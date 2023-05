Las mejores postales de la China Suárez con su look gris de microtop y saco oversize

La China Suárez continúa resaltando por su carácter distintivo, su hermoso semblante y su figura asombrosa que no titubea en exhibir en las plataformas digitales. En esta ocasión, mostró un poco de su día y dejó perplejos a todos sus seguidores.

La China Suárez durante este viernes.

Eugenia Suárez sigue dejando huella en las plataformas digitales con sus llamativos y sorprendentes atuendos. Recientemente, compartió en Instagram una serie de fotografías que capturaron su viernes luciendo prendas elegantes con ese toque juvenil que la caracteriza.

En esta ocasión, aunque no dio detalles de su día, si mostró el atuendo que utilizó y se llevó los suspiros y likes de los millones de seguidores que eligen su cuenta de Instagram para llenarse de información sobre la modelo.

En modo selfie, frente a la cámara y de todas las maneras posibles, la rubia nunca duda en posar para todos y sabe que así deja en claro lo hermosa y sensual que es. No importa que atuendos use, si no muestra algo de más, su rostro pícaro y angelical levanta suspiros y revoluciona a todos.

Con un pantalón y blazer gris en talle oversize, la amiga de Lali Espósito caminó por las calles y todos se dieron vuelta a mirarla. Es que aunque el conjunto era nada más y nada menos que muy simple, ella le dio el toque cool y sensual.

Debajo del gran saco, la ex pareja de Nicolás Cabré usó únicamente un top de tipo strapless que dejó ver su delantera de la forma más fácil posible. Su cabello y maquillaje fue lo más natural posible y acabó su outfit con una gorra en color negro.

En esta ocasión, la actriz modelo para la cámara sentada y jugando sobre una cama y con paños menores que subieron la temperatura de internet.

La China Suárez cautivó con su look.

A pesar de publicarlo sus historias de Instagram, seguramente recibió muchos likes y comentarios sobre el pequeño video. Es que la rubia posó con su pelo suelto maquillaje y un conjunto de lencería muy pequeño y delicado que dejó ver mucha piel debajo. Sin lugar a dudas es una de las mujeres más hermosas de Argentina.

