Recién levantada, la China Suárez lució bella con una remera rajada y sus piernas a la vista

La China Suárez vive un gran presente profesional. La actriz terminó de grabar uno de sus últimos proyectos, que protagoniza junto a Pablo Echarri y además, está aprovechando para viajar por placer y por trabajo.

La también cantante no detiene el paso y en busca de superar el mal de amores, sube contenidos a sus redes sociales dejando en claro lo bella que es.

Eugenia Suárez continúa resaltando entre otras famosas por su carácter distintivo, hermoso semblante y su figura asombrosa con la que no duda ni un segundo en exhibir en las plataformas digitales.

La China enamoró a todos recién levantada.

Como ya lo hizo y hace en las pantallas, la China deja huellas donde quiera que vaya o se muestre, como es el caso de las redes sociales. Gracias a sus llamativos y sorprendentes atuendos tiene a millones de internautas enamorados.

Recientemente, y en modo selfie, la China no dudó y se fotografió desde la cama de una manera muy sensual.

Con una musculosa rota en la parte de adelante y una bombacha negra, la China Suárez encendió motores en su cuenta de Instagram, donde más de 6.4 millones de usuarios la esperan a diario.

La China enamoró a todos recién levantada.

La China enamoró a todos recién levantada.

Por qué a La China Suárez no le duran los novios

Que la China Suárez tenga un problema para que las relaciones de pareja no es una novedad. Cumpliendo su segundo mes sola tras romper con Rusherking, las dudas nuevamente surgieron.

Antes del cantante, pasaron por su vida Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, entre los más conocidos, relaciones que, a diferencia del trapero, le duraron poco, pero le dieron hijos: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

La China enamoró a todos recién levantada.

No hay que olvidar que también tuvo un encuentro a escondidas con Mauro Icardi, que terminó provocando el escándalo del conocido Wanda Gate.

Para entender un poco más de su manera de relacionarse, la revista Caras entrevistó a Laura Bunge, coach de neurociencia emocional, quien explicó los motivos de porque la China dura poco de novia.

“El amor libera dopamina, serotonina y oxitocina, por eso es que, cuando nos enamoramos, nos sentimos excitados, llenos de energía y nuestra percepción de la vida es magnífica, pero, al cabo del tiempo, llega lo que comúnmente se conoce como ‘habituación’”, empezó explicando la profesional.

La China enamoró a todos recién levantada.

“Cuando yo empiezo una relación, mi biología y mis neuronas me dicen ‘¡Opa, algo bueno!’, veamos qué pasa y yo me engancho. Pero, en los primeros meses, como estoy en ese momento, en ese exceso de hormonas y de neurotransmisores, no puedo ver la realidad tal como es”, finalizó Laura Bunge, confirmando las dificultades que tiene la China para sostener relaciones.

SEGUÍ LEYENDO: