final de la transmisión el actor de Son amores ya había manifestado sus ganas de irse y finalmente fue la pregunta de un seguidor lo que le dio pistoletazo para hacerlo: “Me preguntan si estás en pareja”, le leyó la China. A lo que él evito la consulta y le dijo a su hija: “¿Dónde están las preguntas?”. “Acá, papá”, señaló la pequeña

Los seguidores de la China incomodaron a Nico Cabré con sus preguntas

Mientras tanto, Suárez, que quería la respuesta repitió la pregunta del internauta, que significó una respuesta corta por parte de Cabré. “Se corta, se corta”.

La China se quedó en silencio, y el actor aprovechó el momento para despedirse: “Bueno, bueno, les mando un beso a todos, me tengo que ir a bañar”.

“Bueno, chicos, de verdad me tengo que ir”, repitió él, ya que su ex continuaba con la transmisión y no se despedía. “Noooooo”, dijo ella y él respondió, mientras con Rufina movían las manos a modo de despedirla: “Mirá cómo saludamos”.

Los seguidores de la China incomodaron a Nico Cabré con sus preguntas

