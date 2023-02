La obra que los mendocinos esperaban: el Flaco Suárez y Adrián Sorrentino actúan juntos por primera vez

Si hay dos pesos pesados del teatro mendocino, son Ernesto Suárez y Adrián Sorrentino. Cada uno con su estilo, y con su camino recorrido, han marcado fuertemente la escena local, volviéndose maestros y en algunas ocasiones compartieron proyectos colectivos.

Pero no había una obra que los uniera en el escenario. Y por esas “causalidades” de la vida, como prefiere llamarlo Sorrentino, ahora se dio la oportunidad de darle forma a una incipiente historia que tenían guardada.

Se trata de “Jacinto y Yo”, la comedia dirigida por el Flaco, que estrenan esta noche en el teatro Independencia, y con la que cumplirán el anhelo de protagonizar algo juntos.

“Años atrás trabajamos en otras oportunidades haciendo infantiles. También hicimos ‘La Farsa’, y a comienzo de año me llamó para que hiciéramos algún proyecto juntos, los dos en el escenario. Y justo había recibido una invitación del teatro Independencia para febrero, entonces me pareció que era el momento. Porque no hay casualidades, sino causalidades. Se juntaron las dos propuestas y fue el momento justo de concretarlo”, cuenta Adrián Sorrentino de cómo surgió la iniciativa para hacer la obra que estrena hoy en la sala mayor.

Un escurridizo personaje y un mensaje para reflexionar

La trama de la comedia plantea la historia de Jacinto, un hombre que dice ser periodista (“o algo así”) e insiste tanto que se mete en la propia escena. Del otro lado, está Adrián Sorrentino que hará de él mismo, saliéndose de sus personajes propios del café concert, que tendrá la tarea de sostener los delirios y preguntas de Jacinto.

“Se dio la oportunidad de retomar algo que hicimos de una manera improvisada años atrás, cuando surgió el boceto de lo que es hoy ‘Jacinto y yo’. Estamos muy felices con el rumbo que tomó la historia, porque yo hago de mí, pero el Flaco interpreta a Jacinto, que es un personaje particular, disrruptivo, atrevido, curioso y con muchas sorpresas a lo largo de la trama. La historia surgió en conjunto, fue algo muy hermoso, porque yo pensé que quería que interpretara un personaje y no fue así. Al contrario, hago de mí”, apunta Sorrentino.

Y aunque ambos artistas tienen décadas de trayectoria en las tablas, cada uno tiene su estilo. El Flaco Suárez viene de la comedia, los juglares y la improvisación. Mientras que en Sorrentino brota el canto, el baile y el music hall. Pero esa diferencia no fue un impedimento para unirse en esta historia donde no falta el humor y la reflexión necesaria del verdadero teatro.

Los actores estrenan "Jacinto y Yo" en el teatro Independencia.

En escena, los personajes se mueven entre el escenario y la intimidad del camarín, que son los espacios donde transcurre la historia. La obra cuenta con una pequeña participación de la actriz Naty Di Marco, integrante del elenco De Sol a Sol.

“Jacinto es un poco loco, desubicado. El nombre se lo puse por un amigo mío, es un pequeño homenaje. Es un periodista trucho, que le quiere hacer una entrevista pero estoy medio chapita”, detalla el Flaco Suárez sobre este personaje que surgió hace unos años y ahora toma forma.

-¿Cómo fue para ambos el proceso de trabajar juntos?

-Adrián Sorrentino: Somos de dos vertientes muy distintas. Yo soy del music hall y el Flaco es del teatro y la farsa. Es hermoso este cruce de universos, con un aprendizaje muy grande. Él se está divirtiendo conmigo y yo aprendiendo. He aprendido a mantener una dinámica más naturalista, como cuando soy yo en la vida cotidiana: no actuar, sino dejar la actuación cuando sea requerida, y eso hace rico el trabajo. Porque a veces uno tiene vicios del género, que es una actuación más para afuera. Entonces al trabajar con el Flaco tenés que transitar el interior del personaje.

-Ernesto Suárez: Adrián es un actor muy profesional y es un gusto trabajar con él. Le tengo mucho afecto y la verdad que es una garantía trabajar con él, es muy prolijo y talentoso.

-¿Qué se va a encontrar el público en “Jacinto y Yo”?

-Sorrentino: Hay baile, hay canto y hay una enorme interrupción de un tal Jacinto. Es un espectáculo con la duración actual, ahora estamos ajustando cuestiones, para que no solo sea entretenimiento, sino que el público reciba esa cuota de reflexión, que siempre es necesaria. Y esa reflexión va por la curiosidad del personaje Jacinto y una revelación que hay a través de él.

-Suárez: El tema que plantea la obra es interesante, porque toca el tema de la homosexualidad, todo tomado desde la seriedad, pero con un toque de humor. Siempre hay una reflexión en todas mis obras, pero la gente va a disfrutar de estos dos personajes distintos, que tiene cierta ternura y comicidad, como no puede faltar en nuestro trabajo.

La Ficha

JACINTO Y YO

Actúan: Ernesto Suárez y Adrián Sorrentino.

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Entradas: $1500. En boletería del teatro y entradaweb.com.ar